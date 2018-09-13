Главное событие недели – то, которое не произошло: Джон Терри отказался подписывать контракт с московским «Спартаком». Болельщики, готовые еще сутки назад на руках нести футболиста не только через всю Европу, но и через Ла-Манш, принялись поливать грязью легендарного футболиста, между семьей и чуждым его ромбиком, выбравшего то, что ближе его сердцу.

Мы вспомнили еще десяток историй, когда мировые футбольные звезды ранили армию красно-белых фанатов в самое сердце своим холодным отказом.

Марио Манджукич

Помните зиму 2017 года, когда в «Спартак» приехал Луис Адриано? А ведь он был не первой кандидатурой на позицию забивного форварда в красно-белом клубе. К бразильцу «Спартак» обратился лишь, когда получил отказ от Марио Манджукича из туринского «Ювентуса», который не захотел ехать в Россию, несмотря на зарплату в 6 млн евро, которую ему предлагали в нашей стране.

Диего Коста

Через полгода после того, как сорвалась сделка по Манджукичу, и в «Спартак» приехал Луис Адриано, красно-белые попытались привезти на «Открытие Арену» еще одного нападающего мировой величины – испанца Диего Косту. Тогда форвард находился в затруднительном положении из-за конфликта с тренером «Челси» Антонио Конте. «Спартак» предлагал футболисту перекантоваться в Москве годик – в аренде. Футболист отказался, потому что, если и хотел перейти куда-нибудь, то только в Испанию. В итоге он оказался в «Атлетико».

Садио Мане

Сегодня он оценивается в 70 млн евро, а в 2014 году вполне мог оказаться в «Спартаке». Речь о сенегальском форварде «Ливерпуля» Садьо Мане. Он мог приехать в красно-белый клуб, когда получил космическое предложение из России, будучи еще футболистом австрийского «Ред Булла» из Зальцбурга. Однако Садьо изначально собирался становиться звездой, а не отвлекаться на деньги. Вот он и выбрал уступающий по контракту вариант с «Саутгемптоном», из которого в итоге перебрался в «Ливерпуль». «Спартак», естественно, услышал отказ.

Симоне Дзадза

Лето 2016 года можно назвать черным для итальянского нападающего Симоне Дзадзы. Именно тогда он в четвертьфинальном матче Евро-2016 против Германии исполнил свой печально известный, но такой комичный пенальти. Он тут же потерял место в национальной команде и перестал появляться на поле в составе «Ювентуса», за что и отправился в полугодичную аренду в «Вест Хэм», которому тоже не приглянулся. Не удивительно, что зимой оступившегося, но все еще классного игрока попытались пригласить в Россию – в «Спартак». Это для футболиста было слишком – он оскорбленно отверг предложение от красно-белого клуба, в итоге оказавшись в «Валенсии», сначала на правах аренды, а потом и насовсем – за 16 млн евро.

Мемфис Депай

В то же время, что и Дзадза, в «Спартак» мог перейти голландский игрок «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай. Футболист тогда прозябал в запасе манкунианцев и хотел найти выход из непростой ситуации. Все, что возможно для этого сделал лучший друг Мемфиса, тогда игравший в красно-белом клубе – Квинси Промес. Несмотря на все старания, Депай российской команде отказал и решил перебраться во французский «Лион» за 16 млн евро. Не прогадал – сегодня он оценивается уже в 45 млн евро.

Кристиан Тельо

Ровно год назад «Спартак» мог провернуть сделку по приобретению воспитанника каталонской «Барселоны» Кристиана Тельо. Клубы уже согласовали условия трансфера, а футболист принял предложение красно-белых по контракту. Игрок поменял решение, буквально сидя в самолете для полета на медицинский осмотр в «Спартаке». Всему виной – беременная его первенцем супруга, на которую надавили родственники и заставили девушку настоять на том, чтобы она с мужем осталась в Испании. Так Тельо оказался в «Бетисе» за 4 млн евро.

Хольгер Бадштубер

Проблем с центром обороны в «Спартаке» сейчас вполне могло бы и не быть, если бы в августе прошлого года контракт с красно-белым клубом согласился подписать бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер. Тогда у победителя Лиги чемпионов только истек срок действия контракта с чемпионами Германии и он находился в статусе свободного агента. Несмотря на более привлекательные финансовые условия, футболист отказал «Спартаку» и подписал контракт со «Штутгартом».

Джо Коул

Джон Терри –не единственная легенда английского футбола, отказавшаяся ехать в «Спартак». Еще в 2012 году к тренировкам в Тарасовке мог приступить игравший тогда в составе «Ливерпуля» Джо Коул. Проблема в том, что футболист наотрез отказался ехать в Россию. В итоге он через полгода перебрался в «Вест Хэм», а сейчас выступает за американскую команду из Тампы.

Никлас Бендтнер

Мог оказаться в «Спартаке» и один из самых анекдотичных персонажей английского футбола последнего десятилетия датчанин Никлас Бендтнер. Своего соотечественника летом 2008 года в Россию звал главный тренер красно-белых Микаэль Лаудруп. Проблема в том, что тогда форвард был полностью счастлив в лондонском «Арсенале» и никуда не хотел перебираться. Позже уже он признался, что может и сожалеет о содеянном, но тогда считал свое решение правильным. Было уже поздно – Лаудруп в российской столице не задержался и в марте 2009 года покинул команду.