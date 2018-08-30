– «Локомотиву» повезло со жребием? В группе нет грандов.

– Неправильно говорить о везении. Но жребий, конечно, оказался благосклонен к нашей команде, если брать табели о рангах. Эта группа «Локомотиву» вполне по зубам. Это проходимый вариант. Все будет зависеть от железнодорожников, а не от того, что против него будут играть небожители, с которыми очень сложно было бы решить турнирные задачи.

– Какой из соперников наиболее сложный?

– Даже не могу сказать, кто в этой группе сильнее. Если отталкиваться от чемпионатов, только «Галатасарай» идет на первом месте в своем первенстве, имея три победы. Но даже в этом случае в турецкой команде нет футболистов, про которых можно было бы сказать, что с ними сложно играть. Это же касается и двух других соперников. В целом, группа получилась очень интересная с точки зрения достижения результата. Это далеко не группа ЦСКА. Но при этом «Локомотиву» придется приложить максимум усилий, чтобы добиться цели и очень серьезно подходить к каждому из соперников.

– С кем будет труднее всего?

– Все три клуба приблизительно одинаковые по уровню. Вопрос в том, кто в какой форме подойдет к конкретному матчу. Наверное, «Шальке» для железнодорожников наиболее опасен, потому что немецкий футбол более насыщенный и атлетичный. Мы видим в нем все то, что характеризует команды, умеющие бороться не только за очки, но и за игровое пространство. Хотя возможно я и ошибаюсь, потому что «Шальке» пока не особо блещет в своем чемпионате. Он провел всего один матч и проиграл.

– Кстати, генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус перед жеребьевкой говорил, что хотел бы получить в соперники «Шальке».

– Значит, он что-то знает (смеется). Либо считает, что этот соперник попроще для «Локомотива» или чем-то интересен с точки зрения проходимости.

– Любопытно, что спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус пришел в «Локомотива» именно из этой немецкой команды.

– Наверное, он знает что-то о клубе, чего мы сейчас не знаем.

– Думаете к противостоянию с «Шальке» будет легче подготовиться?

– Он знает то, что было вчера. Сейчас нужно отслеживать все, например, как будут готовиться все эти команды конкретно к «Локомотиву». Думаю, что Юрия Семин уже с завтрашнего дня, если не с сегодняшнего, начнет выстраивать подготовку. Будет просматривать соперника, а представили железнодорожников станут частыми гостями на матчах этих клубов.

– Какое место в группе «Локомотиву» реально занять с такими соперниками?

– Думаю, первое – второе место он способен завоевать.

– То есть вы прогнозируете выход команды из группы?

– Думаю, что да.

– Илья Геркус говорил о том, что хочет видеть на стадионе аншлаги, поэтому желательно получить сильных соперников. Грандов в группе нет, соответственно аншлагов не будет?

– На всех этих матчах в обязательном порядке будет много болельщиков. Зрителей привлекает решение задач. Им хочется видеть, как команда пройдет дальше. Тем более не каждый год железнодорожники участвуют в Лиге чемпионов. Очень интересно посмотреть на накал борьбы. Все футболисты будут выкладываться на полную катушку, проявлять характер и мастерство. А это очень интригующее дело. Будет играть весь цвет европейского футбола.