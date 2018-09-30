«Краснодар» крупно обыграл «Динамо» (3:0) в матче 9-го тура РПЛ. О сумасшедшей форме команды Мурада Мусаева – в репортаже «Советского спорта».

ЖОАОЗИНЬО НА МАЛОЙ РОДИНЕ

После поражения «Зенита» от «Анжи» (1:2) встреча «Краснодара» и «Динамо» обрела дополнительный смысл. Теперь, в случае победы над бело-голубыми, краснодарцы могли приблизиться к лидеру на расстояние трех очков. Кроме того, на малую футбольную родину вернулся Жоаозиньо, ныне выступающий за «Динамо». Бразильца, получившего российский паспорт еще в 2016 году, тепло поприветствовали в Краснодаре, ведь в местном клубе он провел восемь лет, сыграл 217 матчей, забил 39 голов и сделал 60 передач.

Мурад Мусаев выставил на важнейшую встречу пиковый состав. Ворота Станислава Крицюка обороняли Урош Спайич и Александр Мартынович в центре и Кристиан Рамирес с Сергеем Петровым на флангах. Трио в середине – Шарль Каборе, Юрий Газинский и Павел Мамаев – осталось неизменным, как и трио впереди: Ари, Вандерсон и Виктор Классон.

Динамовцы изначально выбрали оборонительную модель с тремя защитниками Себастьяном Хольменом, Владимиром Рыковым и Тони Шуньичем. Константин Рауш и Андрей Козлов выполняли работу латералей, в центре поля выжигали с одновременно строили Самба Соу и Абдул Теттех, разгоняли атаки Жоаозиньо и Мигел Кардозу, а на острие завершал Евгений Луценко.

Отправляемся в Краснодар!



📈 «Краснодар» показывает свой лучший сезон в РПЛ и занимает вторую строчку турнирной таблицы. «Динамо» старается вернуться в 10-ку лучших. Кто победит сегодня?



💻 Смотрите #КраснодарДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР в 16:15!https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/2hbME6y0CL — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 сентября 2018 г.

«КРАСНОДАР» В ОГНЕ!

Игра команд вызвала удивление с первых минут. «Динамо» космически действовало на флангах, чем шокировало «Краснодар». Хозяева, увлекшись созиданием, оставляли позади себя много свободного пространства, москвичи этим охотно пользовались. За 15 минут динамовцы создали три классных момента, все – с участием Жоаозиньо. Когда-то хавбек бил сам, когда-то ассистировал, но мяч в ворота не летел. Зато летел в ложу Сергея Галицкого. На 13-й минуте после выноса мяч прилетел в скайбокс, где сидел владелец «Краснодара» в компании Романа Широкова и Гаджи Гаджиева.

Удивительно быстро подсели динамовцы, будто не ожидали, что в начале встречи «Краснодар» даст им столько свободы. Зоны на флангах у гостей стали появляться после ударной 15-минутки. На 18-й минуте вне логики матча забил «Краснодар». Исключительно на классе, только за счет него. Кристиан Рамирес на скорости прошел по левой бровке и высоко навесил на дальнюю штангу. Ари поборолся в воздухе с Тони Шуньичем, в итоге мяч отскочил от спины защитника точно под удар нападающему. От души зарядил Ари, и мяч просвистел над Антоном Шуниным, ударился о перекладину и заставил стадиона «Краснодар» зареветь от восторга.

Гости не развалились, скорее даже разозлились. На 32-й минуте Евгений Луценко едва не сравнял счет. Жоаозиньо навесил со штрафного из центральной зоны на высокого форварда, а тот через себя попал в перекладину. Моментище, но на него «Краснодар» довольно быстро ответил. Следующий угловой у владений Шунина мог оказаться результативным. После наигранной подачи на ближнюю штангу мяч лег на ногу Юрию Газинскому, а после попал в штангу. Зато на последней минуте тайма в контратаке Ари собрал на себя двух защитников и выкатил мяч на ход Классону. Швед приложился как в матче с Турцией (2:3), и его команда ушла на перерыв еще более воодушевленной.

БОЙСЯ, «ЗЕНИТ»!

И кто тут папа, Классон доказал еще раз, но уже во втором тайме. На 55-й минуте, Вандерсон обыграл двух защитником на правом фланге и навесил в штрафную, где вроде бы не было партнера. Но неожиданно в нужную зону влетел Классон и просунул голову между Рыковым и Хольменом. Плотный верховой удар Шунин не взял. Казалось, что «Динамо» вышло на второй тайм в меньшинстве, движения, как и мысли, не хватало. Команда потеряла баланс, стала ошибаться в простых ситуациях. Дополнительным мешал тот факт, что все центральные защитники сели на карточку.

Шикарная форма Ари едва не помогла ему оформить дубль. В момент передачи нападающий забрался в небольшой офсайд, его парашют над Шуниным увенчался голом, вот только тот не засчитал арбитр. Но пик формы негативно сказался на форварде, он потянул заднюю мышцу бедра и покинул поле на 86-й минуте, оставив «Краснодар» в меньшинстве.

Вынужденный уход Ари не повлиял на результат, у «Динамо» не нашлось сил даже на гол престижа. А у «Краснодар» близко подошел к «Зениту». В турнирном плане (три очка отрыва) и календарном: в следующем туре 7 октября «быки» встретятся с питерцами на их территории. «Краснодар» провел отличный отрезок, не дал сопернику свободы, забил три мяча для собственного успокоения и мог отличиться еще. Впереди «Севилья», вторая за два месяца встреча с Квинси Промесом и забитый до отказа стадион. В отношении посещаемости и сегодня получилось неплохо, арена «Краснодар» собрала 30 тысяч человек.

«Краснодар» – «Динамо» – 3:0 (2:0)

Голы: Ари, 18; Классон, 45+1, 55

«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Мамаев (Перейра, 70), Каборе, Классон (Куэва, 73), Газинский, Вандерсон (Стоцкий, 67), Ари

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Рыков, Рауш, Козлов, Жоаозиньо, Тетте, Мигел Кардозу, Соу (Соснин, 71), Хольмен, Луценко (Марков, 59; Терехов, 75)

Предупреждения: Хольмен, 24; Шуньич, 35; Рыков, 42; Рауш, 69