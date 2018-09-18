1. Моментальная доставка мяча «Арсенала» на Луку Джорджевича

Автор идеи: Олег Кононов

Матч: «Арсенал» – «Крылья Советов» – 4:0

В игре с гостями из Самары туляки преуспели в быстрых атаках. Сразу в трех результативных себя проявил центральный нападающий Лука Джорджевич. Через него коллектив Олега Кононова развивал ответные выпады. После отбора/перехвата мяча футболист «Арсенала» действовал по простому принципу: поднял голову на Джорджевича ­– увидел его рывок – сделал оперативный пас.

Рванув за спины Бурлаку и Самарджичу под пас Горбатенко, Джорджевич забил гол.

Это открывание форварда за спины защитникам было не единственным. Подобным образом черногорец открывался и в первом тайме, и во втором. Под передачи разной длины.

Две голевые атаки «пушкари» провели, найдя Джорджевича на правой бровке в начальной фазе наступления.

Джорджевич более скоростной футболист, чем Самарджич и Бурлак, поэтому его открывания за спины защитникам имели место быть. Его свалы во фланг были уместны, так как крайние игроки обороны «Крыльев Советов» идут в атаку – чтобы встретить футболиста на бровке, туда вынужден смещаться один из центральных защитников. Но оппонент успевает набрать скорость, что усложняет задачу.

Победа стала для «Арсенала» лишь второй в сезоне и одновременно самой крупной. В 3 туре туляки победили «Ахмат» – 3:1.

2. Переход ЦСКА со схемы 5-3-2 на 5-2-2-1

Автор идеи: Виктор Гончаренко

Матч: «Уфа» – ЦСКА

Два из трех мячей в ворота команды Сергея Томарова красно-синие забили в контратаках. Оба раза в них вылетала тройка атакующих футболистов. Дважды прорывы разогнал Никола Влашич, а восклицательный знак поставил Тимур Жамалетдинов.

Чтобы подобное стало возможным, Виктор Гончаренко сменил схему – с варианта 5-3-2 перешел на 5-2-2-1. Так армейцы играли даже до того, как Эрнандес получил травму и был заменен, – уругваец располагался на острие, а под ним действовали Федор Чалов и Никола Влашич.

«Уфа» много атак развивает через фланги. Поэтому двух опорников в центре поля армейцам было достаточно. А сразу три игрока впереди в контратаках требовались, так как при потере мяча у соперника образуются большие разрывы между футболистами оборонительной и атакующей линий. Так происходит регулярно в текущем сезоне.

Победа стала для ЦСКА третьей крупной в текущем розыгрыше РПЛ. Ранее армейцы обыграли «Арсенал» (3:0) и «Урал» (4:0).

3. Навесы «Динамо» в зоны Лысова и Игнатьева

Автор идеи: Дмитрий Хохлов

Матч: «Локомотив» – «Динамо» – 1:1

У «Локо» в центре обороны располагаются Останкинская и Эйфелевая башни – Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия, которых нереально переиграть в воздухе. Но это еще не повод не подавать в штрафную «Локомотив»! «Динамо» нашло запасной путь.

Бело-голубые подавали в зоны крайний защитников «Локо» – Михаила Лысова и Владислава Игнатьева. Оба до башен недотягивают: рост первого 182 сантиметра, второго – 180. После подач в их зоны «Динамо» создало сразу три голевых шанса (дважды – из участка Лысова), в том числе забило единственный гол ­– отличился Кардозу. Маркову и Соснину не позволил отправить мяч в сетку Маринато Гилерме.

«Динамо» не просто подавало в зоны крайних защитников, но и насыщало их. Когда забивал Кардозу, рядом с ним находился Евгений Луценко. Когда бил Антон Соснин, на одном квадратном метре с ним располагался Кирилл Панченко!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ:

– «Ахмат» в первом матче под руководством Рашида Рахимова успешно перешел на схему 5-3-2. Грозненцы заставили «Спартак» скатиться к подачам. Из 10 ударов из пределов штрафной площади 9 красно-белые нанесли со второго этажа.

Оборону гости начинали у средней линии поля. Нападающие Олег Иванов и Бериша перекрывали развитие атак через центр, а как только мяч следовал на бровку (от центрального защитника или опускавшегося в оборону Фернандо), на игрока «Спартака» выдвигался один из центральных полузащитников – Исмаэл или Гащенков, в зависимости от фланга.

– Антон Швец забил гол в ворота «Спартака», поддержав атаку вторым темпом – он оказался один между защитниками и полузащитниками красно-белых. Такая ситуация типичная для команды Массимо Карреры при обороне у своих ворот. И то, как хладнокровно выждал момент Уциев – автор паса – намекает, что «Ахмат» обо всем знал.

В качестве зрителя за эпизодом смотрел Фернандо. Бразилец разве что честь соперникам не отдавал. Роман Зобнин изначально находился от эпизода далеко.

– Дмитрий Парфенов учел ошибки, допущенные в противостоянии с ЦСКА ­– в игре с «Ростовом» «Урал» оборонялся ниже, не разваливаясь в прессинге. При этом Эрик Бикфалви перекрывал развитие атаки через центр поля, а не был зрителем, как в битве с красно-синими.

– Валерий Карпин в игре с «Уралом» проявил реакцию. В начале второго тайма его «Ростов» при обороне перешел со схему 5-3-2 на 5-4-1 – Алексей Ионов опустился на левый фланг. Его откат назад потребовался, чтобы приструнить Сергея Брызгалова – после включения в атаку правого защитника гости заработали результативный угловой, еще раньше он тоже угрожал воротам.

Кадры: «Матч Премьер».