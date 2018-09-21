Лидер ЦСКА 80-90-х Валерий Масалитин, который успел провести один сезон в «Спартаке», согласился разобрать дерби по линиям. Сделав упор на игре красно-синих.

«НЕ ВОСХИЩАЛСЯ БЫ ФЕРНАНДЕСОМ»

– «Спартак» уступил в Лиге Европы «Рапиду», а ЦСКА добыл тяжелую ничью в Лиге чемпионов в Чехии. Как вам игра любимой команды против «Виктории»?

– Совершенно два разных тайма… Если брать по персоналиям, тот же Федор Чалов не всегда занимался своим делом, но, к счастью, вовремя оказался в нужном месте. После его гола стало полегче. А в концовке могли даже победу вырвать. Лидером проявил себя Никола Влашич. Хорвата по окончании сезона надо обязательно у «Эвертона» выкупать.

– Пройдемся все-таки по линиям. Что скажете об Игоре Акинфееве?

– Возможно, он не в оптимальной форме, но ниже своего уровня никогда не опускается. В этом смысле преимущество на стороне ЦСКА. Александр Максименко не так стабилен. Что мы видим в еврокубках.

Другое дело, защита у армейцев – не самая надежная. «Спартак» при всех своих проблемах способен ее взломать.

– Кто разочаровывает?

– Никита Чернов и Родриго Бекао порой теряются под давлением. Вот чехи в среду устроили навал – и ЦСКА получил два гола. А моги больше… А у «Спартака» форварды более мастеровитые, чем у «Виктории».

– А как насчет флангов? Марио Фернандес – монстр?

– А вот я бы не рассыпался в комплиментах. То, что он показывал на чемпионате мира, и что показывает сейчас – небо и земля. Впрочем, против «Спартака» он благодаря опыту должен показать свой класс. А он у Фернандеса очень высок. Слева жду появления Георгия Щенникова. Хотя, если к дерби успеет восстановиться Хердур Магнуссон, можно не перестраиваться а играть, как до этого.

«КАРРЕРА – РАНИМЫЙ, КАК ВСЕ ИТАЛЬЯНЦЫ»

– В центре поля у Виктора Гончаренко есть выбор.

– Ну, Яка Бийол в матче с «Викторией» сыграл слабо. Вся опорная зона работала на три с минусом. Сказывается травма Кристияна Бистровича. Ну и, конечно, остается сожалеть об отъезде Понтуса Вернблума. Футболист такого плана ЦСКА сейчас точно не помешал бы.

– Зато в атаке все вроде бы отлично. В последних четырех турах одержаны три крупные победы. И в Лиге чемпионов молодежь в лице Чалова и Тимура Жамалетдинова сразу начала забивать.

– Да, нацеленность на ворота Чалова и того же Жамалетдинова радует. Главное – не брать на себя слишком много, ничего не выдумывать. А Чалов порой заигрывается, уходит куда-то на край. Когда он станет настоящим наконечником копья, будет забивать еще больше. Он как Федор Смолов в лучшей форме. Ему надо врываться в штрафную и использовать свою скорость.

– Чалов хорошо знает Максименко по тренировкам в молодежной сборной. Это тоже плюс?

– Не думаю, что это как-то скажется.

– Какой план изберет Гончаренко против «Спартака»?

– Зависит от состава. Как я уже сказал, может вернуться Магнуссон. Да и выход Бистровича, по-моему, не исключен, хотя он вроде бы и числится в списке травмированных… Думаю, ключевая роль будет опять отведена Влашичу. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов выздоровевшего Алана Дзагоева. Одним пасом он может вывести партнера на ударную позицию.

– Как «Спартак» будет останавливать Влашича?

– Возможно, прессингом. Но нейтрализовать хорвата красно-белым будет очень тяжело. Это разноплановый футболист. При этом у самого «Спартака» в центре неразбериха в связи с ситуацией вокруг Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

– Массимо Каррера сделал ошибку, отстранив Глушакова в такой ответственный момент?

– Итальянцы – ранимые люди. Наш тренер посмеялся бы и не обратил бы внимание на какой-то там лайк. А Каррера сделал из этого трагедию. Не исключаю, в дерби эта история скажется самым неблагоприятным для красно-белых образом.