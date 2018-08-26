На месте Тони Шуньича мог оказаться любой, Александр Самедов предстал королем стандартных положений, а Абель Эрнандес организовал гол, не касаясь мяча, - «Советский спорт» анализирует матчи 5 тура РПЛ.

«ДИНАМО» КАПИТУЛИРОВАЛО ПОД ПРЕССИНГОМ «СПАРТАКА»

Матч: «Спартак» - «Динамо» - 2:1

На 5-й минуте Тони Шуньич допустил ляп, который на первый взгляд не поддается объяснению. Казалось бы, как можно быть с мячом и довести дело до пенальти в свои ворота!? Но только на помутнение разума игрока ситуацию списать не получается.

Перед фолом Шуньича на Зе Луише игроки «Динамо» сделали друг другу четыре передачи, а сам защитник спокойно принял мяч, принявшись оглядывать поле. Тут-то к нему и подлетел форвард соперника! Страшного прессинга изначально не было. Как и не было у бело-голубых решения по развитию атаки: в какую зону адресовать мяч? кому пасовать? длинной или короткой передачей играть? Несмотря на имеющиеся варианты впереди.

Это не единственная ситуация, когда у игроков «Динамо» не было решения, когда они видели на своей половине поля игроков «Спартака».

На 9-й минуте Теттех сделал три касания мяча, пока на четвертом к нему не подоспел Зе Луиш и не отобрал игрушку.

Подобная ситуация возникла и на 29-й минуте. Теттех вновь сделал три касания мяча, а на четвертом допустил потерю – отбор совершил Роман Зобнин. Как и в предыдущем эпизоде, Теттех даже располагался лицом к полю! Четыре касания мяча в современном футболе – роскошь, которую не каждый соперник позволит. Особенно в дерби.

На 22-й минуте защитники «Динамо» перекатывали мяч, после чего адресовали его Теттеху. Опорника напугал прессингом Роман Зобнин. Бело-голубые так испугались, что довели мяч до Антона Шунина!

Раздумья Шуньича в начале матча, пока Зе Луиш защитника не разбудил, неоднократные думы Теттеха, перекаты мяча до тех пор, пока ситуация не накалится, - таким было «Динамо» в первом тайме. И это отчасти оправдывает Шуньича. Он привез гол, но засбоил у бело-голубых весь механизм.

У игроков «Динамо» не было одного конкретного варианта выхода в атаку. Против прессинга «Спартака» его наличие могло значительно облегчить жизнь. «Краснодару» вот присутствие конкретных идей неделю назад помогло избежать ошибок на своей половине поля.

«Быки» делали либо длинную передачу на Ари, после чего полузащитники во главе с Мамаевым устремлялись на подбор, либо доставляли мяч в зону между полузащитниками и защитниками «Спартака». В обеих ситуация краснодарцы доставляли мяч в центральную зону, а не фланговую. Важный нюанс: если красно-белые прессинговали, то южане доставляли мяч в атакующую линию одним-двумя касаниями. Четыре, как Теттех, они на раздумья не тратили.

«Краснодар» бил по слабости «Спартака» - пустоте между защитниками и хавбеками при прессинге. «Динамо» этого не делало. Хотя футболисты и оказывались там в одиночестве.

Любопытный эпизод произошел на 63-й минуте: Шуньич, будучи с мячом, пробежался взглядом от левой бровки до правой, изучив угол в 180 градусов. Но в итоге сделал неточный пас. Бело-голубые желали играть в творческий футбол, не сужая атакующие варианты. Такая игра требует быстрого соображения. Но «Спартак» думать не позволил. По памяти же не играли сами бело-голубые.

АЛЕКСАНДР САМЕДОВ – КОРОЛЬ СТАНДАРТОВ

Матч: «Спартак» - «Динамо» - 2:1

Красно-белые в очередной раз показали многообразие розыгрышей стандартных положений.

С подачи Александра Самедова с углового отличился Лоренсо Мельгарехо. Игравший с ним Самба Соу не добежал за парагвайцем, так как уткнулся в Тони Шуньича. Подобное произошло, так как Шуньич рванул в противоположном направлении за Зе Луишем, которого опекал.

Интересно, что минутой раньше Мельгарехо и Зе Луиш рванули в противоположных направления – защитник на дальнюю, а нападающий на ближнюю штангу. Зе Луиш пробил, так как Тони Шуньич уткнулся в… Самба Соу!

Из пяти подач Самедова с угловых точными стали четыре. Отличный подающий и правильное движение игроков – все, что нужно для счастья на стандартах.

Движение может быть нацелено не только на мяч. На 17-й минуте «Спартак» исполнял штрафной. Подавать взялся Фернандо. А Александр Самедов отправился в штрафную площадь, где перед подачей залез в явный офсайд. Но при навесе он бросился блокировать оппонента, чтобы партнер получил мяч! Мяч не дошел до Жиго, так как южноамериканец неточно подал.

ЛЕДЯХОВ СТАЛ ЖЕРТВОЙ СОБСТВЕННОЙ ИДЕИ, А ИВАНОВ – ПЛАНА ТРЕНЕРА

Матч: «Урал» - «Ахмат» - 2:1

Давно известно, что «Урал» очень опасно атакует флангами. И наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов об этом знал. Поэтому решил во что бы то ни стало перекрыть для соперника бровки.

