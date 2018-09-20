«Краснодар» на выезде обыграл «Акхисар» (1:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

АУТСАЙДЕР ИЗ ТУРЦИИ – ЭТО ОПАСНО?

Для «Краснодара» скорее всего нет. Команда уже приобрела еврокубковый ген, поражение от выскочки практически исключено. Да, в прошлом сезоне «Акхисар» взорвал информационное пространство, взяв кубок и суперкубок Турции. И что? Вы вспомните наш прошлогодний опыт с «Тосно», которого вообще уже нет в живых. Нынешний аутсайдер суперлиги «Акхисар» никогда прежде не играл в еврокубках. Попробуй в такой ситуации не наложи зеленые в шорты. Ведь с одной стороны скромному клубу необходимо выбираться из зоны вылета во внутреннем чемпионате, а с другой, за пределами страны турок ждут в гости «Краснодар», «Севилья» и «Стандард».

Чего бояться соперника, который полностью провалил старт сезона (2 ничьи и три поражения в 5 турах) и никогда не блистал в чемпионате Турции? За счет чего хозяева могли навязать борьбу привыкшему к еврокубкам «Краснодару»? Кроме домашнего поля и козырнуть нечем. А «Краснодару» есть. Команда Мурада Мусаева в последнем туре РПЛ ушатала «Анжи» (4:0) и постепенно залечивает рану после ухода Федора Смолова. Атакующая игра краснодарцев потихоньку становится наиболее разнообразной, лидеры – Виктор Классон, Павел Мамаев, Юрий Газинский, Шарль Каборе – находятся в прекрасной форме.

Наш состав на первый в сезоне матч Лиги Европы ��



В запасе у «горожан»: Синицын (В), Адамов (В), Фьолусон, Петров, Перейра, Шишкин, Куэва.



Наставник команды – Мурад Мусаев pic.twitter.com/wRVehDbsz7 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 сентября 2018 г.

Кстати, поддержать российский клуб на выезде приехали семь болельщиков, некоторые из них добирались до Акхисара на автомобилях. На трибунах они слились с местными фанатами, ведь у обоих клубов главные цвета – черно-зеленые.

КЛАССОН СНОВА ЗАБИЛ ТУРКАМ

Разница в культуре паса, движении без мяча и работе в свободных зонах – все это осталось за «Краснодаром». Причем сразу, как только команды развели мяч в центре. Уже на 9-й минуте Александр Мартынович жестко отобрал выиграл борьбу за мяч в середине и отпасовал на Ари. Новый русский выскочил один на один с вратарем и перекинул его, но мяч ушел в сторону и стукнулся о газон уже за дальней штангой. Кажется, так быстро в этом сезоне «Краснодар» середину поля еще не проходил. Лонгболлы Юрия Газинского отрезали полкоманды «Акхисара», пробросы и сквозные передачи Павла Мамаева способствовали неожиданной смене вектора атаки.

Закономерный гол случился на 22-й минуте, когда после мелкого перепаса Ари и Мамаева у штрафной турок Шарль Каборе выкатил мяч на Виктора Классона. Хавбек качнул защитника и вратаря, а затем плотно и точно пробил с 14 метров под ближнюю штангу. Интересно, что 10 дней назад швед в Лиге наций забил дальним ударом сборной Турции (2:3).

После гола «Краснодар» расслабился и это принесло неприятности. Команда практически не откатывалась назад при потере мяча. В свободные зоны на краях – особенно через правый фланг Дмитрия Стоцкого – «Акхисар» атаковал постоянно. Доходило до верховых ударов украинца Евгения Селезнева и бразильца Сержиньо. Увлечение атакой и отсутствие оборонительной дисциплины едва не вышло боком.

ЕДВА НЕ УПУСТИЛИ ПОБЕДУ

После перерыва стало горячее. «Краснодар» имел возможность удвоить-утроить преимущество, но мог и пропустить. После позиционной ошибки Станислава Крицюка – голкипер выбежал на перехват, но до мяча не достал – защитник Авдия Вршаевич сходу зарядил по пустым воротам метров с 27 и сотряс перекладину. Пронесло. И таких моментов по итогу «Акхисар» создал немало.

«Краснодар» не сдавался и атаковал, даже забил еще раз. Но из офсайда. На 70-й минуте свежий Маурисио Перейра сделал проникающий пас на Ари, а тот сходу переправил мяч в ворота. Плохая игра в обороне под эгидой «а вдруг пропустим» вынуждала «быков» кренить свой футбол в сторону сильнейшей стороны – атаки. Для этого на заключительные десять минут вышел Кристиан Куэва. Но в новой команде перуанец по-прежнему выглядел инородным телом.

Финальные мгновения гости провели у своих ворот. «Акхисар» запер «Краснодар» в штрафной, загрузил площадь угловыми и вполне мог испортить настроение российской команде. Но обошлось. «Краснодар» не то чтобы натужно, но с вопросами, минимально обыграл на выезде аутсайдера своей группы. По качеству, особенно в обороне, нашим необходимо прибавлять, иначе «Севилья» изнасилует представителя РПЛ так же, как «Стандард» (5:1).

«Акхисар Беледиеспор» – «Краснодар» – 0:1 (0:1)

Гол: Классон, 26

«Акхисар Беледиеспор»: Озтюрк, Османпаша, Келеш (Айык, 81), Вршаевич, Юмлу, Сержиньо, Сиссоко, Жозуэ (Кыса, 60), Регаттен (Ману, 60), Вурал, Селезнев

«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Мамаев (Перейра, 69), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Куэва, 79), Ари (Петров, 84)

Предупреждения: Селезнев, 11 – Каборе, 37; Мартынович, 81