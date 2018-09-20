Московский ЦСКА в добавленное судьей время, отыграв два пропущенных мяча, с 11-метровой отметки сравнял счет в игре с «Викторией» и сохранил шанс побороться за место в весенней части еврокубков.

Два на два

Незадолго до матча против «Виктории у ЦСКА для своих болельщиков было две новости – плохая и хорошая.

Традиционно начали с плохой – армейцы лишились сразу двоих футболистов. В очередном туре российской премьер-лиги на искусственном газоне стадиона в «Уфе» травмы получили два игрока: уругвайский форвард Абель Эрнандес и исландский защитник Хердур Магнуссон.

Хорошая новость заключалась в том, что к тренировкам в общей группе приступили два основных футболиста красно-синих – защитник Георгий Щенников и атакующий полузащитник Алан Дзагоев.

Несмотря на готовность, правда, Георгия в стартовом составе не оказалось. Вместо него на левом фланге защиты оказался Дмитрий Ефремов, обычно выступающий ближе к атаке. Зато Алан Дзагоев вышел играть с первых минут, несмотря на не самую приятную историю со слухами о его супруге,

Якобы Зарина Дзагоева приняла решение разъехаться с Аланом и отправилась в Северную Осетию. Полузащитнику даже пришлось публиковать на своем сайте официальное опровержение – жена действительно отправилась в Северную Осетию – к его родителям, просо погостить. Ни о какой семейной драме не может быть и речи.

Так и стартовали – без двух новых футболистов, но с двумя лидерами. Еще немного статистике – сразу пятеро футболистов из основы ЦСКА впервые в своей картере играли в групповом этапе Лиги чемпионов.

По-хозяйски

Две номинально красно-синие команды (ЦСКА в Пльзени играл в белой форме) начали с активной разведки, Армейцы начали чуть осторожно, сразу отдав инициативу сопернику. «Виктория» на правах хозяев сразу пошла вперед, создав несколько достаточно опасных моментов. Спасали даже не защитники, или Игорь Акинфевв, а счастливый случай. Когда мяч после удара головой с трех метров не летит в ворота – дело не в защите и вратаре.

К середине встречи пльзенский клуб осмелел и окончательно завладел преимуществом. В итоге все это вылилось в гол на 29-й минуте. Давид Лимберски вырезал мяч в правую часть штрафной, где Радим Ржезник, выиграв борьбу, скинул его ближе к левой штанге, где лучший бомбардир чехов, Михал Крменчик, опередив Никиту Чернова, вколотил мяч в сетку. Акинфеев был бессилен – вновь пропустил в основной стадии Лиги чемпионов.

Сравнять ЦСКА мог на 29-й минуте, когда Федор Чалов, лучший бомбардир москвичей в этом сезоне, получив мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной площади – Матуш Козачик спас ворота, чиркнув по мячу кончиками пальцев.

В какой-то момент могло показаться, что армейцы перехватили инициативу, обвыкшись на чужом поле – ненадолго завладели территориальным преимуществом. Но нет… В одной из контратак ЦСКА пропустил второй. Автор гола – все тот же Крменчик. Сработала все та же связка – Лимберски мягко навесил в штрафную, где отлично с лета пробил Крмерчик – 2:0.

Забили три, но не выиграли

Второй тайм ЦСКА начал за здравие. Никола Влашич уже на четвертой минуте второй половины игры принял мяч на левом фланге атаки, недалеко от штрафной, и отлично вырезал навес на правый угол вратарской площади. Первым на мяче почти в шпагате оказался лучший бомбардир ЦСКА, Федор Чалов. Кончиком стопы форвард переправил мяч в ворота – 2:1.

Дальше ЦСКА владел инициативой. Правда, соперники остро контратаковали и скорее на протяжении почти всего второго тайма имели возможность увеличить счет, нежели армейцы могли забить.

На 81-й минуте ЦСКА мог забить. Вышедший на замену Тимур Жамалетдинов, прорвавшись в чужой штрафной пробил – ногой спас голкипер. Форвард ЦСКА пытался головой допить, но уже защитник выбил мяч на угловой.

За пять минут до финального свистка ЦСКА даже забил, однако, арбитр отменил гол. Причем, главный судья матча принял решение, руководствуясь указаниям судьи на лицевой линии. Мяч отскочил к вышедшему на замену Ильзату Ахметову после борьбы Марио Фернандеса с одним из соперников. Молодой полузащитник пробил точно в сетку, но один из помощников судьи усмотрел нарушение правил в борьбе бразильского защитника ЦСКА с противником и сигнализировал главному арбитру. Тот отменил взятие ворот.

Уже после того, как основное время втречи истекло, гол в ворота «Виктории» красиво головой вколотил Жамалетдинов – после навеса Влашича. На этот раз свисток судьи прозвучал сразу… Снова не гол – положение вне игры. Заслуженное…

Но ЦСКА все же забил. Арбитр рассмотрел нарушение правил – Ян Коваржик в штрафной завалил Фернандеса после подачи углового. К «точке» уверенно подошел Никола Влашич. Арендованный у «Ливерпуля» полузащитник уверенно пробил в угол – 2:2. ЦСКА сохраняет неплохие шансы на третье место в группе – в случае домашней победы над «Викторией». А там – почему бы и на второе в матчах с «Ромой» не замахнуться?