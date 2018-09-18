В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте накануне.

Главное событие вторника – долгожданное возвращение настоящей Лиги чемпионов, с гимнами, огромным полотном в виде мяча в центре поля и прочими атрибутами престижного еврокубка. Свои первые матчи российские клубы проведут на выезде. Первым сыграет «Локомотив» – в Стамбуле против турецкого «Галатасарая». К этому матчу «Локомотив» подготовил забавный видеоанонс, в котором показал «большую пушку» Эдера, которому достаточно только одного выстрела.

Скорее всего именно португалец будет играть в Турции. Не просто так же Юрий Семин на предматчевой пресс-конференции разглагольствует о том, что команде есть кем заменить Федора Смолова, который и предыдущий матч, в чемпионате России против «Динамо», начал на скамейке. Хотя, может старый лис и хитрит…

Второй представитель России в Лиге чемпионов, московский ЦСКА, стартует в среду – матчем против «Виктории» из города Пльзень. В Чехию вместе с командой не отправились травмированные в игре чемпионата России Хердур Магнуссон и Абель Эрнандес. Стало известно, что уругвайский форвард пропустит по крайней мере четыре недели.

ЦСКА, как и обещал, перед первым матчем Лиги чемпионов наконец-то представил свою новую форму от нового технического спонсора, который не успел к старту сезона изготовить необходимое количество комплектов, как утверждается, по объективным причинам. Домашняя форма выполнена в классических красно-синих цветах. Выездной комплект – белый.

Сегодня в официальном клубном магазине на стадионе ВЭБ Арена состоялось мероприятие, посвященное возобновлению сотрудничества между #ЦСКА и Umbro https://t.co/m5fT8UbAXI pic.twitter.com/qlZhnX4GrH — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 17, 2018

Накануне игры Лиги чемпионов ЦСКА опубликовал показатели тренера Виктора Гончаренко. Процент очков, набранных армейцами под руководством Гончаренко в гостевых матчах российской лиги, достиг отметки 66,67% (48 очков в 24 матчах). Точно такой же процент набранных очков на счету Гончаренко и в домашних матчах. Как следствие, общий процент набранных очков во всех матчах у ЦСКА под руководством Гончаренко также составляет теперь 66,67%. Это новый клубный рекорд, предыдущий принадлежал Леониду Слуцкому (66,51%).

В Лиге чемпионов сыграет и такой интересный нам из-за российского владельца и российского футболиста в составе «Монако». Правда, есть одно «но». Александр Головин, не так давно вернувшийся к тренировкам с основой, не попал в заявку команды на матч первого тура группового этапа с «Атлетико». Это уже вторая игра, которую футболист пропускает после анонсированного выздоровления.

«Спартак» свою встречу Лиги Европы проведет в четверг, тоже на выезде – против венского «Рапида», известного своими радикальными фанатами. Клуб обратился к болельщикам в преддверии гостевого матча. Если в Австрии не случится эксцессов, «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго, 25 августа, в матче против «Рейнджерс». В противном случае в силу вступит условное наказание, и клуб подвергнется ещё более серьезным санкциям. Вот «Спартак» и просит своих фанатов воздержаться от посещения поединка с «Рапидом».

Естественно, самым обсуждаемым событием в понедельник стало воскресное домашнее поражение «Спартака» от «Ахмата». Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен игрой москвичей, заметив, что отсутствие проданного Квинси Промеса ни при чем, когда складывается впечатление, что футболисты просто не хотят играть.

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выложил в своем Instagram ролик, в котором раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Лайк к этому видео поставили защитник «Спартака» Андрей Ещенко и полузащитник красно-белых Денис Глушаков.

В последнем матче седьмого тура чемпионата России вечером в понедельник сыграли «Ростов» и «Урал». Несмотря на ничью и два потерянных очка клуб Валерия Карпина догнал «Спартак» по очкам, обошел его по дополнительным показателям и вышел на второе место в чемпионате.

Наконец-то «Енисей» сыграет дома! Матч восьмого тура РПЛ «Енисей» – «Урал» пройдет на стадионе «Центральный» в Красноярске. Пресс-служба клуба сообщила о радостном событии таким вот забавным видео в стиле: мы строили-строили и наконец построили.