Да, многие этого давно ждали, с ужасом или с радостью, но это произошло: Лионель Месси впервые 2006 года не попал в тройку лучших игроков года, которые номинированы на премию The Best. Аргентинец неважно провел чемпионат мира со своей сборной, да и в клубе дела шли совсем не так, как раньше. Возможно, причиной тому новая позиция Месси. А может быть, что-то еще. Но, похоже, аргентинский талант не придает этому значения и с удовольствием делится своими мыслями о футболе с прессой.

О себе нынешнем, новой роли и партнерах по команде Лионель Месси рассказал футбольному аналитику Рикардо Торкемада с Catalunya Radio. «Советский спорт» предлагает перевод интервью.

– Известно, что ты любишь много играть в футбол. Но я слышал, что ты любишь его и смотреть. Какие матчи ты смотришь?

– Я стараюсь смотреть все игры, какие только могу. Больше, конечно, нашу лигу. Но стараюсь следить и за Аргентиной, Кубком Либертадорес. Даже если игры показывают очень поздно, стараюсь посмотреть их.

– А свои старые игры?

– Нет, ни старые, ни новые. Я терпеть не могу смотреть на себя и вспоминать что-то из прошлого. Мне нравится думать о будущем.

– Очевидно, что Месси-футболист сильно изменился. Как ты эволюционировал с того момента, как впервые вышел на поле в основном составе взрослой команды?

– Я думаю, что изменения – это обычное дело. Я начал играть в 17 лет. Тогда мне приходилось играть на другой позиции, в другом стиле. С тех времен многое поменялось. Да и сам футбол теперь другой. Все это заставляет эволюционировать.

– Что тебе удалось поменять в своей игре настолько, что ты можешь этим гордиться?

– За последние годы улучшились мои умения завершать атаки, ассистировать партнерам. Какие-то мои пасы превращаются в голы, какие-то нет. Но мне кажется, что я здорово вырос в этом компоненте.

– А над чем еще предстоит поработать?

– Пенальти. Я хочу хорошо их бить.

– Но их же трудно тренировать. Как учитывать психологическую составляющую?

– Да, это правда. В игре – все по-другому. Очень много факторов влияют на успешную реализацию. Да и вратари теперь отражают куда больше пенальти, чем раньше. Но забивать с 11 метров – как раз тот навык, который мне надо подтянуть.

– Сейчас много говорят об изменившемся стиле «Барселоны». Ты в команде уже 13 лет. Нет ощущения, что вы ушли куда-то в сторону от тех основ, которые изучали в академии, и от того стиля, который сделал вас узнаваемыми и уникальными?

– Вообще, мы слишком привыкли к тройке Хави – Иньеста – Бускетс и контролю мяча. Но Хави и Андреса в команде больше нет, но есть другие отличные футболисты. Да, они создавали определенный стиль. Но даже сейчас я верен, что мы ни на шаг не отошли от идеи и стиля, которые все это время проповедовал клуб.

– Объясни тогда, откуда взялась такая связь с Жорди Альбой. Учитывая, твою скорость мысли на поле, это должно быть непросто…

– Я и сам не знаю, как это получилось. Но Жорди – это отличный партнер. Я могу дать пас ему, даже не зная, где он находится. Он также чувствует меня и мои мысли на поле. Это похоже на телепатию.

– А что насчет изучения соперника? Уверен, что в «Барселоне» предоставляется море информации об оппоненте. Ты стараешься узнать что-то о другой команде перед игрой?

– По правде говоря, я терпеть не могу изучать соперника заранее. Я знаю все, ну или почти все, потому что я уже видел, как они играют. Мне нравится узнавать оппонента непосредственно на поле. Ведь ты можешь хоть весь день разбирать игру соперника, а они выйдут и преподнесут тебе сюрприз.