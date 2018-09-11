Бывший игрок резервного состава французского «Сент-Этьена» Вильям Гомис погиб в перестрелке в коммуне Ла Сен-сюр-Мер. Он покинул систему клуба еще летом, проведя в нем пять лет. Впереди у него могла быть впечатляющая карьера, но мечты 19-летнего футболиста перечеркнула пуля. Причем, не одна. На месте преступления было найдено 24 гильзы от автомата Калашникова. Вместе с Гомисом погиб и 14-летний подросток. Французская пресса сообщает, что семья молодого игрока была связана с криминалом. Скорее всего именно это и стало причиной гибели юного футболиста. Конечно, это ужасная трагедия. Но, к сожалению, подобные случаи происходят с пугающим постоянством. «Советский спорт» собрал «расстрельный список» футболистов, которых застрелили в разных странах за последние годы.

Тазир Кариев, экс-футболист «Ангушта», Россия

В июле этого года бывший футболист назранского клуба погиб в городе Кропоткине Краснодарского края. Трагедия произошла в местном кафе в результате бытовой ссоры. Между Кариевым и другим мужчиной завязалась потасовка. Отправившись домой, оппонент футболиста рассказал отцу о произошедшем. Разъяренный ранее судимый 60-летний отец пострадавшего Николай Золотухин приехал в кафе и застрелил Тазира Кариева из пистолета. Он вытолкнул футболиста из кафе, бросил на асфальт и произвел выстрел. Кариев выступал за «Ангушт» с 2009 по 2015 год.

Алехандро Пеньяранда, «Кортулуа», Колумбия

В начале июня Алехандро отправился на вечеринку к своему другу Кристиану Борхи в колумбийском городе Кали. Все было спокойно, пока в дом к молодым людям не постучался неизвестный. По информации полиции, он хотел выяснить отношения с Алехандро Пеньярандой. Но бытовала и другая версия, что незнакомец разыскивал какую-то женщину, но, не найдя ее, открыл огонь по всем подряд. От полученных ранений Алехандро Пеньяранда скончался, а его одноклубник Эйссен Искьердо чудом остался жив.

CONMOCIÓN: Durante la madrugada, en un barrio de Cali, Colombia, Alejandro Peñaranda, jugador del club Cortuluá🇨🇴, fue asesinado a balazos. Tenía 24 años. Estaba con un compañero, Heisen Izquierdo, que resultó herido. Mis condolencias con sus seres queridos. QEPD y FUERZA 😥🙏 pic.twitter.com/A7E2ZmEDUf — Futbol Mundial (@infofut_world) 1 июня 2018 г.

Алан Перейра, экс-футболист «Васко да Гама», Бразилия

Бразильского защитника застрелили в Сан Паулу в январе этого года. Перейра приехал на родину и должен был в день гибели улететь обратно в Эквадор, где выступал за один из клубов. Но по трагичному стечению обстоятельств, его рейс был задержан на день. Футболист отправился на прогулку со своим другом. Пока молодые люди мирно беседовали возле футбольного поля, к ним подъехали неизвестные на скутере и произвели несколько выстрелов. Алан скончался в больнице, не приходя в сознание. Как писали бразильские газеты, смерть Перейры была настоящим шоком для города, ведь 26-летний игрок был настоящим идолом местной публики.

A polícia investiga a morte do jogador de futebol Alan Júnior Pereira Alves, de 26 anos, ex-atleta do Vasco da Gama. Ele foi assassinado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde passava férias na casa da família. #BandNewsTV pic.twitter.com/RyKYN9RwDa — BandNews TV (@TvBandnews) 14 января 2018 г.

Горан Ленац, экс-футболист «Бокеля», Черногория

В сентябре 2017 года Горан пришел на обычную тренировку своего бывшего клуба в городе Котар. К моменту инцидента вратарь остался без команды, но продолжал поддерживать форму на базе «Бокеля» в Черногории. Но именно эта тренировка оказалась для 33-летнего голкипера последней. Неизвестный мужчина, появившийся на базе клуба, сначала произвел несколько выстрелов в воздух. Возможно, чтобы распугать потенциальных свидетелей. Затем он начал палить по Горану Ленацу. Вратарь был тяжело ранен в голову. Но спасти футболиста врачам не удалось – он умер в госпитале. Горан Ленац был очень популярным человеком в Котаре. Он уделял огромное внимание молодым футболистам, финансово поддерживал работу спортивных школ, занимался благотворительностью. О каких-либо криминальных связях Ленаца не было известно никому.

Goran Lenac(September 2, 1985-September 16,2017) Montenegrin goalkeeper, he was fatally wounded by a gunshot to the head around 6.30pm. pic.twitter.com/FePRPDoSIz — NoT🖤ForgotteN (@MorganaCusack) 19 сентября 2017 г.

Амилькар Энрикес, «Арабе Унидо», Панама

Амилькар Энрикес к своим 33 годам был не просто игроком местного клуба, но и настоящим ветераном сборной Панамы. На его счету было 85 матчей за национальную команду. Но его жизнь оборвалась в апреле 2017 года. Энрикес был застрелен возле своего дома в Нуэво-Колоне. Неизвестный мужчина из автомобиля выпустил целую обойму в игрока. Раненого футболиста доставили в больницу, но спасти его не удалось. Двое других потерпевших все же выжили.