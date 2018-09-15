«Советский спорт» при содействии социальной сети «Одноклассники» и компании «Телеспорт» планирует показывать в прямом эфире все матчи испанской примеры. Сегодня мы предлагаем посмотреть прямо на нашем сайте матч четвертого тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Бетис».

"Валенсия" неудачно начала сезон, и после трех туров на счету команды до сих пор нет ни одной победы. Но зато в составе валенсийцев появился и уже начал забивать игрок сборной России Дмитрий Черышев, на которого и тренер, и болельщики возлагают большие надежды.