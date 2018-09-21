Ученые доказали, что боль от поражений любимой команды ощущается в два раза сильнее, чем радость от побед.

По мнению ученых, футбол приносит болельщикам больше негативных эмоций, чем положительных. Мы составили рейтинг клубов РПЛ, которые больше остальных заставляют своих фанатов страдать.

«Футбол в подавляющем большинстве случаев оказывает отрицательное воздействие на настроение болельщика», – к такому заключению пришли ученые из университета Сассекс (Великобритания). В ходе своего исследования они проанализировали три миллиона ответов от 32 тысяч болельщиков. Вывод научной работы – горечь от поражений любимого клуба существенно сильнее, чем радость от побед.

«Советский спорт» решил выяснить, как отдельные клубы Российской премьер-лиги влияют на настроения своих болельщиков. Мы применили методику, использованную в исследовании британского университета, и выяснили, что практически все команды заставляют своих фанатов страдать. Лишь два клуба российского чемпионата стабильно приносят своим болельщикам счастье.

КАК ПОДСЧИТАЛИ УНЫНИЕ

Чтобы выяснить изменчивость настроения фанатов, ученые из университета Сассекс собирали данные через мобильное приложение на телефонах. Это приложение задавало вопросы пользователям об их настроении, также определяло время и местоположение. Исследователи учитывали мнения только постоянных болельщиков. Группу испытуемых они формировали в течение трех лет, в нее входили только люди, которые периодически посещали футбольные стадионы.

Согласно результатам работы, в среднем после победы болельщики отмечали улучшение настроения на 3.9 процентных пункта (п.п.) в течение первого часа после игры, на 1.3 п.п. и на 1.1 п.п. в течение второго и третьего часа. После поражение у болельщиков ухудшалось настроение на 7.8 п.п. в течение первого часа и на 3.1 и на 3.2 в течение второго и третьего. Спустя четыре часа после игры настроение большинства болельщиков приходило в норму.

Таким образом, в среднем болельщик становился счастливее после победы своей команды на 6.3 процентных пункта, но после поражения его настроение ухудшалось сразу на 13.1 пунктов.

«Большинство болельщиков скажут вам, что футбол делает их счастливыми, но наши данные говорят о противоположном. В среднем футбольный матч оказывает преимущественно негативное воздействие на настроение человека, который лишь время от времени получает положительные эмоции», – отметил Джордж МакКерон, экономист университета Сассекс.

С УЛЫБКОЙ ТОЛЬКО НА ЦСКА И «ЗЕНИТ»

Смотреть российский футбол – значит обрекать себя на депрессию. Такой вывод можно сделать, если проанализировать настроения болельщиков всех клубов РФПЛ со времени первого розыгрыша лиги. Более-менее стабильно с 2002 года в высшем дивизионе выступало 13 клубов – десять из них за 16 лет принесли болельщикам больше боли, чем радости, один клуб дал нейтральные эмоции и только две команды подарили позитив собственным фанатам.

Ниже в таблице приведены данные по накопленному эмоциональному состоянию болельщиков. Отрицательное число в таблице – это грусть, положительное – хорошее настроение. Итоговые баллы показывают разницу между накопленными позитивными и негативными эмоциями по итогам выступлений клубов с 2002 года.

Как подсчитал «Советский спорт», на текущий момент в состоянии счастья должны пребывать только постоянные болельщики московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита». Эти клубы с 2002 года приносили своим фанатам значительно больше положительных эмоций, чем отрицательных.

Болельщики ЦСКА лишь один сезон из шестнадцати завершили в плохом настроении – это случилось еще в 2009-м. Тогда армейцы заняли пятое место по итогам чемпионата, в остальные 15 сезонов клуб всегда был в тройке призеров. Причина кризиса в ЦСКА в 2009-м – перемены в тренерском штабе. Клуб покинул Валерий Газзаев, который руководил командой беспрерывно с 2004 по 2008 год. На его место пришел бразильский специалист Зико, который оказался не таким успешным, как его предшественник. Результаты выступлений ЦСКА упали, это, в свою очередь, негативно отразилось на настроении болельщиков.

