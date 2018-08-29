«Уфа», которой в четверг предстоит ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Рейнджерс», до конца трансферного окна намерена подписать контракт с полузащитником сборной Люксембурга Оливье Тиллем. Это второй легионер, приглянувшийся уфимцам в ходе квалификации еврокубков. Тилль выступал за люксембургский «Прогрес», обыгранный командой Сергея Томарова в третьем отборочном раунде ЛЕ. А до этого «Уфу» пополнил Ловро Бизяк из словенского «Домжале», пройденного во втором раунде.

ГОЛ НА ТРАНСФЕР

В квалификации ЛЕ-2018/19 Тилль забил дважды. Один раз – с пенальти ворота азербайджанской «Габалы». Второй – «Уфе» на 80-й минуте матча в столице Башкортостана. Гол получился довольно курьезным. Десятый номер «Прогреса» исполнял подачу левой ногой с правого фланга в штрафную – и мяч, никого не задев, вкрутился в дальний угол ворот Александра Беленова.

Благодаря этому голу «Прогрес» добился вполне достойного результата – 1:2. И в ответной игре люксембуржцы были близки к овертайму, поведя 2:1 и пропустив от «Уфы» уже в компенсированное время. Тогда Оливье Тилль начал двухходовую комбинацию, приведшую ко второму голу хозяев: отпасовал на левый фланг своему брату Себастьяну, который точно навесил на голову Майрону Де Алмейде.

В итоге Оливье едет в Россию – и должен стать первым представителем Люксембурга в нашем футболе. За последние две недели с 21-летним парнем случилась сказка. Впрочем, когда твоя фамилия звучит как имя знаменитого былинного героя – помните смельчака-бродягу Тиля Уленшпигеля? – этому вряд ли стоит удивляться.

ГРОЗА БОЛГАР

К тому же, в последнее время Люксембург настойчиво избавляется от репутации футбольного карлика. Вспомните, как представители Великого Герцогства сражались с будущими чемпионами мира французами, увезя из Тулузы ничью 0:0 (!) в отборе к ЧМ-2018. Оливье в той встрече провел на поле все 90 минут. А еще он сыграл против Белоруссии (1:0), Швеции (0:8, ну, что ж поделать, бывает), Венгрии (2:1), Грузии (1:0) и Болгарии (1:1). В последнем из этих матчей Тилль отметился голом.

Кстати, есть у Оливье, помимо Себастьяна, и еще один брат. Венсану Тиллю – всего 18. Но он уже выкуплен клубом элитного французского дивизиона «Метц» и сейчас выступает на правах аренды за «По». Так что люксембуржец в РПЛ – не такая уж экзотика, раз на представителей семьи Тиллей есть спрос даже во Франции, которая в клубном рейтинге УЕФА нашу страну опережает.

Тем не менее, мы решили вспомнить всех легионеров, которые так и остались единственными представителями своих стран в российской премьер-лиге. Такие были.

АНГЛИЯ

Дэвид БЕНТЛИ

Клуб: «Ростов»-2012/13



​Фото: «Советский спорт»

До России полузащитник с опытом выступлений за сборную Англии был на хорошем счету в нескольких клубах АПЛ, имел шанс закрепиться в стартовом составе «Тоттенхэма» (тогда за «шпор» играл Роман Павлюченко), но стал жертвой курьеза. Празднуя победу в одном из матчей, Бентли с парочкой одноклубников облили водой главного тренера команды Гарри Реднаппа. Тот обиделся – видимо, потому что эпизод попал в прямой эфир – и сослал шутников в дубль. После этого Бентли пошел по арендам, и, в конце концов, оказался в «Ростове», за который провел 8 игр.

БОЛИВИЯ

Хуан Карлос АРСЕ

Клуб: «Терек»-2010



Фото: Gettyimages.ru

33-летний полузащитник до сих пор выступает за боливийскую сборную (63 матча, 11 голов). До 2010-го права на него принадлежали клубу «Ориенте Петролеро», но игрок постоянно ездил по арендам – в Бразилию, Катар, Корею... Став свободным агентом, Арсе подписал трехлетний контракт с «Тереком», как тогда назывался «Ахмат», но в Грозном боливиец не прижился. Проведя 20 матчей, он расторг соглашению по обоюдному согласию сторон и вернулся на родину, где чувствует себя великолепно. Кстати, в отборе к ЧМ-2018 Хуан Карлос забил Арегентине (2:0).

