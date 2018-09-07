Сегодня в Турции свой первый матч в Лиге наций проведет во многом обновленная сборная России.

Состав Станислава Черчесова… интересный. Необычный. Непривичный. Можно даже сказать, неординарный. Базовым клубом практически официально становится «Зенит» – 7 представителей сине-бело-голубых в национальной команде. «Спартак» с ЦСКА, а также действующий чемпион «Локомотив» отодвинуты не то что на вторые, даже на третьи роли.

Вторым по количеству человек, вызванных в национальную команду, стал «Рубин» – 5 футболистов: Дмитрий полоз, Павел Могилевец, Руслан Камболов, Федор Кудряшов и… Егор Сорокин. Удивлены? Мы тоже. Бытует мнение, что Станислав Саламович частенько заглядывает в показатели по ТТД, определяясь с составом, а у любой команды Курбана Бердыева они вроде как в полном порядке, даже, если после шести туров она занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице.

Мы решили проверить, так ли это и воспользовались сервисом WhoScored, который, основываясь на голой статистике, выставляет игрокам оценки. В качестве основы мы использовали полюбившееся Черчесову на чемпионате мира построение 4-3-2-1.

Вратарь: Евгений Фролов, «Оренбург»

В сборной нет Игоря Акинфеева. Вроде как, нет нашего капитана по уважительным причинам – плановое медицинское обследование в Германии. Верим, ждем возвращения. Но игры же никуда не деть. Его место должен кто-то занять. Смотрим на оценки и понимаем, что лучшим голкипером чемпионата, судя по статистике, на данный момент является страж ворот «Оренбурга» Евгений Фролов. Он не просто лучший среди вратарей, он – один из двух россиян, входящих в пятерку лучших футболистов чемпионата страны помимо Паредеса, Жиго и Бистровича. Однако… Фролова в сборной нет. Место Акинфеева займет Андрей Лунев из «Зенита», а подстраховывать его будут Гилерми и Антон Шунин.

Левый защитник: Эльмир Набиуллин, «Зенит»

С левыми защитниками у нас в стране вообще проблема. Жирков с Щенниковым травмированы, Рауш не оправдывает возложенных на него ожиданий… Остается вызывать Эльмира Набиуллина из «Зенита», которому даже в клубе частенько предпочитают предпенсионного возраста Александра Анюкова, изначально вообще правого защитника. Набиуллин, кстати, по статистике – и правда, лучший левый защитник с российским паспортом.

Центральный защитник: Владимир Рыков, «Динамо»

Никогда не угадаете, кто на данный момент по статистике обладает наивысшей оценкой среди игроков с российским паспортом во всем чемпионате. Центральный защитник московского «Динамо» Владимир Рыков. Игрок будто переживает вторую молодость. Он заслуженно попадает в нашу «честную» сборную, но даже близко не подходит к списку 25 Станислава Черчесова. Зато там был Илья Кутепов, пока не сыгравший ни одной минуты за клуб и уже выбывший из-за операции на грыже. Вместо него вызвали Гора Сорокина из «Рубина». Не знаете такого? Знакомьтесь!

Центральный защитник: Георгий Джикия, «Спартак»

В центре наверняка у Станислава Черчесова будет играть Георгий Джикия. Здесь ни вопросов, ни претензий нет никаких – он и по статистике должен попадать не просто в состав, но и выходить в основе.

Правый защитник: Марио Фернандес, ЦСКА

То же самое касается и Марио Фернандеса, который стал лидером московского ЦСКА среди полевых игроков, из-за травм Щеникова и Дзагоева, оказавшись самым опытным, не считая Акинфеева. Он – лучший правый защитник чемпионата России.

Опорный полузащитник: Роман Зобнин, «Спартак»

Станислав Черчесов играет с двумя опорниками. Роль одного из них частенько выполняет Роман Зобнин. Вот и по статистике он попадает в нашу сборную. На этой позиции все так же скучно и без истерик.

Опорный полузащитник: Аяз Гулиев, «Ростов»

Вторым опорным полузащитником по статистическим показателям должен был стать купленный у «Спартака» «Ростовом» всего за 500 тысяч евро Аяз Гулиев. Черчесов в сборную его не вызвал, но на то есть вполне объективная причина. Гулиев будет играть против сборной Сербии в составе нашей молодежной команды. Этот матч очень важен с точки зрения отбора на чемпионате Европы 2019 года. Станислав Черчесов пообещал не выдергивать игроков из молодежки. Так что, мы никогда уже не узнаем, вызвали бы Гулиева в сборную при прочих равных, или нет.

Левый полузащитник: Дмитрий Скопинцев, «Ростов»

Лучшим левым полузащитником нашей страны на данный момент является еще один ростовчанин – Дмитрий Скопинцев. Можно было подумать, что его Станислав Саламович не призвал под знамена национальной команды по той же причине, что и Гулиева – игра молодежной команды. Но, вот так незадача, в молодежку Скопинцева тоже не вызвали. На его позиции в главной команде наверняка будет играть Денис Черышев, пусть и не так ярко начавший сезон в своем новом клубе, «Валенсии». Но хотя бы на подмену ему можно было попробовать взять в команду одно из открытий старта сезона?

Центральный полузащитник: Александр Ерохин, «Зенит»

Центрального полузащитника Александра Ерохина из «Зенита» много критикуют, но по статистике он попадает в сборную. Естественно, будет он в команде и у Станислава Черчесова. Вопрос только – в основе, или на скамейке? Но в сборной он есть.

Правый полузащитник: Алексей Ионов, «Ростов»

По статистике в сборной России, причем в основном составе, должно было играть сразу три ростовчанина. Третий – правый полузащитник Алексей Ионов, отлично начавший сезон в команде Валерия Карпина. Здесь Станислав Саламович не промахнулся – вызвал Алексея в сборную. А что еще делать когда у тебя Самедов больше в сборную ехать не хочет?

Нападающий: Артем Дзюба, «Зенит»

Здесь вопросов нет – Артем Дзюба – главная звезда российского футбола, лучший форвард по статистике и уже не просто член сборной Станислава Черчесова, а ее капитан и самый опытный футболист.