Самый счастливым для армейских болельщиков стал сезон-2011/12. Клуб как раз отпраздновал свое 100-летие (по версии клубных историков), по итогам чемпионата ЦСКА занял второе место и потерпел только три поражения за сезон. В целом, московские армейцы выглядят стабильно позитивной командой на фоне остальных клубов РФПЛ. Их единственный близкий конкурент – «Зенит», но клуб из Санкт-Петербурга не был таким же последовательным.

После первого розыгрыша РФПЛ в 2002-м поклонники «Зенита» впали в отчаяние – клуб занял только 10-е место по итогам чемпионата. Ситуация резко изменилась уже в следующем сезоне, который болельщики питерского клуба завершали уже в хорошем настроении. Самым радостным для них стал сезон-2010, когда команда заняла первое место в чемпионате и потерпела лишь два поражения. В целом, за 16 лет петербургский клуб только трижды оставлял своих болельщиков в плохом настроении.

ДОКТОР, Я БОЛЕЮ ЗА «ДИНАМО»

Единственный российский клуб, который дал своим фанатам примерно равное количество радости и печали - московский «Локомотив». По итогам шестнадцати розыгрышей РФПЛ, болельщики «Локо» находятся в незначительном унынии, сезоны «в плюсе» и «в минусе» чередуются у железнодорожников более-менее регулярно.

Железнодорожники, судя по графику, стабильно стремятся к середине и за шестнадцать лет показали равное количество радостных и печальных сезонов. Самым позитивным для поклонников «Локом стал чемпионский сезон-2002, самым печальным – чемпионат-2007, когда клуб занял только седьмое место.

Среди всех московских клубов, которые более-менее стабильно выступали в РФПЛ, самые несчастные болельщики у московского «Динамо». Только два сезона они завершили в хорошем настроении – 2008-й (по итогам заняли третье место) и 2011/12 (четвертое место). Самым трагичным для динамовцем стал сезон-2015/16, после которого клуб вылетел в ФНЛ.

У московского «Спартака» болельщики также в печали: девять сезонов из шестнадцати завершились в плохом настроении, худшим из них стал 2003-й (10-е место). Самым позитивным для спартаковцев стал чемпионский сезон-2016/17.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ МАЗОХИСТОВ

Согласно выводам ученых из университета Сассекс, боль на стадионе значительно сильнее, чем страдания дома у телевизора. Как показывает исследование, эмоции от просмотра футбола вживую в три-четыре раза выше, чем от ТВ.

Если посмотреть статистику посещаемость лиги, то с 2002 года средняя цифра выросла с 10 967 зрителей до 13 971. Речь идет не о растущем мазохизме, ученые объясняют желание идти на стадион предвкушением матча.

Чтобы стабильно получать положительные эмоции от футбола, болельщику лучше приходить на стадион, но уходить оттуда еще до стартового свистка. Это единственное время, когда абсолютно все болельщики находятся в стабильно хорошем настроении. Согласно исследованию, на стадионе до стартового свистка настроение фанатов на 7.9 процентных пунктов выше среднего.

Разумеется, британское исследование не учитывает всех факторов. Можно предполагать, что, на самом деле, далеко не все победы (и поражения) имеют одинаковую ценность: победа над заклятым соперником принесет больше счастья, а поражение в ничего не решающем матче (например, уже после того, как клуб обеспечил себе чемпионство) почти не расстроит. Не учтены радость от завоеванных титулов или удовольствие от того, что любимая команда оказалась в таблице выше соседской. Нежданный взлет «Ростова» на второе место в по итогам чемпионата-2015/16 должен был принести его поклонникам больше радости, чем такое же второе место – болельщикам «Зенита», «Спартака» или ЦСКА (и мы даже не упоминаем о таких событиях, как очередной скандал в «Спартаке» или очередная порция неудачных покупок «Зенита» – измерить глубину отчаяния, в которую такие события ввергают фанатов, невозможно никакими исследованиями). Но трофеи, чудесные взлеты и даже скандалы случаются не у всех и не всегда. И для абсолютного большинства футбольных болельщиков футбол вовсе не является источникмом чистой незамутненной радости.

Так почему футбол приносит страдание, но приводит к фанатизму? Наверное, потому, что любовь к футболу чем-то напоминает игроманию. В среднем лучше всего игрок себя чувствует перед походом в казино, хуже – сразу после выхода оттуда.

Известно – выигрывает всегда казино. В случае с футболом, речь идет о клубах. Команды в плюсе, а болельщики, согласно исследованию, чаще всего в печали.