ГАБОН

Каку Гелор КАНГА

Клуб: «Ростов»-2013-16



​Фото: «Советский спорт»

В Ростов-на-Дону габонец попал 23-летним парнем без опыта выступлений за пределами родины. Тем не менее, он быстро освоился в новой стране и стал одним из лидеров команды (8 голов и 14 передач в 82 матчах). С Кангой «Ростов» выиграл Кубок России (при Миодраге Божовиче) и завоевал серебро РПЛ-2015/16 (при Курбане Бердыеве). Тем не менее, контракт с африканцем продлевать не стали. С тех пор 27-летний хавбек успел поиграть за «Црвену Звезду» и «Спарту».

ГАИТИ

Режиналь ГОРО

Клубы: «Крылья Советов»-2013/14, «Ростов»-2014/15



​Фото: «Советский спорт»

Имя себе 30-летний гаитянин сделал в «Стандарде», за который провел под 200 матчей, став чемпионом Бельгии-2009. В «Крылья» (42 матча, 3 гола, 9 передач) защитник переходил за 500 тысяч евро. После вылета самарцев в ФНЛ попробовал себя в более сильном российском клубе, но без особого успеха. В 17 матчах за «Ростов» Режиналь результативными действиями не отметился, зато однажды заработал красную карточку. Сейчас Горо – снова игрок «Стандарда».

ГАМБИЯ

Эбрима Эбу СИЛЛА

Клуб: «Рубин»-2003-2005



​Фото: «Советский спорт»

Уже завершивший карьеру атакующий полузащитник не задерживался ни в одном клубе более трех сезонов. Именно столько он провел в «Рубине», став одним из джокеров Бердыева. При участии Силлы казанцы завоевали первые в своей истории медали РПЛ – бронзу 2003 года. Всего он провел за «Рубин» 48 матчей (в основном, выходя на замену) и забил 4 гола.

ГВИНЕЯ

Секу КОНДЕ

Клуб: «Амкар»-2016-2018



​Фото: Gettyimages.ru

Предыдущие два сезона этот защитник, начинавший европейскую карьеру на Украине, стабильно выступал за «Амкар». Возможно, он и сейчас бы являлся игроком этого клуба. Но пермяки, как известно, обанкротились – и были исключены из РПЛ. Оставшись без команды, 25-летний Конде, в отличие от большинства одноклубников, работу в России себе не нашел - и теперь защищает цвета «Шатору».

ДАНИЯ

Микаэль ЛУМБ

Клуб: «Зенит»-2010, 2012



​Фото: «Советский спорт»

Защитник переехал в Санкт-Петербург из «Орхуса», за который провел более 100 матчей в чемпионате Дании. Однако в «Зените» он проиграл конкуренцию (всего 2 игры), отправился в аренды, и по истечении двухлетнего контракта покинул команду. Сейчас выступает за «Люнгбю».

ИРЛАНДИЯ

Эйден МАКГИДИ

Клуб: «Спартак»-2010-2013



​Фото: «Советский спорт»

В «Спартак» ирландец переходил звездой «Селтика», с которым трижды выигрывал чемпионат Шотландии. Валерий Карпин сделал на Макгиди серьезную ставку – и поначалу тот действительно был неплох. Особенно удался ему сезон-2011/12, принесший красно-белым серебро. Однако затем Эйден начал хандрить, в конце 2013-го его даже отстраняли от тренировок с формулировкой «невыполнение требований тренера» и, в конце концов, он бесславно покинул команду. Его статистика в «Спартаке»: 13 голов в 93 матчах. Сейчас 32-летний вингер защищает цвета «Сандерленда».

КОСОВО

Бернард БЕРИША

Клубы: «Анжи»-2016-2017, «Ахмат» – с 2017-го



​Фото: Gettyimages.ru

В 2016 году к быстроногому косовару интерес проявлял «Локомотив», но тот оказался в «Анжи», где сразу стал одним из лидеров. В середине сезона-2017/18 Бериша перебрался в другой кавказский клуб – «Ахмат», где выступает до сих пор. В 5 турах РПЛ-2018/19 на его счету одна голевая передача – на Аблайе Мбенге в матче с «Рубином» (1:1). В «Ахмате» есть еще два этнических албанца – Беким Балай и Одисе Роши, но те, в отличие от Бериши, не играют за Косово. Это государство представлено в России только Бернардом, 26-летним уроженцем экс-югославского Печа.

