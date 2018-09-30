Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Евгений Турбина в матче 9-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Ахмат» и разобрал спорные эпизоды игры.

– Как оцениваете судейство Евгения Турбина в матче «Локомотив» – «Ахмат»?

– Я считаю, что этот арбитр подтвердил свою непригодность к судейству матчей российской премьер-лиги. Меня удивляет, что напоров во встрече пятого тура «Спартак» – «Динамо», ни сам Турбин, ни руководители ДСИ не сделали серьезных выводов о его низкой квалификации. Результат не замедлил сказаться в девятом туре: ошибки в его действиях, частные пропуски грубых приемов сыпались как из рога изобилия. Например, на 50-й минуте железнодорожника Эдера заваливает с помощью рук в своей штрафной площади защитник «Ахмата» Родолфо. От ворот восемь метров, но Турбин не ставит пенальти.

– Как оцениваете эпизод с участием Идову, который был на 82-й минуте, когда показалось, что мяч попал ему в руку?

– Я считаю, что здесь была умышленная игра рукой защитника в своей штрафной площади. Турбин находился рядом с моментом, хорошо видит данный эпизод и его первый ассистент справа. Этот момент должен был видеть и резервный судья Сергей Карасев. Тем не менее, все трое проспали, и пенальти не был назначен. Поэтому счет в матче искажен, и спортивная справедливость оказалась попрана. Это был тот самый случай, когда судейство по понятиям вытеснило и похоронило спортивный дух игры.

– На 52-й минуте Турбин не решился удалить защитника гостей Олега Иванова, который нарушил правила в борьбе с Крыховяком, а когда судья показал ему желтую карточку, демонстративно поаплодировал ему. Что думаете об этом эпизоде? Нужно было показывать второй «горчичник»?

– В этом моменте Турбин и первую желтую карточку показал не совсем по делу. Вторая была бы нелогичной.

– Олег Иванов сказал после матча о двойных стандартах судейства, что каким-то командам ставят пенальти за такие нарушения, как в эпизоде с Идову, а каким-то нет. Что оцениваете слова футболиста?

– Смотря что понимать под двойными стандартами. Был пенальти. Его не дали. Значит, арбитр не дает второй пенальти в противоположные ворота. Вот принцип, который используется. А второй момент двойных стандартов, что судья смотрит, кто играет. Вот играл в субботу «Локомотив» и у «Ахмата» есть серьезные претензии к работе Турбина, потому что команда была ущемлена.