«Виктория» попадалась на нашем пути один раз. Это тоже был групповой турнир Лиги чемпионов. И с чехами тоже встречался ЦСКА. Тогда, в 2013-м, армейцы с трудом победили дома 3:2, а в гости пожаловали на последний тур с целью добыть хотя бы ничью. Ее хватало для того, чтобы финишировать в группе на третьем месте и продолжить борьбу в Лиге Европы.

Когда на 65-й минуте Ахмед Муса открыл счет, казалось, что дело сделано. Однако спустя две минуты Алан Дзагоев зачем-то грубо скосил соперника на чужой половине, схлопотал красную карточку – и в меньшинстве красно-синие пропустили дважды. Решающий мяч – на 90-й минуте. В итоге обе команда набрали по три очка, но благодаря большему числу гостевых голов в личных встречах, в весну шагнула «Виктория»…

Вывод: Дзагоеву, который только-только вернулся в строй после травмы, надо быть аккуратнее. И бить сегодня не по ногам чехов, а по их воротам. Тем более что это у него очень удачно получалось в два других приезда в эту страну. И в 2010-м, и в 2015-м, когда ЦСКА встречался в еврокубках со «Спартой», Алан в гостях обязательно забивал.

Кстати, с 2015-го мы с Чехией в Лиге чемпионов (тогда это была квалификация) не пересекались. А в Лиге Европы успели с тех пор получить увесистую оплеуху от «Спарты» (краснодарские 0:4 по сумме двух матчей в 1/16 финала) и с запасом отыграться на той же «Спарте» (спасибо «Ростову» Курбана Бердыева) и «Злине» (а это уже семинский «Локомотив»).

Можно еще вспомнить, как неудачно играл все с той же «Спартой» в начале 2000-х «Спартак» Олега Романцева (две ничьи и два поражения в групповых турнирах ЛЧ), но какой в этом смысл? Некоторые из стартового состава нынешнего ЦСКА (к примеру, лучший бомбардир команды Федор Чалов) тогда даже под стол пешком не ходили.

РОССИЯ – ЧЕХИЯ В ЕВРОКУБКАХ

1996/97

Кубок Интертото

Группа

КАМАЗ – «Опава» – 2:1 (г)

1999/00

Лига чемпионов

Группа

«Спартак» – «Спарта» – 1:1 (д), 2:5 (г)

2001/02

Лига чемпионов

Группа

«Спартак» – «Спарта» – 0:2 (г), 2:2 (д)

2004/05

Кубок Интертото

2-й раунд

«Шинник» – «Теплице» – 2:1 (г), 2:0 (д)

2006/07

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

«Спартак» – «Слован» – 0:0 (г), 2:1 (д)

2008/09

Кубок УЕФА

1-й раунд

«Спартак» – «Баник» – 1:0 (г), 1:1 (д)

2010/11

Лига Европы

Группа

ЦСКА – «Спарта» – 3:0 (д), 1:1 (г)

2013/14

Лига чемпионов

Группа

ЦСКА – «Виктория» – 3:2 (д), 1:2 (г)

2015/16

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

ЦСКА – «Спарта» – 2:2 (д), 3:2 (г)

Лига Европы

1/16 финала

«Краснодар» – «Спарта» – 0:1 (г), 0:3 (д)

2016/17

Лига Европы

1/16 финала

«Ростов» – «Спарта» – 4:0 (д), 1:1 (г)

2017/18

Лига Европы

Группа

«Локомотив» – «Злин» – 3:0 (д), 2:0 (г)

ВСЕГО: 11 побед, 7 ничьих, 5 поражений, мячи 38:28

Против «Виктории»: 1 победа, 1 поражение, мячи 4:4