МАЛАВИ

Иса КАНЬЕНДА

Клубы: «Ростов»-2003-2005, 2006-2007, «Локомотив»-2005



​Фото: «Советский спорт»

Бывший лидер малавийской сборной (60 матчей, 19 голов) был в «Ростове» на очень хорошем счету – в 2005-м «Локо» выменял нападающего у дончан на Михаила Ашветию. В составе столичного клуба Иса стал бронзовым призером РПЛ-2005, правда, на поле почти не выходил. В «Ростов» (всего – 108 матчей, 21 гол, 11 передач) он вернулся на правах аренды, а потом пробовал себя в низших российских дивизионах (в КАМАЗе, «Роторе» и даже брянском «Динамо»). Карьеру завершил в 2017 году в возрасте 34 лет.

ПАНАМА

Альберто БЛАНКО

Клуб: «Алания»-2005



​Фото: Gettyimages.ru

40-летний ныне полузащитник в 2002-2005 годах четырежды выигрывал чемпионат Молдавии с «Шерифом» – и переходил в «Аланию» потенциальным лидером. С ним подписали трехлетний контракт, но в итоге он провел за клуб из Владикавказа три матча, забил гол – и уехал на заработки на Ближний Восток. Карьеру Бланко заканчивал в Панаме.

САЛЬВАДОР

Родольфо СЕЛАЙЯ

Клуб: «Алания»-2013



​Фото: Gettyimages.ru

Еще дин экзотический легионер владикавказцев. Попал в Россию, еще когда «Алания» выступала в ФНЛ. Отыграв на правах аренды сезон-2011/12, подписал контракт, но в РПЛ себя никак не проявил – и вернулся на родину, где до сих феерит за «Альянсу» (142 матча, 59 голов).

СУРИНАМ

Митчелл ДОНАЛЬД

Клуб: «Мордовия»-2014-2015



​Фото: «Советский спорт»

В Саранск чемпиона Голландии в составе «Аякса» приглашал Юрий Семин. Опорный полузащитник отыграл за «Мордовию» 14 матчей и забил 2 гола, а вначале сезона-2015/16 его арендовала «Црвена Звезда» (чтобы потом выкупить). Там он с тех пор и осел, успев завоевать два чемпионских титула.

ТРИНИДАД И ТОБАГО

Шелдон БАТО

Клуб: «Крылья Советов»-2015-2017, с 2018-го



​Фото: «Советский спорт»

Сейчас центральный защитник выступает на правах аренды за «Кайрат» вместе с Андреем Аршавиным. А в 2015-2017 годах до вылета «Крыльев» в ФНЛ он провел за самарцев 41 матч.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Седрик ЯМБЕРЕ

Клуб: «Анжи»-2016



​Фото: Gettyimages.ru

27-летний защитник из государства, где недавно расстреляли российских журналистов, в 2016-м побывал в «Анжи» в аренде (12 матчей). Однако махачкалинцы не стали выкупать его контракт у «Бордо», хотя имели на это право.

ЧАД

Эзекиэль НДОАСЕЛЬ

Клуб: «Терек»-2012-2013



​Фото: Gettyimages.ru

Грозненцы купили нападающего за 2,3 млн евро у тунисского «Африкэна». В РПЛ Эзекиэль провел 15 матчей, в которых отличился 4 раза.

ШОТЛАНДИЯ

Гарри О’КОННОР

Клуб: «Локомотив»-2006/07



Фото: «Советский спорт»

Талантливого нападающего подвели строптивый нрав и проблемы с режимом. Правда, в «Локомотиве» эти качества не проявились. После добротного первого сезона во втором Гарри забивал исключительно в Кубке (в четвертьфинале, полуфинале и финале), который был выигран под началом Анатолия Бышовца. А потом он просто вернулся в Британию, так и не акклиматизировавшись в России. В 2012 году шотландец без особого успеха попытался реанимировать карьеру в ФНЛ, в «Томи», когда на родине его… приговорили к исправительным работам за хранение наркотиков. С тех пор он катится по наклонной. Из-за отсутствия денег как-то раз О’Коннор пошел на кражу, стащив пиджак в бутике. 35-летний ветеран легко отделался – его оштрафовали на 900 фунтов.