Шанс Лева смыть позор

Идея создания Лиги наций – превосходная. Если раньше мы видели официальные матчи лучших сборных мира раз в два года, то теперь лидеры европейского футбола будут встречаться заметно чаще. Максимально интересным делает турнир его формат. Группы составлены из трех команд, первые на финише оспорят путевки на чемпионат Европы, а последние отправятся дивизионом ниже. Если учесть, что сыграно будет всего четыре матча, по уровню напряжения эти игры не уступают матчам плей-офф.

Сборные Германии и Франции подошли к своему первому матчу в рамках Лиги наций в диаметрально разных статусах. Подопечные Йоахима Лева провалились на чемпионате мира в России, тогда как французы стали его победителем. Так что эта встреча дала немцам возможность доказать случайность той неудачи. Тот, кто победил короля, сам становится королем. Для хозяев этот постулат был дополнительной мотивацией.

Из участников ЧМ-2018 сборная Германии осталась без со скандалом завершившего международную карьеру Месута Озила, а Дешам не стал вызывал лишенного прав за вождение в нетрезвом виде Уго Льориса. Его место в воротах занял Альфонс Ареола, для которого эта игра стала дебютной в футболке национальной команды.

Знакомая роль Жиру

Сколь минимально по сравнению с чемпионатом мира изменился состав французов, столь же незначительно изменилась их игра. Они отдали мяч немцам и стали искать возможности поймать их на ошибке. В первом тайме план сработал не полностью. Несмотря на постоянное напряжение у штрафной Ареола, реальных моментов у немцев не было, и за первые 45 минут они нанесли всего два удара, из которых в створ пришелся один. И это при 58% владения мячом.

Some impressions from the first half. 📸



Let's have a successful second interval. 💪#GERFRA 🇩🇪🇫🇷 pic.twitter.com/nDn6Qer3z7 — Mercedes-Benz & Die Mannschaft (@mbfussball_en) 6 сентября 2018 г.

Но и у ворот Мануэля Нойера, чье появление было одной из основных тем дискуссий в немецкой прессе, интересных эпизодов оказалось по минимуму. Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе большую часть тайма тщетно пытались просочиться между защитниками хозяев, но были надежно прихвачены. Лев понимал с кем ему предстоит сразиться и как следует подготовился.

Что стало неожиданностью, это активность Оливье Жиру. Он в первые 45 минут ближе всех был к голу. Сначала неплохо пробил головой в угол (Нойер отбил в сторону), а затем едва пяткой не замкнул прострел в фланга. И уже привычно наблюдал, как мяч прокатывается рядом со штангой. Зато продемонстрировал солидные 75% выигранных единоборств. Потрясающе полезный футболист. Даже при том, что никак не может забить.

Сухой дебют Ареола

После перерыва небеса попытались размочить счет на табло, в прямом и переносном смысле. По мокрому полю мяч стал скользить быстрее, и игра немного ускорилась, что пошло ей на пользу. Немцы завелись и создали два хороших момента, но Ареола сначала вытащил мяч из-под перекладины после удара Марко Ройса с линии штрафной, а затем перевел на угловой мяч после судорожной, но очень опасной контратаки хозяев, в ходе которой сразу три человека выходили на ударную позицию.

Дешам заменил полезного Жиру на Усмана Дембеле. Видимо, в надежде на то, что форвард убежит от оппонентов. Однако, напротив, контратаки гостей стали еще реже. Жиру здорово цеплялся за мяч на чужой половине поля, тогда как у Дембеле такого навыка нет. В результате французы лишились выходов из обороны и вынужденно прижались к своим воротам.

В оставшееся время Ареола еще дважды выручил партнеров и помог им спасти ничью. Таким образом, чемпионы мира потеряли очки в первом же матче в новом статусе. Зато два из оставшихся трех матчей сыграют дома. Третьим соперником в этой группе – сборная Голландии.

А самым обсуждаемым эпизодом в соцсетях стал появившийся в кадре паучок.

ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ – 0:0 (0:0)

Германия: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер, Киммих, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Мюллер, Ройс (Сане, 83), Мюллер.

Франция: Ареола, Варан, Умтити, Эрнандес, Павар, Матюиди (Толиссо, 85), Погба, Канте, Жиру (Дембеле, 66), Гризманн (Фекир, 85), Мбаппе.

Предупреждение: Рюдигер, 88.

Судья: Орсато (Италия).