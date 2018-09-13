Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал о подготовке к столичному дерби и состоянии основного голкипера команды после возвращения из сборной.

«РАЗГРОМ «ДИНАМО» ВНЕС БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ЧЕМПИОНСТВО»

– Чем «Локомотив» занимался в паузе на матчи сборных?

– В отсутствие сборников мы провели небольшой турнир с участием молодежных команд «Локомотива» для поддержания физической готовности игроков основного состава. Плохо, что некоторые футболисты задержались в своих национальных командах. Например, Гжегож Крыховяк. Но сейчас все в строю и в отличном настроении готовятся к матчу с «Динамо».

– Чего ждете от этой игры?

– Матчи против динамовцев обычно получаются сложными и интересными. Нужно показать хороший футбол, чтобы победить.

– Последняя встреча в Химках в апреле этого года завершилась со счетом 4:0 в пользу «Локо»…

– Тогда у нас многое получалось. Победа получилась важной. Она внесла большой вклад в наш чемпионский титул, открыла дорогу к золоту.

– Календарь ближайших матчей у «Локомотива» очень тяжелый: после «Динамо» в РПЛ сыграете с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА. Как минимизировать потери?

– А между «Динамо» и «Зенитом» еще и выезд в Стамбул в гости к «Галатасараю» в Лиге чемпионов… Отрезок действительно плотный и сложный, но интересный. Но физически и психологически команда готова. Ребята настроены показать максимум.

«У МЕДВЕДЕВА БУДЕТ ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»

– В каком настроении вернулся из сборной России основной голкипер «Локо» Гилерме?

– Мне жаль, что Гилерме не довелось сыграть ни с Турцией, ни с Чехией. Я на это, честно говоря, рассчитывал. Но тренерскому штабу сборной, конечно, виднее… Я уже поговорил с Гилерме. К нам он вернулся в отличном состоянии. Доволен, что его вызывают в национальную команду. Там тоже отличная атмосфера, как и в «Локомотиве».

– В заявке «Локо» присутствуют семь вратарей: помимо Гилерме это Антон Коченков, Никита Медведев, Виталий Ботнарь, Даниил Кузнецов, Михаил Мжельский и Виталий Сычев. Кто из них работает с первой командой?

– Постоянно с основой командой – первые трое. Молодых привлекаем к тренировкам, когда кого-то из основных вызывают в сборные. Сейчас вот уезжал Гилерме, и с нами работали Сычев и Мжельский. Но я не хотел бы никого выделять. Шанс проявить себя предоставляем каждому по очереди.

– Медведев играл в основе «Ростова», а сейчас сидит в запасе. Как он к этому относится? Может, имеет смысл отпустить его в аренду?

– Понятно, что каждый футболист хочет играть, и Медведев – не исключение. Он хорошо тренируется, и если продолжит в том же духе, у него будет возможность проявить себя. С учетом Лиги чемпионов и Кубка России матчей будет много.

«СИТУАЦИЯ В «АНЖИ» ПЕЧАЛИТ»

– Какими вам видятся перспективы «Локо» в группе Лиги чемпионов с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем»?

– Все участники групповой стадии представляют собой серьезную силу. У нас достаточно равная группа. Ни с кем просто не будет.

– Вы, как тренер вратарей, изучаете манеру игры голкиперов команд-соперниц по Лиги чемпионов?

– Конечно. И не только в Лиге чемпионов – во всех турнирах. Перед каждым матчем смотрю матчи соперников, подмечаю нужные детали в действиях вратарей, чтобы выбрать правильный комплекс тренировок для нашей бригады голкиперов.

– Вам не чужд «Анжи», где сами работали с 2012 по 2016 год. Следите за ситуацией в махачкалинском клубе?

– И меня, и Юрия Семина, который тоже работал в «Анжи», очень печалит нынешнее положение вещей. У клуба есть отличная инфраструктура, которую построил бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, большая армия болельщиков. Никто не ожидал, что экономические проблемы достигнут такого масштаба. Остается пожелать махачкалинцам выпутаться из этой ситуации.