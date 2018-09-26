Массимо Каррера дал возможность в Новороссийске поиграть молодым ребятам. Это не значит, что он рассматривает Кубок России, как не очень важный турнир. Череда неудач у «Спартака» затянулась, поэтому команда ехала в Новороссийск только за победой. Поражение в Кубке Каррере могло дорого стоить.

В основе вышли несколько молодых игроков, это лишь говорит о недостаточной глубине состава. Плюс два опытных игрока отправлены в молодежку, они бы точно пригодились.

Сравните с составом «Зенита» в Астрахани. Артему Дзюбе дали отдохнуть, еще кому-то, но в распоряжении Сергея Семака достаточно квалифицированных игроков.

В матчах на Кубок команды премьер-лиги часто дают передохнуть футболистам основы, мотивируя это их высокой нагрузкой. В наше время нагрузка была не меньше: мы играли тоже в трех турнирах, но везде основой, а я еще выступал и за сборную.

Теперь о матче. «Черноморец» начал робко, все-таки имя «Спартака» действует на соперников из низших дивизионов магически. Но постепенно игра выровнялась, тем более у гостей был все-таки полуосновной состав. Но забил «Спартак». И гол получился в результате классных действий двух легионеров. Ханни принял мяч, развернувшись, в касание вывел отличным пасом Зе Луиша один на один, и тот забил. Как говорится, мастерство не купишь и не пропьешь. Момент был создан и реализован мастерски.

Во втором тайме «Черноморец» еще больше осмелел, но чего-то существенного в атаке так и не создал. А у «Спартака» вышел еще один мастер – Жано, и классно пробил в девятку, но здорово сыграл вратарь. Понравился Зе Луиш, который во втором тайме отходил назад помогать защитникам. И вел себя, как дядька-наставник, расставлял молодых игроков. Разочаровал Ташаев. У него был шанс проявить себя, но был инертен.

Отдельно хочу сказать про поле – оно просто ужасное! На таком поле класс команд выравнивается. На нем почти нет травы, поэтому мяч буквально коленками водили, он все время дробил.

На этом стадионе Данила Козловский снимал фильм «Тренер». В фильме поле выглядит получше. Помню, что в середине 90-х, когда «Черноморец» играл в высшей лиге, поле тоже было приличным. Но сейчас…