Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на вопросы журналистов о работе арбитров на матчах 6-7-го туров РПЛ.

– Владимир Москалев странно отработал матч «Зенита» и «Спартака» (0:0). Есть вопросы по кунг-фу удару Фернандо по голове Себастьяну Дриусси.

– После этой игры все было тихо-спокойно. Что касается дискуссионных моментов, которые случились, то вопросы есть. Фернандо играл высоко. Это пенальти. Был физический контакт после игры в мяч, что важно. Если бы контакта не было – это одна история, а тут он был. Стоило поставить на «точку» и показать бразильцу желтую карточку.

– Падение Роши, как недавнее падение Ари, тоже осталось не замеченным.

– Это тоже 11-метровый. Так называемый фол по неосторожности. Бранислав Иванович неумышленно наступил на ногу сопернику.

В этой игре был третий спорный момент. На 82-й минуте Москалев не показал вторую желтую Николаю Рассказову из «Спартака». Из всех этих моментов складывается, что оценка по матчу неудовлетворительная, отрицательная. Но в целом арбитр провел матч на хорошем уровне. А дискуссионные моменты бывают в каждой встрече.

– Почему в моменте с Ари (на ногу наступил Промес – прим. ред.) вы не склонялись к пенальти, а в похожей ситуации с Рошей говорите об обратном?

– С 4 по 6 сентября у нас были сборы арбитров РПЛ. Мы просмотрели все спорные моменты первых шести туров. По моменту с Ари у нас была большая дискуссия, как и по эпизоду с Ивановичем и Рошей. Арбитры сами приняли решение в дальнейшем давать пенальти в таких моментах. Но когда двое выпрыгивают и один потом наступает другому на ногу – это ситуация другая. На следующей неделе покажем журналистам все моменты, которые разбирали.

Похожий момент уже случился в матче «Уфа» – ЦСКА (0:3) у Сергея Лапочкина. Судья не заметил похожего наступа.

– Он один не заметил? На матче работают четыре арбитра. Допустим, двое – резервный и лайнсмен на дальней бровке момента не видят. Остается еще один линейный.

– Не могу сказать за ассистента. Не знаю, какая была установка у бригады. Один рефери может попросить работать только в зоне своей деятельности. Мол, фиксируйте фолы «под вами», что касается штрафной – не лезьте. А кто-то наоборот просит помогать с решением эпизодов. Например, в игре «Ростов» – «Рубин» (1:1) ассистент помог засчитать гол. Понимаете как: одному хватило и зрения, и мужества, а другой, может быть, был сконцентрирован на другом эпизоде. Но по факту Лапочкин, к сожалению, ошибся с определением игрового эпизода.

– На последних минутах матча «Урал» – «Ростов» Александру Гацкану чуть ногу не оторвали. В Англии за удар по опорной наотмашь дают красную.

– Не буду говорить, что в Англии. Дай бог здоровья ее Величеству Королеве, пусть сами там разбираются. За Гацкана говорить не буду, за ним самим надо бегать с камерой. Бывают всякие ситуации. Уровень борьбы в игре определяет арбитр. Когда судья часто свистит, тренеры потом говорят «дайте нам поиграть». А когда дает бороться, возникает обратная ситуация.

Есть ситуации, когда фол между желтой и красной карточкой. Наши рекомендации всегда в пользу сохранения футболиста в пограничных ситуациях. Мы уходим на понижение.

И в целом, мы каратели или творцы? Начинаем карать – плохо, начинаем творить – тоже. Что бы мы ни делали, кто-то не доволен.

«ЕНИСЕЙ» СЫГРАЕТ С «УРАЛОМ» В КРАСНОЯРСКЕ

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о просьбе «Енисея» провести матч с «Уралом» в Красноярске.

– Красноярцы попросили провести тестовую игру с «Уралом» на реконструированном стадионе. Приезжали комиссии РФС и РФПЛ. Все недостатки выявлены, стадиону присуждена вторая категория с замечаниями, которые должны исправить. Исполком разрешил «Енисею» сыграть там с «Уралом», ведь со «Спартаком» ситуация будет иной, болельщиков будет очень много. Если верить коллегам из Красноярска, то и на «Урал» уже почти все билеты распроданы.