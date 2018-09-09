«Советский спорт» — о том, что происходило со сборной России после перелета по маршруту Трабзон-Ростов-на-Дону.

Первый матч дома после ЧМ-2018

Товарищеский матч против Чехии – первая игра сборной России дома после ЧМ-2018. Выбрали для встречи южный Ростов-на-Дону. В столице рэпа и раков футбол сейчас популярен. Новый красавец-стадион, который стабильно заполняется, успехи местного «Ростова» в РПЛ, всего час полета от турецкого Трабзона. Лучшего места для матча придумать было сложно.

Тем более у города есть положительный опыт проведения встреч национальной команды. В 2015 году Россия принимала Хорватию на старом «Олимпе-2». К сожалению, тогда подвел результат. При переполненных трибунах хозяева уступили – 1:3.

Проблем с продажей билетов не возникло и в этот раз. Да, грядущий матч носит статус товарищеского, но за день до встречи можно было купить только ВИП-места. И это практически без рекламы. В городе сложно встретить хотя бы одну афишу предстоящей игры. Об этом в РФС не позаботились. Видимо, решили, что на матч придут и без дополнительных вывесок. На этот раз не прогадали.

В понедельник в Ростове-на-Дону на трибунах будет праздник. Главное, чтобы не подвели главные действующие лица – сборная России, которая влюбила в себя миллионы.

Пообщались с детворой

Прилетела в южную столицу команда Станислава Черчесова через три часа после окончания игры с Турцией. Команда разместилась в отеле на набережной Дона, а уже утром стало известно, что расположение сборной будут вынуждены покинуть Артем Дзюба и Федор Кудряшов. У самого популярного футболиста России разболелась поясница, а защитник «Рубина» повредил мышцы бедра. И если заменить Кудряшова Черчесову будет не так сложно, то над выбором основного форварда тренерскому штабу сборной придется «поломать» голову. Кандидатов двое – Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

После обеда сборной предстояла первое занятие в Ростове. Повезли команду на стадион «Локомотив», поле которого во время ЧМ-2018 было заявлено как одно из тренировочных для команд-участниц.

Тренировка получилось полностью восстановительной. Разминка, растяжка, заминка – ничего нового. Футболисты даже ни разу не прикоснулись к мячам. Зато уделили время болельщикам. Их на «Локомотив» пришло прилично. Хватало и детворы, которая наблюдала за происходящим через прозрачный забор. После тренировки игроки сделали ряд фотографий с поклонниками, которые еще долго не хотели отпускать кумиров в автобус.

Дзюба на табло

Воскресенье у сборной прошло в ритме предыгрового дня. Утром команда приехала на «Ростов Арену», где под присмотром Дзюбы провела тренировку. Пока Артем раздавал болельщика автографы в Москве, его фотография смотрела на команду Черчесова с огромного табло.

Занятие прошло в штатном режиме, и разглядеть каких-то тактических новшеств за 20 минут отведенных прессе было невозможно. Зато в глаза бросилось присутствие руководства РФС и РПЛ. Футбольные чиновники тепло приветствовали команду перед началом тренировки.

Далее – разминка полевых игроков с мячами и отдельная работа у вратарей. Обо всех новшествах в составе и тактике станет известно только завтра.