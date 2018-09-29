- Сегодня был баланс обороны и атаки. Во втором тайме. В первом немножко медленно играли, особенно при передачах. А контратаки соперника хорошо блокировали. «Ахмат» не имел больших возможностей, но это сложная команда. Сейчас она играют по-другому, более агрессивно. Мы сдвинулись с мертвой точки: хорошо сыграли в атаке и обороне.

- Брайан Идову проявил себя хорошо сейчас и с «Зенитом» (3:5). Что можете про него сказать?

- Я, честно говоря,вот так не могу комментировать действия игроков. Только если это происходит у нас в команде. В комнате, где происходит разбор. Он неплохо сыграл, все сегодня выиграли, все молодцы.

- После перерыва команда задвигалась быстрее. Что вы сказали футболистам?

- Дело в другом. Есть старт чемпионата. Пришли новые игроки, которые не тренировались. Они пришли за неделю до начала РПЛ. Потом пришли футболисты национальныхсборных, у всех разные паузы. Полноценного тренировочного лагеря у команды не было. В определенный период каждый должен определенное количество игр наиграть, провести определенное количество времени. Мне кажется, сейчас мы более-менее провели такую работу. Это определяет стабильность.

Перед началом сезона был полный разнобой. Один тренировался два дня, другой три. Кого-то только взяли или купили. Сегодня был единственный матч, который получился стабильным для всей команды. И это не играли Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, ВедранЧорлука, Федор Смолов и Мацей Рыбус.

Я хочу болельщикам сказать: вы чут-чуть подождите, дайте этим ребятам набрать кондиции. Чтобы они себя со всеми вместе почувствовали. В «Локомотиве»должно все нормально быть!

- На кону важный матч с «Шальке», а Смолова нет.

- Конечно отсутствие это важно. Он играл в Калининграде потрясающе, но не забил пять моментов. А если он имеет моменты, голы обязательно будут. Для меня это критерий. Конечно это большая потеря, он только набрал кондиции. У него появился азарт, агрессия. Но всегда бывает неожиданности не очень хорошего плана.

- Денисов выбыл надолго?

- Он готовится к следующей игре, а там посмотрим.

- Как дела с контрактом Фернандеша?

- Ману наш лучший игрок, я хочу, чтобы он остался. Для «Локомотива» он сделал очень-очень много. Вот мое мнение. А переговоры – это уже не мой вопрос. Фернандеш – это тот человек, который учит молодежьиграть в хороший футбол. При всей этой сложной ситуации с контрактом он не обращает внимание на него, а играет. Он отделяет футбол и другую жизнь, я им восхищен в этом плане.

- «Локомотив» уже шестой. Команда вернулась в чемпионскую гонку?

- Сложно это сказать. «Зенит»превосходит по очкам всех. «Локо» всегда борется до последнего, и это наш самый главный девиз. «Пока все не проиграл, никогда не сдавайся» - это «Локомотив».

- Впереди Лига чемпионов. Ваши ожидания.

- Завтра подумаем, а сегодня сложно говорить. Восстановиться надо. «Шальке» выиграл у «Майнца» 1:0? Посмотрим их матч. И еще. Нам нужен полный стадион, а то будет совсем не красиво.

Нет очков – нет людей на стадионе. Кто определяет все? Футболисты! Будут очки, будут полные трибуны. Не будет очков, значит не будет поддержки.

- В этом году реформировали Кубок России, четвертьфиналы будут играться в два матча. На пользу это кубку, если учесть, что весной кто-то из клубов премьер-лиги будет играть в еврокубках?

- Я б наоборот сделал: Вначалепо два матча, а потом по одному. В дальнейшем будет большая нагрузка, а в начале сезона нормально было бы.

Судья, наверное, глаз потерял в моменте с голом Эдера

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о причинах поражения от действующего чемпиона России.

- Есть ли вопросы по судейству? Кажется, в некоторых моментах арбитр принимал странные решения.

- Вот, вы даже об этом говорите. Я не люблю это обсуждать. Потом говорят, что тренеры жалуются. Были спорные моменты, они вызывали удивление. Только что я увидел видео с игрой футболиста «Локомотива» рукой в штрафной. Он как в баскетболе снял мяч с кольца. Я извиняюсь, но что делал судья? Арбитр глаз потерял в этот момент, наверное.Или смотрел на бутсы, не догнал эпизод, не знаю.Но мне многое было непонятно.Как забивался гол? У вратаря разодран живот, он не успевает встать после удараЭдера, а тут надо второй ловить.

Лучше уже говорить о нашей игре. Мне было понятно, что она будет до одной ошибки. Если бы мы реализовали два момента в первом тайме, матч сложился по-другому. «Локомотив» бы раскрылся, и у нас появилось много свободных зон.

Дальше было тяжелее. Радует, как команда в организационном плане выглядит. У футболистов есть желание, моментами выглядим неплохо, но качественно выглядим плохо. На небольших пространствах нужно быстрее обращаться с мячом.

- Во втором тайме фланговая активность «Ахмата» испарилась.

- Мы в первом тайме много мячей теряли, плохо цеплялись за них, но это получалось. «Локомотив» старался контрпрессинговать. Чтобы постоянно сохранять мяч, нужно уметь сыграть в одно-два касания, нам пока это сложно. У нас эпизодов было много. А во втором тайме мы стали терять мячи на флангах, поэтому показалось, что агрессии стало меньше. Надо сказать, что технический брак увеличился. Еще нужно много работать ивыстраивать игру.

- «Ахмат» выходил из обороны в атаку организованно, но не хватало последнего касания. Это технический момент или психологический?

- В психологическом плане команда сломалась после второго гола, могли и третий пропустить. Игроки просто встали. А до этого никаких проблем не было. Так что это момент технический.

- Ко втором тайме в темпе локомотив проигрывал. Команду хватает на 90 минут?

- Неправильно говорить об этом, а то буду задевать все то, что было до меня. Нам не хватало быстроты мышления. Мы очень часто делали возвратный пас, вместо движения к мячу, наш футболист делал забегание за мяч, терял время, а соперник успевал пять-семь метров пространства накрыть. «Локо» агрессивно прессинговал. Движение было неплохое.

Мы не планировали играть в прессинг, хотели сыграть высоко только при введении вратарем мяча и при аутах. Вот там мы выигрывали мячи.