Для закрытия флангов Ледяхов нацелил своих крайних полузащитников на перекрытие бровок. Вышедшие в стартовом составе Моххамади и Бериша должны были не дать «Уралу» воспользоваться шириной поля. Когда «Ахмат» оборонялся низко, схема грозненцев превращался в 6-3-1 – Мохаммади и Бериша опускались в линию обороны.

В первом тайме план Ледяхова работал. «Урал» заходил на бровки через короткие передачи, поэтому «Ахмат» накрывал чужие позиционные атаки в районе средней линии поля, используя прессинг. Как только правый защитник Денис Кулаков – один из самых продуктивных крайних защитников всей лиги - получал мяч, перед ним тут же вырастал Мохаммади, вынуждая оппонента играть назад или поперек. Интересно, что обычно иранец играет слева в обороне. Но здесь появился в среднее линии, но тоже был нацелен на оборону.

Но после перерыва ситуация изменилась. «Ахмат» решил оттолкнуться от действий соперника. «Урал» больше не лез на бровки в начальной фазе атаки. Атакующие игроки хозяев стали открываться либо в центре (за спинами трех хавбеков), либо в полуфлангах (между тремя хавбеками и одним из крайних полузащитников).

Первому голу «Урала» предшествовало открывание Егорычева за спину Швеца под пас Балажица. Когда передача прошла, в пространстве неожиданно потерялся Мохаммади – он пошел в середину на помощь партнерам, забыв про Кулакова, который воспользовался ситуацией, выполнив голевой пас на Бикфалви. Если в начальной фазе атаки прорваться через фланги к воротам у команды Дмитрия Парфенова не выходило, то в финальной удалось.

Второй гол «Урал» провел со стандарта. Его заработал Бикфалви, открывшись в полуфланговом коридоре между Бериши, наблюдавшим за Меркуловым, и Олегом Ивановым.

Олег Иванов в игре с «Ахматом» появился на поле лишь во втором тайме. Он не попал в стартовый состав, несмотря на два гола в четырех стартовых турах. Причем всего грозненцы забили три мяча! Его непопадание объясняется тактикой. Так как крайние полузащитники южан были откровенно нацелены на фланги, в центре требовались работоспособные и подвижные ребята. Для такой игры Иванов был не лучшим выбором. Не отыграйся «Урал» после перерыва – и Иванов вообще мог не появиться на поле.

Игру с «Ахматом» «Урал» переломил после перерыва, подстроившись под план соперника. Именно благодаря этому стала возможной первая победа команды в этом сезоне.

БЕРДЫЕВ УДЕЛИЛ ВНИМАНИЕ ЭРНАНДЕСУ, НО УРУГВАЕЦ ОРГАНИЗОВАЛ ГОЛ

Матч: «Рубин» - ЦСКА – 1:1

Неделю назад ЦСКА играл с тульским «Арсеналом». Армейцы выиграли 3:0, а самым продуктивным атакующим игроком стал Абель Эрнандес, забивший сам и ассистировавший партнеру. Всего за игру он четыре раза бил по воротам и столько же раз выводил на удар партнеров. Тем самым южноамериканец показал всем, что его стоит опасаться.

Курбан Бердыев отнесся к новобранцу ЦСКА серьезно. Его подопечные встречали уругвайца на приеме мяча, не давая спокойно дышать.

Но повешенное к себе внимание не помешало Эрнандесу сделать гол! Уругваец увел из обороны «Рубина» Наваса, совершив рывок в глубину. Ситуацией воспользовался Федор Чалов, ускорившийся в свободную зону под пас Кристияна Бистровича.

Абель Эрнандес стал самым бьющим игроком матча, нанеся четыре удара, три из них – из штрафной. Уругваец показал, что готов находить шансы даже против слаженно обороняющихся соперников.

ИВАНУ КОНОВАЛОВУ НЕ ХВАТИЛО ПРАКТИКИ

Матч: «Рубин» - ЦСКА – 1:1

В матче с ЦСКА не смог приняться участие основной голкипер «Рубина» Сослан Джанаев. Место в воротах занял 24-летний Иван Коновалов, перебравшийся в Казань летом из жодинского «Торпедо». Игра стала для него первой в новом сезоне.

Кипер в целом выглядел уверенно. Но на 67-й минуте Коновалов допустил просчет, стоивший «Рубину» пропущенного гола, – вратарь опрометчиво вылетел из ворот навстречу Федору Чалову. Того готов был теснить в сторону Чико Флорес.

После игры Коновалов признал, что неверно оценил ситуацию: «Я посчитал, что защитник не успевает и побежал, не смог вовремя остановиться, тогда бы Чалов просто в меня бы пробил. Буду исправляться и работать на тренировках».

Ситуация, в которой просчитался Иван, для голкипера очень сложная – решение о выходе/невыходе из ворот нужно принимать за доли секунды. Постоянная игровая практика в такой ситуации значительно упрощает задачу.

Кадры: «Матч Премьер».