Жизнь после чемпионата мира по футболу в России продолжается. Наплыв желающих заниматься футболом в школьных секциях и клубах огромен. О последних новостях футбольного футбольного клуба «Джуниор», созданного на базе школы №2086, мы побеседовали с его главным тренером Дмитрием Харитоновым.

– Создание клуба позволяет нам выступать теперь на всех турнирах, в том числе и коммерческих. Впереди долгий учебный год, турниров будет достаточно, но много и желающих записаться в клуб.

– По сравнению с прошлым годом интерес к футболу подскочил?

– Это еще мягко сказано. Чемпионат мира даром не прошел, да и удачное выступление нашей сборной тоже нельзя не отметить. И если в прошлом году у меня на начало осени было около 60 человек в секции, то сейчас уже 80.

– Набор идет регулярно?

– Да, конечно. Любой желающий в возрасте от 3 до 14 лет может заниматься с нами. Главная задача клуба заключается в том, чтобы научить ребят индивидуальным навыкам и подготовить для профессиональной футбольной карьеры. Очень важно поймать этот момент, чтобы парень не оказался в большом клубе слишком рано – в этом случае ему трудно будет удержаться в основе.

– Лето провели с пользой?

– Работали по графику. Но, конечно же, мы не скучали и помимо участия в нескольких турнирах провели два подготовительных сбора: в подмосковной Пахре и съездили в Сочи, где в рамках проекта «Планета футбола» отлично потренировались в горах и сыграли несколько товарищеских матчей с ребятами из других школ.

– В каких турнирах проводили участие, и есть ли достижения?

– В основном мы выступали с ребятами 2009 и 2010 годов рождения и результаты весьма достойные. 2009 год занял третье место на турнире в Москве – игры проходили на стадионе «Крылья Советов». Мы уступили в полуфинале лишь в серии пенальти «Сатурну», но затем в матче за третье место смогли переиграть команду «Корсар», состоящую из воспитанников школ «Чертаново» и «Торпедо».

– Достойно!

– Ребята 2010 года тоже не отставали и заняли в конце августа первое место на турнире в Строгино с участием шестнадцати команд. Турнир весьма престижный, и я бы хотел отметить всех ребят без исключения за отличные настрой и игру, которые они продемонстрировали в этих матчах. В группе мы одержали две победы и сыграли вничью, забив десять мячей и пропустив трижды, а в плей-офф взяли верх над «Локомотивом» и в финале переиграли «Чертаново».

– В минувшие выходные вы возили ребят на турнир «Королевский мяч» в Королев. Как там дела сложились?

– Более чем удачно. Мы заняли первое место в группе из четырех команд, пропустив всего два мяча, в полуфинале в серии пенальти одержали победу, а в финале смогли переиграть ДЮСШ «Дмитров» со счетом 2:0.

– Наши поздравления! Каковы дальнейшие планы?

– В следующие выходные сыграем на турнире футбольной академии «Мегасфера». И еще раз хотел бы сказать, что набор детей в наш клуб открыт.