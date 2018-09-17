Исландская банда в сборе

Неудача «Спартака» в игре с «Ахматом» (1:2) добавила интереса к последнему матчу 7-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ростовом». Команда Валерия Карпина даже в случае ничеймогла выйти на второе место в турнирной таблице. Могли себе представить подобный расклад перед стартом сезона? Вряд ли. Желто-синие продолжают удерживаться в верхней части турнирной таблицы и постоянно прибавляют в качестве игры.

В субботу из расположения ростовчан пришла хорошая новость. Наконец,до России добрался новичок команды, нападающий ВидарКьяртанссон. Форвард стал четвертым исландцем в составе клуба. На Дону уже собралась настоящая банда выходцев из этой страны, но на атмосферу в коллективе это никак не влияет. Валерий Карпин может найти общий язык со всеми. При этом сам тренер не стесняется на полную силу участвовать в занятиях команды. Например, постоянно «пинает» мяч в «квадрате».

Но не обошлось и без потерь в составе. В Ростове-на-Дону остался Артур Юсупов, у которого диагностировали мышечную травму.

Место Юсупова на поле занял швед Салетрос. Это и стало единственным изменением в составе «Ростова» по сравнению с прошлым туром.

Парфенов под угрозой?

У «Урала» же проблем с составом оказалось больше. Из-за повреждений вне заявки оказались Емельянов и Кулаков. Не оказалось в протоколе и Погребняка. Нападающий еще даже не присоединился к своей новой команде и долечивает травму в Москве.

Беда у «Урала» не только с составом, но и турнирным положением. После шести туров – всего 4 очка и место в опасной зоне. Перед игрой с «Ростовом» в прессе и вовсе мелькнул слух, что в случае поражения главный тренер Дмитрий Парфенов может покинуть свой пост.

Подводит «Урал» и посещаемость. Из городов, которые принимали ЧМ-2018, в Екатеринбурге пока что меньше всего ходят на футбол. В среднем собирается по 17 тысяч. В понедельник на трибунах собралось примерно столько же.

Ионов вновь забил

Те, кто пришел оказались свидетелям стартового натиска хозяев. «Урал» больше контролировал мяч и на 26-й минуте Ильин мог отрыть счет в матче – нападающему не хватило точности. «Ростов» «проснулся» во второй половине тайма. Ближе всех к цели был Паршивлюк. Защитник желто-синих ударил с линии штрафной, но мяч каким-то чудом разминулся со штангой.

Сразу после перерыва команды поправили реализацию и обменялись голами. Сначала Ароян здорово подставил голову и вывел «Урал» вперед. «Ростов» отыгрался через минуту. Гулиев выдал чудо-пас на Ионова и нападающий без проблем забил четвертый гол в сезоне.

На 58-й минуте «Ростов» должен был выходить вперед, но Годзюр в невероятном прыжке спас хозяев после удара исландца.

На этом опасные моменты в матче закончились. Концовка выдалась сонной и голов не подарила. Итог – ничья, которая вряд ли доставила радость играющим командам, но «Ростов» вышел на второе место в турнирной таблице, а «Урал» покинул зону «вылета».

«Урал» – «Ростов» – 1:1 (0:0)

Голы: Ароян, 47 – Ионов, 49

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Данцев (Меркулов, 75), Ароян, Балажиц, Араторе (Эль-Кабир, 70), Бумаль, Бикфалви, Димитров, Фидлер, Ильин

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 90), Салетрос, Гулиев, Гацкан, Паршивлюк (Логашов, 80), Сигурдарсон (Шомуродов, 83)

Предупреждения: Бумаль, 84; Фидлер, 90 – Гулиев, 61