Во вторник 4 сентября появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

СКАЛЫ ПРОТИВ ГЛЫБ

Дерби двух столиц «ССФ» осветил в необычном ракурсе: накануне игры сопоставил «Зенит» и «Спартак» по линиям, а после финального свистка проверил, насколько сильно предматчевые прикидки не совпали с действительностью.

ВСТРЕЧИ ОДНОКЛАССНИКОВ

Два года назад Курбан Бердыев придавал «Ростову» европейский фасон и привозил в город на Дону на показ футбольных мод «Атлетико», «Баварию», «МЮ». А на днях с большой компанией недавних «ростовчан» приехал туда с визитом.

ЗАМЕНУ ПРОМЕСУ ИСКАТЬ НЕ НАДО

Евгений Ловчев не считает отъезд голландца в «Севилью» проблемой для «Спартака» и призывает не переоценивать серьезность последствий: у Карреры и без Промеса хороший выбор игроков. А чтобы компенсировать его потерю, достаточно немного перестроить игру.

«ЕСЛИ НАС НЕ УСЛЫШАТ, ПОЙДЕМ К РУКОВОДСТВУ РФС»

К скандальному судейству матчей премьер-лиги привыкнуть невозможно, но российские арбитры делают все, от них зависящее, чтобы мы все-таки привыкли. Знаменитый советский вратарь Анзор Кавазашвили высказал свое мнение о работе судейского корпуса.

ИГНАШЕВИЧ СНОВА В СБОРНОЙ

В понедельник у сборной России началась новая жизнь. Уже не маячит на горизонте и не нависает над головой «домашний чемпионат мира», сопровождавший всю ее деятельность на протяжении семи с половиной лет.

ЛИГА НАЦИЙ ОТ «А» ДО «Д»

Все, что нужно знать о новом турнире УЕФА.

ОНИ ОБЫГРАЛИ ХОРВАТИЮ

Прошлой осенью сборная Турции отправила «шашечных» к серебру чемпионата мира. Представляем первого соперника сборной России в Лиге наций.

ТРАБЗОН: СПЛОШНОЙ КАРАДЕНИЗ

Небольшая, но познавательная экскурсия по городу, в котором наши сыграют с турками.

«В МОЛОДЕЖКЕ МНОГО ИГРОКОВ С ОПЫТОМ»

Параллельно с главной командой страны решает амбициозные задачи и молодежная сборная. Главный тренер Евгений Бушманов рассказал «ССФ» о положении дел в команде и о подготовке к решающей отборочной игре Евро-2019 с Сербией.

ВЗРОСЛАЯ МОЛОДЕЖЬ

В составе «Ростова» практически в каждом матче здорово выступает полузащитник Аяз Гулиев. Его коллега по амплуа Зелимхан Бакаев из «Арсенала» блеснул сольными проходами в игре с «Ахматом». А форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев забил выдающийся гол «Ростову».

ЗОЛОТЫЕ СЕРЕДНЯКИ

Как истина более-менее равноудалена от крайних точек, так и «золотая середина» в любых суждениях об уровне российского футбола зарыта на пути из «1:8», полученных под роспись от финалиста ЛЧ и победителя ЛЕ, к торжественно-маршевым «8:1».

ЧТО-ТО ВЫ, СТИВЕН, К НАМ ЗАЧАСТИЛИ…

Жеребьевка еврокубков подкинула нашим командам массу старых знакомых и одного нового: Стивен Джеррард и его «Рейнджерс» снова приедут в Россию. Теперь – к «Спартаку».

ЛИДЕР «ОБРЕЛ» ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Победа над хабаровскими армейцами, вернувшая «Томь» на вершину таблицы, стала первой в этом чемпионате для Валерия Баскакова в официальном статусе главного тренера. Сменив на финише прошлого сезона Валерия Петракова, Баскаков все это время оставался «ио».

«ПЕТРОВСКИЙ» ПОМОЛОДЕЛ

Основной ареной Мемориала Гранаткина стал прославленный «Петровский», вторым домом – стадион в Рощино, где во время ЧМ тренировалась «серебряная» сборная Хорватии. Правда, первый матч российских юношей прошел в камерной обстановке, в присутствии родных и близких, а также журналистов. Билеты за 100 рублей спросом не пользовались.

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