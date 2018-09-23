В матче Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА (2:2) нападающий армейцев Федор Чалов забил свой 20-й гол на высшем уровне. В XXI веке так быстро это не делал ни один другой российский футболист.

Конечно, берутся в расчет не все турниры. Только матчи РПЛ, Кубка, Суперкубка страны, еврокубков и сборной России. В карьере 20-летнего Чалова таких игр набралось 58. Впервые он отметился забитым мячом 3 декабря 2016-го, когда сделал счет 4:0 на 41-й минуте матча премьер-лиги против «Урала». А юбилейный, двадцатый гол Чалова (все – в ЦСКА, за сборную он еще не играл) пришелся на его дебют в Лиге чемпионов-2018/19.

При этом Чалов лишь недавно – да и то благодаря стечению обстоятельств (травмам, уходу лидеров) – заработал статус основной ударной силы своего клуба и звезды чемпионата. Этим он отличается от двух других российских нападающих, чей бомбардирский дар в XXI веке раскрывался столь же рано. Речь, разумеется, об Александре Кержакове и Дмитрии Сычеве. Оба, как и Чалов, начали стабильно забивать в 18 лет. Но обоих, в отличие от Чалова, сразу ввели в основу соответственно «Зенита» и «Спартака». И оба тинейджерами, чего не скажешь о Чалове, попали в сборную.

Кержаков, как известно, в итоге назабивал на звание лучшего российского бомбардира всех времен. На счету завершившего год назад карьеру нападающего 233 гола за клубы и национальную команду. Понятно, что Чалову до такой результативности еще очень-очень далеко. Однако факт остается фактом: пока его скорострельность выше, чем у Кержакова!

Дотошливые статистики сразу возмутятся: как же так? Ведь Кержаков забил 20-й гол в своем 52-м матче на высшем уровне («Уралану» в 2002 году, в рамках хет-трика), а Чалов, как уже говорилось, лишь в 58-м. Тем не менее, ошибки здесь нет. Учитывая, как часто Чалов до сих пор выходил на замену, сравнивать его с Кержаковым по числу матчей не совсем корректно. Логичнее посчитать, сколько минут ушло у того и другого на 20 мячей. И вот здесь Чалов – вне конкуренции. На момент гола в ворота «Виктории» Чалов провел на поле во взрослых турнирах 3196 минут. На 706 меньше, чем накопил к упомянутому юбилею в Элисте Кержаков.

Ну а что же Сычев? Блеснув в «Спартаке»-2002 и съездив (вместе с Кержаковым) на чемпионат мира того года, продолжающий нынче карьеру в «Казанке» нападающий потратил на первые взрослые 20 голов аж 75 игр. Юбилей он отпраздновал в предпоследнем матче за «Марсель» перед тем, как вернуться в Россию в «Локо». И хотя во Франции Сычев, как и Чалов – в ЦСКА, не был твердым игроком основы, минут на свой «двадцатник» он убил гораздо больше армейца. 4101 против 3196. Разница – в девять матчей!

Впрочем, показатели Сычева не так интересны. Дмитрия в Клубе Григория Федотова в итоге опередили многие, включая Артема Дзюбу. Но в силу возраста тот же Дзюба с его 140 голами за карьеру – не конкурент Кержакову. И если искать реальную кандидатуру на звание потенциального нового бомбардира всея Руси, то это, конечно, Чалов. Заявка армейцем сделана. Теперь надо не сбавлять обороты и наращивать темп.

Кержаков, кстати, в следующих 14 матчах после хет-трика в ворота «Уралана» отличился лишь раз. Посмотрим, каким после юбилея получится продолжение у Чалова. Ближайшая проверка – «Спартак».

ПЕРВЫЕ 20 ГОЛОВ

Федор ЧАЛОВ

Александр КЕРЖАКОВ

Дмитрий СЫЧЕВ