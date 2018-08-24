Ковровая лихорадка

Сразу после матча с «Енисеем» (4:0) в Ростове-на-Дону началась «ковровая лихорадка». Пресс-служба донского клуба отлично «отыграла» тему с ковром на фан-секторе. Сначала талисман, как и обещали, расстелили на базе, а уже на следующий день клуб начал оформлять предзаказы на четвертый комплект формы с принтом ковра.

Уже за первые несколько часов заказ оплатили около 500 человек, а уже на следующий день цифра приблизилась к тысяче. На пиар-ход желто-синих обратили внимание даже зарубежные СМИ, некоторые из которых прозвали ковровый комплект «самым уродливым» в истории футбола». Тем не менее, клуб уже заработал свыше 500 тысяч рублей, сделав деньги «из воздуха».

Развивать тему ростовчане начали по прилете в Тулу. За день до игры в одной из социальных сетей клуба появилось фото Дмитрия Скопинцева в ковровой футболке.

Продолжилась акция и утром в пятницу. На совещании представители «Ростов» повесили именно четвертый комплект. Некоторые болельщики подумали, что желто-синие на полном серьезе выйдут на поле именно в ковровой расцветке, но в раздевалках все-таки повесили желтые комплекты.

А вот главный герой последних дней все-таки оказался на секторе болельщиков гостей. Фанаты «Ростова» повесили тот самый ковер на одном из заборов.

В «Арсенала» сменили вратаря

После 4-го тура сложилось впечатление, что ростовчане пользуются услугами ковра-самолета. Уж слишком легко команда набирает очки. 3 победы и Валерий Карпин со своими подопечными в лидирующей группе. У «Арсенала» же все было скромнее – 4 набранных очка и разгромное поражение от ЦСКА в последнем матче.

Видимо, именно три пропущенных мяча от армейцев повлияли на то, кто займет место в воротах хозяев. В итоге Левашов первый раз в сезоне остался в запасе, а на поле вышел Нигматуллин.

У «Ростова» же обошлось без перестановок. Карпин сделал ставку на тот же состав, что и в прошлом туре. Изменения произошли лишь на скамейке запасных. Там появился вылечившийся Юсупов и швед Хаджикадунич, которого на днях все-таки заявили.

Сонный матч

Что касается матча, то «ковровый антураж» вокруг игры получился намного веселее. В первом тайме «Ростов» отдал хозяевам мяч и, видимо, пытался «ужалить» контратакой, но ничего не получилась. Сигурдарсон цеплялся за мячи хуже обычного, а Скопинцев «заснул» на своем фланге.

«Арсенал» же просто-напросто не знал, что делать с территориальным преимуществом. В себя туляки пришли лишь концовке первой половины, когда Ткачев дважды опасно пробил по воротам.

После перерыва «Ростов» ненадолго «проснулся» и этого промежутка хватило, чтобы увезти из Тулы три очка. Ионов уверенно реализовал пенальти. В концовке счет мог удвоиться, но Гулиев «зарядил» в перекладину, а Шомуродов и Зуев не реализовали стопроцентные моменты.

Желто-синие одержали уже четвертую победу в сезоне, а ковер, видимо, стал новым талисманом «Ростова».

«Арсенал» – «Ростов» – 0:1 (0:0)

Гол: Ионов, 65 (пен.)

«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Беляев, Денисов, Комбаров (Хагуш, 75), Берхамов (Кангва, 73), Чаушич, Ткачев, Горбатенко, Бакаев (Лесовой, 74), Джорджевич

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 87), Салетрос (Юсупов, 77), Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон (Шомуродов, 66)

Предупреждение: Зуев, 88; Шомуродов, 90+4