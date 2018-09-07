Двадцать один раз сборная России проводила матчи после участия в крупных турнирах либо в начале отборочной кампании чемпионатов мира или Европы. И допустила в таких поединках единственную осечку.

Интересно, что никогда (!) первый матч россиян после крупного турнира не являлся одновременно и стартом новой отборочной кампании. До этого года за участием в финальной стадии ЧМ или ЧЕ всегда следовали товарищеские игры. Однажды – в 1994-м – против сборной мира. И неизменно наши либо побеждали, либо играли вничью.

А в стартовых поединках отборочных кампаний единственное поражение Россия потерпела в 1998 году, уступив со счетом 2:3 в Киеве Украине. В том матче главным тренером сборной был Анатолий Бышовец. А нынешнему наставнику – Станиславу Черчесову – довелось тогда на 72-й минуте из-за удаления Дмитрия Харина вступить в игру и пропустить пенальти от Сергея Реброва.

Предстоящая встреча в Трабзоне – в какой-то мере уникальна. Первый матч после крупного успеха – и сразу начало отбора. Ведь через Лигу наций, напомним, тоже можно пробиться в финальную стадию Евро-2020. Победа в группе и попадание в «Финал четырех» оставит дополнительный шанс на одну из четырех последних путевок на тот случай, если мы не отберемся на континентальное первенство через основную квалификацию в 2019 году.

Первые матчи сборной России после участия в крупных турнирах

Год Результат на крупном турнире Матч после турнира 1992 Группа Евро Мексика - 2:0 (д) 1994 Группа ЧМ Сборная мира - 2:1 (д) 1996 Группа ЧМ Бразилия - 2:2 (д) 2002 Группа ЧМ Швеция - 1:1 (д) 2004 Группа Евро Литва - 4:3 (д) 2008 1/2 финала Евро Голландия - 1:1 (д) 2012 Группа Евро Кот-д’Ивуар - 1:1 (д) 2014 Группа ЧМ Азербайджан - 4:0 (д) 2016 Группа Евро Турция - 0:0 (г) 2018 1/4 финала ЧМ Турция - ?:? (г)

Первые матчи сборной России в отборочных циклах

Год Отборочный турнир Матч 1992 ЧМ-1994 Исландия - 1:0 (д) 1994 Евро-1996 Сан-Марино - 4:0 (д) 1996 ЧМ-1998 Кипр - 4:0 (д) 1998 Евро-2000 Украина - 2:3 (г) 2000 ЧМ-2002 Швейцария - 1:0 (г) 2002 Евро-2004 Ирландия - 4:2 (д) 2004 ЧМ-2006 Словакия - 1:1 (д) 2006 Евро-2008 Хорватия - 0:0 (д) 2008 ЧМ-2010 Уэльс - 2:1 (д) 2010 Евро-2012 Андорра - 2:0 (г) 2012 ЧМ-2014 Северная Ирландия - 2:0 (д) 2014 Евро-2016 Лихтенштейн - 4:0 (д) 2018 Евро-2020* Турция - ?:? (г)

* Лига наций-2018/19 является частью отбора в финальную стадию чемпионата Европы-2020.