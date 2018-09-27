В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте за последние 12 часов.

Клубы российской премьер-лиги вчера вечером сыграли свои первые матчи в Кубке. Год назад на этой стадии команды высшего дивизиона отправили на выезды вторые составы и массово вылетели из турнира. Итог известен – в финале встретились «Тосно» с «Авангардом», причем победитель, впервые за много лет, не попал в еврокубки, потому как разорился сразу после финала.

В этот раз история не повторилась: клубы РПЛ отправили в гости если и не первые составы, то «полуторные», разбавив лидеров ближайшими дублерами. Лидеры все дело и решили. «Спартак» обыграл в Новороссийске «Черноморец» за счет гола Зе Луиша. Впрочем, Массимо Каррера после игры особо счастливым не выглядел: в Новороссийске он потерял из-за травмы еще одного центрального защитника – теперь это Петкович. Тренер «Спартака» нашел случишемуся мистическое объяснение и заговорил о «проклятии».

«Локомотив» выручил Эдер, исполнивший чудо-удар «ножницами» с линии штрафной.

«Рубин» с минимальным счетом прошел «Химки», «Арсенал», «Енисей» и «Анжи» с разницей в один мяч обыграли «Сахалин», «Луки-Энергию» и «Чайку» соответственно. С настоящими трудностями столкнулись только «Ахмат» и «Уфа».

Грозненцы летали в Хабаровск, где основное время завершили со счетом 3:3, и лишь по пенальти смогли одолеть местный СКА.

У «Уфы» получилось еще меньше – ни в основное, ни в дополнительное время команда не смогла забить «Нижнему Новгороду» (впрочем, команда Черышева-старшего тоже ни разу не отличилась). Итог – еще одна серия пенальти, и единственный за день вылет клуба РПЛ из Кубка.

Повеселились только «Ростов» и «Зенит». Команда Карпина разгромила «Сызрань-2003», и потом на пресс-конференции тренер долго благодарили местных жителей за гостеприимство.

А «Зенит», тоже забивший четыре «Волгарю», радовался первому за три года голу Анюкова и первому голу Кокорина после травмы.

Еще больше голу Кокорина радовались местные. Нравы на стадионе в Астрахани вполне патриархальные, и болельщики массово высыпали на поле, чтобы сделать фото с форвардом.

Теперь в 1/8 финала «Ростов» встретится с «Зенитом». Счет 4:4 никто не обещает, конечно, но на нулевую ничью в основное время тоже ставить не рекомендуется.

А самый жесткий матч вчера прошет в Москве. Обещанное накануне жесткое противостояние в «старом дерби» «Торпедо» – «Динамо» все же состоялось. Игра, правда, не запомнилась ничем особым, а вот атмосфера удалась: ОМОНовцев на стадионе оказалось больше, чем болельщиков, гостевых фанатов заблокировали на входе в сектор, файер-шоу тоже устроили. Подробности – в нашем репортаже.

Тем временем, в Европе тоже играли, и хороших матчей хватало.

«Ливерпуль» в Кубке лиги встречался с «Челси», и прервал все же свою удивительную серию побед. Теперь мерсисайдский рекорд составляет 7 побед подряд на старте. Причем, команда Клоппа имеет отличный шанс отомстить лондонцам за испорченную статистику – уже в субботу «красные» и «синие» снова встречаются, но уже в чемпионате.

В Италии главным событием игрового дня был приезд «Болоньи» в гости к «Ювентусу». Команда Филиппо Индзаги туром ранее обыграла «Рому» со счетом 2:0, и всю неделю тренер наслаждался комплиментами в свой адрес. Больше не будет: «Ювентус» спокойно и уверенно разобрался с приезжими: к 16-й минуте Дибала и Матюиди забили по голу, после чего туринцы принялись отрабатывать свою версию «тики-таки», поочередно выводя почти всех полевых игроков на удар. Роналду на этот раз не забил, но болельщики все равно довольны.

Еще веселее было в Испании. Сперва сенсацию сотворила «Барселона». Чемпионы приехали к аутсайдеру «Леганесу» (ни одной победы в пяти турах, 1 очко, последнее место в таблице). Начали бодро: уже на 12-й минуте Месси отдал пас на Коутинью, и тот красиво издали уложил мяч в угол ворот.

Следующие 40 минут барселонцы академично демонстрировали класс, а потом случилось чудо, и «Леганес» за минуту забил сразу два. «Барса» попыталась проснуться, но вратарь хозяев провел лучший матч в карьере, а Месси, Суарес, Коутинью и остальные двигались так вяло, что даже «Леганес» справился.

Итог – первое поражение «Барселоны» в сезоне, и у «Реала» появился шанс выйти в лидеры.

«Реал» своим шансом не воспользовался. Мадридцы начали матч с «Севильей», уже зная результат «Барсы», но почему-то это вдохновило не их, а соперников. Севильцы без Промеса (экс-спартаковец вышел на замену только на 69-й минуте) забили три уже в первом тайме, и не оставили «Реалу» ни шанса.

В таблице «Барселона» и «Реал» продолжают занимать два первых места с 13 очками, но их почти догнал «Атлетико» (11 очков), с которым «Реалу» играть уже в субботу. Кстати, у нас на сайте будет трансляция.

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