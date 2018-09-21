И «Локомотив» и ЦСКА в первых мачтах Лиги чемпионов получили по зубам. Алексей Миранчук даже сказал «поняли, что это за турнир».

Разница только в одном – «Локомотив» при довольно приличной игре так и не отошел от нокдауна, и, в итоге, был разгромлен. ЦСКА, имеющий куда более бедные игроцкие ресурсы, сумел «перезагрузиться», и вырвал ничью. А мог даже и победу.

Обе команды, думаю, отлично поняли – Лига чемпионов совсем не похожа на чемпионат России. То, что может «проскочить» в нем – здесь не работает. Да и отношение к нашим клубам стало иным. Если раньше и гранды, и даже середнячки могли позволить себе некоторую снисходительность, то теперь ее нет и в помине. Показали, себя, знаете ли, на чемпионате мира, теперь и отношение другое.

К тому же, в данном случае, у соперников был и крайне предметный мотивационный допинг. И турецкая, и чешская сборная только что играли с российской. Результат, как говорится, свеж и памятен.

Чудеса в футболе случаются, и если бы «Локомотив» увез из Стамбула 3 очка – это как раз была бы разновидность чуда. Но чемпиону России сегодня категорически не хватает конкретики, он пытается играть в футбол «в целом», но не хватает ни готовности игроков, ни отстроенности игрового плана. Новички пока не слишком влились в игру, да и самой четкой игры (в отличие от чемпионского сезона) сейчас просто нет.

Много футболистов – ситуация, которая может стать для тренера еще большей головной болью, чем их малое количество. Не исключаю, что так и получилось у Семина – все же одновременно встраивать в игру Смолова, Крыховяка и Хеведеса очень непросто. Пока совершенно ясно, что получается плохо, «Локомотиву» будто мешают играть некие внутренние «шестеренки», и он порой тормозит сам себя.

Жаль. Когда жеребьевка определила его группу, я искренне полагал, что в такой можно побороться и за первое место – но пока что «Локомотив» опустился на последнее. Турнир тут очень скоротечный, времени на раскачку нет. А амбиций в этой группе предостаточно у всех, собственно, мысль о возможном ее выигрыше наверняка одновременно посетила умы и в Порту, и в Гельзенкирхене и в Стамбуле.

Фатих Терим, в отличие от Юрия Семина сумел свою команду разозлить – «Галатасарай» вошел в матч так, как и надо в Лиге чемпионов. Насколько Миранчук и команда усвоили урок, и в самом деле поняли, что такое Лига чемпионов – мы узнаем через 2 недели, когда в Черкизово приедет «Шальке».

ЦСКА в Лиге чемпионов находится в совершенно иной ситуации. У армейцев, по сути, играет совершенно новая команда, в которой еще и постоянно приходится латать дыры из-за травм. Перед визитом в Пльзень ЦСКА лишился Магнуссона и Эрнандеса, понятное дело, что имея в соперниках «Реал» и «Рому» – ставить какие-то серьезные задачи «пионеротряду Гончаренко», как минимум, недальновидно. Однако, белорусский наставник ставит их сам себе, всей своей деятельностью в этом сезоне показывая: ничего невозможного в процессе обучения «по ходу боя» – нет.

В Пльзени ЦСКА начал неудачно. Точнее, само начало-то было приличным, но как только почти 800 армейских фанатов начали задумываться «а можем ли мы забить?» – гол действительно случился. Но – в другие ворота. И, как и довольно многие голевые истории у армейских ворот в этом сезоне – был он довольно необязательным. Еще менее обязательным был второй мяч, и на перерыв ЦСКА ушел при очень плохом для себя счете. Обижаться, впрочем, было не на кого, кроме себя.

Перерыв Гончаренко, что тоже уже случалось не раз, использовал по-максимуму. И успокоил, и замены сделал, и схему игры поменял. «Виктория» явно этого не ожидала, пропустила, а начиная с 70-й минуты стала стремительно терять силы. ЦСКА оказался достаточно конкретен, чтобы этим воспользоваться. При этом команда (что с нашими клубами бывает крайне редко) не сбилась с настроя даже после того, как арбитр отменил (в одном случае – явно ошибочно) армейские голы.

В отличие от «Локомотива» ЦСКА не изобретает велосипед, но при намного более, скажем так, простых ресурсах, построил более зрелищный и интересный футбол. А уж спортивного задора и страсти ЦСКА не занимать – это мы видели еще весной, когда Игнашевич, Вернблум, и братья Березуцкие еще играли за ЦСКА.

Значение пльзеньского успеха сложно переоценить. Изначально полагалось, что ЦСКА поборется с чехами за третье место в группе. И если исходить из этого (оставим пока в стороне «Рому»), то армейцы обеспечили себе «позицию силы». «Локомотиву» тоже нужно не грустить, а сделать работу над ошибками, и отладить как-то игру в атаке.

Некоторое время (его продолжительность зависит только от нас самих) на российские клубы у всех соперников будет предельно серьезный настрой. И сегодня в этом убедился «Спартак»