«ЧЕХИ ОТЛЕТАЛИ ОТ ЗАБОЛОТНОГО НА 40 МЕТРОВ»

– Что это было? Чемпионат мира сделал из нашей сборной монстров, или это чехи раскладные?

– Мы в хорошем психологическом состоянии, полный стадион в Ростове, ребята сыграли в удовольствие – вот и получился такой итог. Хотя, согласен, чехи выглядели уж слишком обреченными. Наверное, на них так подействовало недавнее поражение от Украины в Лиге наций с пропущенным на последних секундах решающим голом. Особого настроя у них не увидел. А у нас было заметно, что ребята свежи и играют в охотку. Станислав Саламыч опять на коне. Продолжает ехать, как говорится. И я за него очень рад. И за наш футбол, и за нашу сборную, которая должна подняться выше, тоже. Когда были в седьмом десятке рейтинга ФИФА, как-то не очень приятно смотрелось.

– Не ловили себя на мысли, что у чехов громких имен совсем нет, в отличие от прошлых лет?

– Смена поколений время от времени происходит в каждой сборной. Одна плеяда уходит, вторая приходит. Да, ярких футболистов у Чехии сейчас нет, в основном молодые ребята. Наверное, строят команду на будущее. Удивительно, раньше чехи были злые и противные, а сейчас этого нет. Вот Антон Заболотный, забивая гол, оттолкнул соперника – так тот отлетел метров на 40!

«БИЛЕТЫ МНЕ СДЕЛАЛ ДЗЮБА»

– Удивительное дело, у нас четыре из пяти голов забили игроки, выступавшие за «Ростов». Ростовская магия?

– Очень рад за ребят. Магии нет, Ростов – футбольный город, отлично провел чемпионат мира, а сегодня на стадионе было так шумно, что ничего вокруг не было слышно. Погода еще была шикарная. Думаю, Станислав Саламыч еще заглянет к нам в гости.

– Показалось, что в адрес Ерохина и Полоза звучал свист. Неужели не простили уход в «Зенит»?

– Почему должны обижаться? Они отлично здесь играли, принесли много пользы. Провели великолепные сезоны, помогли команде занять второе место, выступали в Лиге чемпионов. Конечно, в семье не без урода – кто-то может и свистнуть, и крикнуть. Это же болельщики, они платят деньги, чтобы выплескивать эмоции. Кто-то их выплескивает с пивом, кто-то с водкой, кто-то кричит хорошее, кто-то плохое. Ничего страшного в этом нет.

– А голы Ионова, который сейчас играет за «Ростов», встречали особенно тепло?

– Что и понятно. При объявлении состава его фамилию встретили ревом, когда забил, и когда меняли тоже. Свой парень, конечно, будет восторг. Так и должно быть.

– Расстроились, когда узнали, что ваш старый знакомый Артем Дзюба не сможет сыграть?

– А он мне сразу позвонил и сказал: «Жалко, что не увидимся. Не могу сыграть – травма». Ну, я немножко расстроился, конечно. Но ничего страшного, еще увидимся. Артем мне, кстати, сделал билеты, Пашка Могилевец еще помог с пропуском. Ребята выручили.

«ЭТОТ ТРЕНЕР НЕ ДАСТ ЗВЕЗДЫ НА НЕБЕ СОБИРАТЬ»

– Как воспринимаете свалившуюся на Дзюбу популярность? Он теперь как рок-звезда.

– Вы знаете, я с ним достаточно близко знаком, так как он играл в Ростове, поэтому не сильно удивлен. Он всегда собирал вокруг себя много людей. Такой вот он человек: и на слово добрый, и вообще парень хороший. Всегда была компания, всегда какие-то движения затеивались. А сейчас, считаю, в успехах сборной его заслуга очень велика. Как он всех сплачивал на чемпионате мира?!

Дзюба – народный футболист. Всем все доказал. Помните ту ситуацию, в которой он оказался год назад в «Зените»? Артем сам же сказал, что его хотели закопать. Но он поехал к своему любимому тренеру Миодрагу Божовичу – и выросли крылья. Когда в Дзюбу верят, он отрабатывает вдвойне. Начал забивать, попал в сборную, и пошло-поехало. Сейчас он в сборной незаменимый, в «Зените» незаменимый. Так бывает, встал на свою дорогу и едешь. Сергей Семак доверяет, Саламыч капитаном сделал – все взаимосвязано.

– Главное, чтобы от популярности такого масштаба голова не закружилась.

– Не волнуйтесь. Он уже взрослый парень, куда голове кружиться? В 30 лет голова уже не закружится. Тем более, человек он обстрелянный, знает, что ему нужно в жизни.

– Не подкалываете его на счет звездности?

– Зачем? Я, наоборот, после Турции написал, поздравил с победой. Он мне сразу ответил. А вы говорите, зазнается. Наоборот, мне было очень приятно.

– Чехии забили пять без Дзюбы. Значит, такого понятия как дзюбозависимость у сборной нет?

– Сборная – единое целое. Не важно, кто забивает: Дзюба или Заболотный, Полоз или Ерохин. Главное, выиграли. Важно, что у нас есть такой тренер, как Саламыч, который всех направит в правильное русло и не даст звезды собирать на небе.

– Но Заболотному точно гол должен помочь?

– Может, действительно раскрепостится. Главное, что он не сломался, когда кульбит делал после гола. Уж очень я переживаю в такие моменты. Хорошо, что обошлось. А футболист Заболотный хороший – много двигается, борется. Уверенность ему, конечно, нужна. Тогда придут и голы. Сегодня он играл хорошо. Вообще, вечер получился хорошим: много голов, отличное настроение, все довольны. Вот это главный итог.