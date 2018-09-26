Издание Bloomberg разбиралось, чем сейчас занимается владелец лондонского клуба Роман Абрамович и готов ли он избавиться от одного из своих главных активов – «Челси». «Советский спорт» предлагает перевод наиболее интересных частей материала.

В конце августа «Челси» играл против «Арсенала». На «Стэмфорд Бридж» болельщики повесили огромный баннер «Империя Романа» с изображением владельца «Челси» Романа Абрамовича. Чуть ниже – еще одно полотно – «15 лет, 15 трофеев». Но сам российский бизнесмен не смог посетить эту игру. Фактически, он не появлялся в Лондоне с того момента, как британское правительство отказалось продлить ему визу. Причиной тому стали "дело Скрипалей" и резкое ухудшение отношений между Лондоном и Москвой.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов, когда команда находилась на грани банкротства. С того момента он вложил в клуб по меньшей мере 1,1 миллиарда фунтов. До прихода Абрамовича, «Челси» не удавалось выиграть чемпионат Англии с 1955 года. Финансовые вливания российского бизнесмена и покупка талантливых игроков принесли свои плоды. Правда, на матче против «Арсенала» фанаты «Челси» хоть и кричали: «Мы выиграли все эти кубки», но «канониры» отвечали: «Вы купили все эти кубки».

Но несмотря ни на что, болельщики «синих» все еще любят владельца своего клуба. Их не смущают даже решения британского правительства. Сейчас Абрамович стоит перед сложным решением – продавать ли «Челси», поскольку визу получить ему уже не удастся. Кроме того, на сей раз российский бизнесмен может попасть в санкционный список США, который ранее чудом обходил его стороной. По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, Абрамович уже отклонил предложение в размере 2,3 миллиарда долларов за «Челси». А ведь это мог быть мировой рекорд цены за клуб.

Ранее в этом году Роман Абрамович начал сотрудничать с банком Raine Group LLC, который должен был консультировать бизнесмена по поводу полной или частичной продажи клуба. Опять же по информации источника, Абрамович хочет выручить не менее 3 миллиардов фунтов от сделки. Представители владельца «Челси» отказались от комментариев, его адвокаты также решили не комментировать ситуацию.

Состояние Абрамовича оценивается в 14,8 миллиарда долларов. Наибольшая выручка была получена от металлов и нефти. Именно такое богатство позволяет Абрамовичу иметь тесные контакты с Владимиром Путиным, но одновременно и ставит его под удар иностранных санкций. Британское правительство пытается наказать президента РФ, поэтому заминка с продлением визы Абрамовичу была осмысленным шагом. Возможно, в дальнейшем такая практика распространится и на многих других граждан России. Правительство внимательно изучает состояние россиян, проживающих в Лондоне. А законодатели уже начали называть приток в Англию российских денег вопросом угрозы национальной безопасности.

После задержки в продлении визы Абрамович отправился в Израиль, где получил гражданство. Кстати, это позволяет ему находится на территории Соединенного Королевства в течение 90 дней. Правда, днем позже российский бизнесмен покинул Израиль, попутно анонсировав планы по реконструкции стадиона «Челси». Вложить в это предприятие Абрамович планировал около 1 миллиарда фунтов.

«Абрамович потратил много денег на то, чтобы купить себе место в британском обществе, но некоторые ожидания относительно его фигуры в футболе не оправдались. Он слишком известен и тесно связан с Кремлем, чтобы участвовать в этой новой кампании против Путина. Он может решить, что все это не стоит того, чтобы оставаться в Англии», – комментирует ситуацию Марк Галеотти, эксперт по России и старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге.



Активы Романа Абрамовича

Лондон считается не только финансовым центром Европы, но и местом, где до недавнего времени продавались российские облигации и акции. В конце прошлого года в списке Лондонской биржи числилось более 100 российских и экс-советских компаний, общей стоимостью более 500 миллиардов долларов. Одна из них – Evraz Plc – международная металлургическая и горнодобывающая компания, в которой Абрамовичу принадлежит 30% акций.

Источники, близкие к Роману Абрамовичу, заявляют, что бизнесмен начал реструктурировать свои активы, опасаясь новой волны санкций. Десятки лет российский бизнесмен владел акциями Evraz вместе с Александром Абрамовым и Александром Фроловым. Но уже в сентября перевел свою долю на отдельную компанию. Кроме того, он продал 0,05% акций Crispian Investments Ltd., которая владеет частью «Норильского Никеля», своему партнеру Давиду Давидовичу. Таким образом у Абрамовича осталось 49,95% акций. Для чего это делается? Дело в том, что если владелец «Челси» все же попадет в санкционный список, то его доля меньше 50% в компаниях спасет их от наложения санкций.

Люди, хорошо знающие Абрамовича, говорят, что при самом неблагоприятном исходе, ему придется продать «Челси». Но сделает он это, скрепя сердце. Команда действительно стала для него любимым детищем. Когда Абрамович находится в Нью-Йорке, то смотрит матчи «Челси» в пабе Legends с другими поклонниками «синих». Там же присутствуют и его телохранители, которые переодеваются в обычных болельщиков. «Если вы зайдете в его дом или на яхту, то увидите, что почти в каждой комнате есть телевизор. И там показывают футбол», – рассказывает один из друзей Абрамовича.

Большие траты на клуб всегда сопровождались довольно нетрадиционным стилем руководства. Обычно владельцы клубов сидят с важным видом в ложе, но Роман Абрамович предпочитал приходить на матчи в джинсах и наслаждаться игрой в окружении друзей. За последние четыре года российский бизнесмен посетил матчей «Челси» меньше, чем в первый год приобретения команды. Но иногда он приезжает на тренировочную базу, чтобы посмотреть, как игроки готовятся к играм.

Абрамович агрессивно управлял клубом. По словам человека, который присутствовал на одной из встреч, российский бизнесмен сам принимает некоторые решения по трансферам, проводит собеседования с потенциальными тренерами. А иногда даже привозит их в свой дом в Кенсингтоне через тайный вход, чтобы уберечь от внимания прессы. Та легкость, с которой Абрамович расстается с тренерами, по-настоящему уникальна. Нынешний наставник «Челси» Маурицио Сарри стал 11-м тренером клуба за 15 лет.

Единственное, чего Абрамович так и не добился с «Челси» – это прибыль. Клуб лишь однажды в 2014 году вышел в плюс. Возможно, что получение прибыли никогда не было целью владельца «синих». Но теперь он может хорошенько заработать на продаже клуба. Партнеры Абрамовича говорят, что он видел в клубе возможность построения династии. Но, похоже, теперь у него такой возможности не будет.