Шансы на поражение – 1 из 21. Из-за Украины
Двадцать один раз сборная России проводила матчи после участия в крупных турнирах либо в начале отборочной кампании чемпионатов мира или Европы. И допустила в таких поединках единственную осечку.
Интересно, что никогда (!) первый матч россиян после крупного турнира не являлся одновременно и стартом новой отборочной кампании. До этого года за участием в финальной стадии ЧМ или ЧЕ всегда следовали товарищеские игры. Однажды – в 1994-м – против сборной мира. И неизменно наши либо побеждали, либо играли вничью.
А в стартовых поединках отборочных кампаний единственное поражение Россия потерпела в 1998 году, уступив со счетом 2:3 в Киеве Украине. В том матче главным тренером сборной был Анатолий Бышовец. А нынешнему наставнику – Станиславу Черчесову – довелось тогда на 72-й минуте из-за удаления Дмитрия Харина вступить в игру и пропустить пенальти от Сергея Реброва.
Предстоящая встреча в Трабзоне – в какой-то мере уникальна. Первый матч после крупного успеха – и сразу начало отбора. Ведь через Лигу наций, напомним, тоже можно пробиться в финальную стадию Евро-2020. Победа в группе и попадание в «Финал четырех» оставит дополнительный шанс на одну из четырех последних путевок на тот случай, если мы не отберемся на континентальное первенство через основную квалификацию в 2019 году.
Первые матчи сборной России после участия в крупных турнирах
|
Год
|
Результат на крупном турнире
|
Матч после турнира
|
1992
|
Группа Евро
|
Мексика - 2:0 (д)
|
1994
|
Группа ЧМ
|
Сборная мира - 2:1 (д)
|
1996
|
Группа ЧМ
|
Бразилия - 2:2 (д)
|
2002
|
Группа ЧМ
|
Швеция - 1:1 (д)
|
2004
|
Группа Евро
|
Литва - 4:3 (д)
|
2008
|
1/2 финала Евро
|
Голландия - 1:1 (д)
|
2012
|
Группа Евро
|
Кот-д’Ивуар - 1:1 (д)
|
2014
|
Группа ЧМ
|
Азербайджан - 4:0 (д)
|
2016
|
Группа Евро
|
Турция - 0:0 (г)
|
2018
|
1/4 финала ЧМ
|
Турция - ?:? (г)
Первые матчи сборной России в отборочных циклах
|
Год
|
Отборочный турнир
|
Матч
|
1992
|
ЧМ-1994
|
Исландия - 1:0 (д)
|
1994
|
Евро-1996
|
Сан-Марино - 4:0 (д)
|
1996
|
ЧМ-1998
|
Кипр - 4:0 (д)
|
1998
|
Евро-2000
|
Украина - 2:3 (г)
|
2000
|
ЧМ-2002
|
Швейцария - 1:0 (г)
|
2002
|
Евро-2004
|
Ирландия - 4:2 (д)
|
2004
|
ЧМ-2006
|
Словакия - 1:1 (д)
|
2006
|
Евро-2008
|
Хорватия - 0:0 (д)
|
2008
|
ЧМ-2010
|
Уэльс - 2:1 (д)
|
2010
|
Евро-2012
|
Андорра - 2:0 (г)
|
2012
|
ЧМ-2014
|
Северная Ирландия - 2:0 (д)
|
2014
|
Евро-2016
|
Лихтенштейн - 4:0 (д)
|
2018
|
Евро-2020*
|
Турция - ?:? (г)
* Лига наций-2018/19 является частью отбора в финальную стадию чемпионата Европы-2020.