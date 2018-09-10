Молодежная сборная России (U21) перед матчем с Сербией в отборочном цикле чемпионата Европы провела тренировку на стадионе Нижний Новгород.

Чтобы завоевать прямую путевку на ЧЕ-2019, России нужна только победа. За три тура до конца отборочного этапа Сербия занимает первое место и опережает нашу команду на пять очков (21 и 16).

Балканская дружина пока вообще не потеряла ни одного очка! В то же время команда Евгения Бушманова проиграла на выезде Сербии (2:3) и оступилась в домашней игре с Арменией (0:0) в самом начале отборочного цикла. Поэтому мы оказались в затруднительном положении.

На предматчевой тренировке футболисты сборной России много работали с мячами, делая передачи в одно и два касания. В начале открытой 15-минутной части игроки занимались в парах. А спустя 10 минут разбились на группы для игры в квадраты «6 в 2», где передачи можно было делать только в касание.

Евгений Бушманов следил за работой и делал наставления своим подопечным. «Низом передачу, если есть возможность! В дальнюю ногу старайтесь вложить», - такие указания следовали, когда футболисты играли в квадраты «6 в 2».

Помимо работы с мячом, необходимо отметить скоростную работу - игроки совершали много ускорений. Занятия в парах прерывал свисток Бушманова, после которого футболисты должны были рвануть в обозначенные точки.

Комбинационная игра и скоростная работа - то, что может помочь сборной России победить Сербию. Над этими компонентами команда Евгения Бушманова работала в понедельник.

Евгений Бушманов: Для нас завтра решающая игра - если не победим, лишимся шансов на первое место

Евгений Бушманов перед игрой излучал уверенность - соперник изучен, свой состав вырисовывается.

– Игра для нас важная и решающая. В плане борьбы за первое место. Победа оставляет шансы побороться за первое место, другой результат шансов лишает. Ждем напряженной игры.

Стартовый состав? В голове он у меня есть. Но над парой позиций стоит подумать.

– Нынешняя сборная Сербии отличается от той, что противостояла вам в первой встрече?

– По сравнению с нашей игрой в Сербии, у соперника 6 новых игроков. При этом схема та же - 4-3-3, много фланговой игры, большой нападающий впереди. Сегодня вечером поговорим с ребятами о сопернике более детально. Выделять кого-то персонально не стану.

Стала ли одна из сборных сильнее? Завтра увидим.

– Все футболисты сборной России готовы сыграть завтра?

– Олег Ланин приехал с повреждением и не сможет сыграть с Сербией. Учитывая, что у клубов сейчас пауза, мы его отпустили, чтобы он залечил свою травму и приехал к следующему сбору со 100% гарантией. Готовность остальных ребят хорошая.

– В сборной России играют два футболиста «Нижнего Новгорода» - защитник Лео Гогличидзе и полузащитник Даниил Фомин. Игра на привычном поле поможет им?

– Футболистам «Нижнего Новгорода» должно быть приятно, что они сыграют на своей арене. В игре с Египтом Фомин сыграл 60 минут на неродной позиции центрального защитника. Выглядел неплохо. Что касается Лео, то он сыграл слева в обороне 30 минут. Он показал, что умеет.

Никита Чернов: Хотим доказать, что матч с Египтом - недоразумение

Защитник Никита Чернов горит желанием исправиться за неудачный результат в товарищеском матче с Египтом и хочет сыграть при большой зрительской поддержке.

– Будет тяжелая игра. Ребята горят желанием. Хочется доказать, что игра с Египтом (товарищеская встреча завершилась вничью 1:1 - прим, ред.) была недоразумением. Надеюсь, победим.

– Игра пройдет на современной арене…

– Ребята хотят играть на хороших стадионах. Думаю, завтра сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков. Увы, на игре с Химками было мало зрителей (игра проходила на стадионе «Родина» - прим. ред.). Хочется сыграть при большей зрительской поддержке.

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Что будет, если Россия не сможет занять второе место? По регламенту соревнования, 4 лучшие команды из 9, которые заняли вторые места в отборе, сразятся в стыковых матчах.