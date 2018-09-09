– Как оцениваете физическое состояние команды после матча с Турцией? – первый вопрос Черчесову.

– Я уже говорил по этому поводу и отметил этот важный момент. Было понятно, что в концовке встречи туркам надо было отыгрываться. Нас прижали, соперник много атаковал. Мы же не смогли отвечать быстрыми атаками. Но сейчас мы восстановились и чувствуем себя в порядке, готовы к матчу. Доволен тем, как выглядят ребята. Дзюба и Кудряшов не смогут сыграть, поэтому будут перестановки в составе.

– Стоит ли ожидать серьезных перестановок в составе?

– Сейчас мы продолжаем изучать соперника, впереди теория. Еще раз отмечу, что не будут играть Кудряшова и Дзюба, поэтому надо продумывать другие варианты, смотреть на наше состояние, будущую тактику. Сейчас ничего не могу сказать по поводу состава на завтра.

– Кто будет капитаном?

– Я сначала сам скажу об этом человеку. Он должен узнать об этом не из прессы.

– Почему вчерашнюю тренировку на ростовском стадионе «Локомотив» не сделали полностью «открытой» для болельщиков? Вряд ли у вас были какие-то секреты.

– Мы ничего не закрывали, тем более там были дети, которые участвовали в турнире «Кожаный мяч». Мы ни от кого не прячемся. Другое дело, что к масштабным открытым тренировкам нужно готовиться заранее, а не принимать решения сиюминутно. Такие мероприятия лучше проводить на больших стадионах.

– Какая цель у сборной России на игру против Чехии?

– Еще раз отмечу, что это контрольный, а не товарищеский матч. Будем делать перестановки, смотреть нюансы. Поставим несколько других игроков. Не будем забывать, что мы стоим под флагом и гимном, поэтому нужно отнестись серьезно к игре. Все должны биться, проявлять свои лучшие качества. Тем более сейчас такая ситуация, когда себя нужно показывать. Нет Дзюбы и Кудряшова.

– Сборная должна ездить по стране или играть свои матчи на главном стадионе России – «Лужниках?

– Мы не сборная Москвы, поэтому хотелось бы, чтобы нас увидела вся России. Что касается Ростова-на-Дону, нам было удобно лететь сюда из Трабзона. Здесь отличный новый стадион, классные болельщики. Мы бы хотели показать себя всей стране, на всех новых стадионах, все-таки мы сборная России. Другое дело, что есть «Лужники» – это наша футбольная Мекка. Мы будем играть там, но сегодня приняли решение ездить по всей стране.

– Что можете сказать о сборной Чехии?

– Мне нравится чешский футбол. Эта команд всегда славилась своими игроками, у которых есть характер и отличная «физика». Нас ждет сложный матч, к которому мы серьезно готовимся.

К защитнику Роману Нойштедтеру у журналистов вопросов было меньше.

– Вы вновь в сборной России, довольны?

– Я всегда рад, когда меня вызывают в сборную России. Приезжаю в расположение команды с большим удовольствием. Мне было приятно сыграть против Турции, так как там были и мои одноклубники по «Фенербахче». Но главное, что мы выиграли.

– Вы не попали на ЧМ-2018 и сильно расстроились этому факту. Сейчас эмоции стихли?

– Да, я был расстроен, но решение принимает тренер. Я его решение принял. Болел за сборную России на ЧМ-2018, переживал за ребят. Сейчас же хочу показывать себя, тренироваться и в дальнейшем попадать в состав.