Корреспондент «Советского спорта» попытался приобрести билеты и убедился, что они еще есть!

БИЛЕТЫ ЕСТЬ! НО ДОРОГИЕ

Армейцы признают, что их поклонники по численности уступают армии фанатов «Спартака». Поэтому перед домашними матчами у ЦСКА достаточно остро стоит вопрос: как сделать так, чтобы гостевых болельщиков было гораздо меньше, чем своих.

1,5 года назад эту проблему решили просто – продавали билеты только тем, кто приходил на предыдущий матч ЦСКА. 30 апреля 2017 года на недавно открытой «ВЭБ Арене» собралось 27 352 зрителя. Это 91 процент при вместимости 30 000. Красно-белые островки встречались, но их было не так много. Тогда «Спартак» выиграл и на всех парах помчался к своему первому чемпионству за 16 лет чемпионству.

В этот раз билеты на матч, который состоится в воскресенье, шли без нагрузки. Их ПФК ЦСКА начал продавать 6 сентября. В течении пяти дней владельцы абонементов и карт болельщика могли приобрести заветные квиточки на сайте и в кассах стадиона. Причем, давали не более двух. В свободную продажу билеты поступили 11 сентября. Их стоимость колебалась от 1500 до 4500 рублей на обычные места. Те, кто считает себя VIP-болельщиком, должен был заплатить 30 000 рублей и получить в довесок к футболу фуршет.

Промежуточный вариант – Fan Lounge (Фан лаунж). Новую зону гостеприимства начали предлагать только в этом году. Она расположена в VIP-ложах за воротами на трибуне А. Гостям предлагается большая зона фойе с панорамными стеклами с видом на поле, фуршетное меню, напитки и официанты, которые будут обслуживать всех гостей. Футбол можно смотреть как из ресторана, находясь за стеклом, так и на комфортабельных креслах с подогревом на отдельном балконе. Такой вариант на матч ЦСКА-Спартак стоил 10 000 рублей.

На днях гендиректор армейского клуба Роман Бабаев сказал, что покупать уже нечего. Корреспондент «Советского спорта» усомнился и попробовал найти хоть один билет.

Для начала зарегистрировался на офсайте и начал процесс покупки. Предлагались билеты только в 512 сектор. Это в углу и на самой верхотуре. Но когда до получения заветной распечатки оставалось лишь несколько кликов, сайт завис на этапе «выбор места». Наверное, здесь, все-таки, билеты закончились.

После этого провала пришлось обзванивать все многочисленные номера телефонов, которые указаны на официальном сайте клуба. Ответил, к сожалению, только один.

– Билеты есть, но только в Fan Lounge.

– А если мы с друзьями – спартаковские болельщики? Нам комфортно будет смотреть игру в этой почти виповской зоне?

– О, спартачи! Я вам не советую соваться даже туда. Лучше купите настоящую отдельную бизнес-ложу и смотрите оттуда.

Это был облом №2.

Цену билета в гостевой сектор я решил узнать на сайте «Фратрии», одного из самых влиятельных болельщицких спартаковских движений. Интересно, что вирусная реклама сразу выкатила на самое видное место предложение купить билеты на эту игру на портале tickets-cska.ru. Думается, к армейскому клубу он не имеет отношения. Правда, стоили они в 2-3 раза дороже номинала – от 4200 до 56 000 рублей. Но зато есть почти все сектора! А 3000 спартаковцам билеты в гостевой сектор достались по цене 1500 руб.

УВИДЕТЬ «РЕАЛ» И… СДАТЬ АБОНЕМЕНТ

Немного сообщим о билетах на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов. Клуб рискнул и решил проводить матчи группового этапа турнира в «Лужниках». На сайте арены сказано, что стадион после реконструкции вмещает ровно 81 000 зрителей. Армейцы хотят собрать, как минимум, один аншлаг. Известна даже дата – 2 октября они принимают «Реал», выигрывавший главный клубный турнир три раза подряд.

ЦСКА, наверное, хотел бы провести игру со сливочными в «Лужниках», а две другие встречи с «Ромой» (7 ноября) и «Викторией» (27 ноября) на своей уютной арене. Однако УЕФА не разрешает проводить домашние матчи группового этапа на разных стадионах. Поэтому принято решение продавать билеты пакетом – на игры с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

15 сентября были открыты только онлайн-продажи на сайте для владельцев абонементов и карт болельщика. 16-17 сентября подключили кассы «ВЭБ Арены». А с 18 сентября билеты могли купить все желающие. Интересно, что в списке точек продаж нет касс «Лужников». Цена колеблется от 3 150 (за воротами) до 15 000 рублей (нижний ярус прямо центру – до Луки Модрича можно будет дотянуться рукой) на обычные места. VIP-гости заплатят 60 000 рублей.

По словам того же Бабаева, уже продано 27 000 пакетов. Те, кто хочет пойти на «Реал» и не желает смотреть «Рому» и «Викторию» (если болельщик живет, к примеру, в Екатеринбурге или Самаре, то трижды летать в Москву, согласитесь, накладно) может сдать оставшиеся билеты, но с потерей 70 процентов стоимости пакета. Об этом говорится в специальном приказе ПФК ЦСКА за подписью Романа Бабаева.

КСТАТИ

Для спартаковских болельщиков билеты на гостевой матч с ЦСКА стоили 1500 рублей.