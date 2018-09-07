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Двадцать один раз сборная России проводила матчи после участия в крупных турнирах либо в начале отборочной кампании чемпионатов мира или Европы. И допустила в таких поединках единственную осечку.

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Артем Дзюба: Не представляю себе женщину на месте Черчесова

Интересно, что никогда (!) первый матч россиян после крупного турнира не являлся одновременно и стартом новой отборочной кампании. До этого года за участием в финальной стадии ЧМ или ЧЕ всегда следовали товарищеские игры. Однажды – в 1994-м – против сборной мира. И неизменно наши либо побеждали, либо играли вничью.

А в стартовых поединках отборочных кампаний единственное поражение Россия потерпела в 1998 году, уступив со счетом 2:3 в Киеве Украине. В том матче главным тренером сборной был Анатолий Бышовец. А нынешнему наставнику – Станиславу Черчесову – довелось тогда на 72-й минуте из-за удаления Дмитрия Харина вступить в игру и пропустить пенальти от Сергея Реброва.

Предстоящая встреча в Трабзоне – в какой-то мере уникальна. Первый матч после крупного успеха – и сразу начало отбора. Ведь через Лигу наций, напомним, тоже можно пробиться в финальную стадию Евро-2020. Победа в группе и попадание в «Финал четырех» оставит дополнительный шанс на одну из четырех последних путевок на тот случай, если мы не отберемся на континентальное первенство через основную квалификацию в 2019 году.

Первые матчи сборной России после участия в крупных турнирах

Год

Результат на крупном турнире

Матч после турнира

1992

Группа Евро

Мексика - 2:0 (д)

1994

Группа ЧМ

Сборная мира - 2:1 (д)

1996

Группа ЧМ

Бразилия - 2:2 (д)

2002

Группа ЧМ

Швеция - 1:1 (д)

2004

Группа Евро

Литва - 4:3 (д)

2008

1/2 финала Евро

Голландия - 1:1 (д)

2012

Группа Евро

Кот-д’Ивуар - 1:1 (д)

2014

Группа ЧМ

Азербайджан - 4:0 (д)

2016

Группа Евро

Турция - 0:0 (г)

2018

1/4 финала ЧМ

Турция - ?:? (г)

Первые матчи сборной России в отборочных циклах

Год

Отборочный турнир

Матч

1992

ЧМ-1994

Исландия - 1:0 (д)

1994

Евро-1996

Сан-Марино - 4:0 (д)

1996

ЧМ-1998

Кипр - 4:0 (д)

1998

Евро-2000

Украина - 2:3 (г)

2000

ЧМ-2002

Швейцария - 1:0 (г)

2002

Евро-2004

Ирландия - 4:2 (д)

2004

ЧМ-2006

Словакия - 1:1 (д)

2006

Евро-2008

Хорватия - 0:0 (д)

2008

ЧМ-2010

Уэльс - 2:1 (д)

2010

Евро-2012

Андорра - 2:0 (г)

2012

ЧМ-2014

Северная Ирландия - 2:0 (д)

2014

Евро-2016

Лихтенштейн - 4:0 (д)

2018

Евро-2020*

Турция - ?:? (г)

* Лига наций-2018/19 является частью отбора в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

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