Перед матчем московского «Локомотива» и турецкого «Галатасарая» мы обращали внимание на возраст наставников двух клубов-соперников. Так уж получилось, что Юрий Семин и Фатих Терим оказались самыми возрастными главными тренерами среди всех участников группового турнира Лиги чемпионов интересная получилась дуэль.

После завершения первого тура мы решили присмотреться к возрастным показателям клубов – сравнили средний возраст стартового состава у всех команд. Может быть в футбольном плане отечественные коллективы – не в первых рядах, зато по возрасту – идут в лидерах, правда, на разных полюсах таблицы.

Молодо – зелено

Московский ЦСКА после кардинального омоложения состава оказался на второй строчке в списке самых юных клубов Лиги чемпионов. Средний возраст стартового состава, который предложил Виктор Гончаренко в матче против «Виктории» из Пльзени, составил 24,6 года. Моложе оказался только список из 11 игроков старта французского «Лиона» - 24,5 года. Также в тройку вошел голландский ПСВ из Эйндховена – 24,7 года.

На удивление единственным суперклубом, который попал в топ-10 самых молодых команд Лиги чемпионов, оказался «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуриньо. С показателем в 24,9 года «МЮ» расположился на четвертой строчке своеобразного рейтинга «школоты».

Ожидаемо в десятку вошли такие известные футбольные «инкубаторы», как»Брюгге (25,3 года), «Аякс» (25,9) и «Бенфика» (26,1).

Клуб Ср. возраст (лет) 1 «Лион» 24,5 2 ЦСКА 24,6 3 ПСВ 24,7 4 «Манчестер Юнайтед» 24,9 5 «Брюгге» 25,3 6 «Аякс» 25,9 7 «Хоффенхайм» 25,9 8 АЕК 25,9 9 «Валенсия» 26 10 «Бенфика» 26,1

Второй российский клуб, московский «Локомотив», тоже вошел в топ-10. Правда, в отличие от ЦСКА железнодорожники попали в рейтинг «пенсионеров» - клубов с самым возрастным стартовым составом в Лиге чемпионов. Интересно, что, как и ЦСКА, «Локомотив» занял в своем рейтинге второе место – 30,3 года.

Опередила «Локо» лишь уже хорошо знакомая нам «Виктория» из Пльзени – 30,5 года. Российская и польская команда стали единственными, у которых средний возраст стартового состава перевалил за психологический барьер в 30 лет.

Вышло так, что «Виктория» - ЦСКА стала парой с самой большой разницей в возрасте – 5,9 года. Кстати, соперники «Локо», турецкий «Галатасарай», тоже очутились в списке самых возрастных участников Лиги чемпионов – заняли четвертое место с показателем 29,4 года.

Третьим в списке оказался туринский «Ювентус» с 33-летним Криштиану Роналду в составе – 29,8 года в среднем на команду. также в список самых возрастных коллективов вошли такие суперклубы, как мадридский «Реал» (29,2 года), мюнхенская «Бавария» (29,2) и каталонская «Барселона» (28,2).

Клуб Ср. возраст (лет) 1 «Виктория» 30,5 2 «Локомотив» 30,3 3 «Ювентус» 29,8 4 «Галатасарай» 29,4 5 «Реал» 29,2 6 «Бавария» 29,2 7 «Шахтер» 29,1 8 «Интер» 28,4 9 «Рома» 28,3 10 «Барселона» 28,2

Учитывая, что еще и итальянская «Рома» оказалась в списке десяти самых возрастных команд, армейские «призывники» очутились в группе «стариков», в которой к римлянам присоединилась «Реал» с «Викторией». Правда, как нам показал матч в Пльзени, завершившийся боевой ничьей 2:2, хорошему футболу не мешают ни условные седины умудренных опытом игроков, ни юношеский максимализм недавних выпускников футбольных академий. Так что, в игре с «Реалом» и «Ромой» ЦСКА придется похвастаться чем-то кроме молодецкого задора.