– Какие впечатления от игры с «Ростовом»?

– Мы контролировали мяч, пытались выйти в атаку, долго перекатывали мяч. К сожалению, очередная игра опять получилась для нас практически без моментов. Ростовчане выбежали в контратаку и забили нам. В итоге 0:1 и мы опять проиграли.

– Насколько тяжело было перестроиться после изменения схемы?

– Да не сказал бы, что тяжело. В целом все было так, как обычно. Схема у нас практически не поменялась. Мы играли в четыре защитника, а опорники периодически опускались.

– «Ростов» чем-то удивил по сравнению с тем, что ожидали увидеть?

– Да вообще все то же самое было. Мы прекрасно знали, что соперник будет играть от обороны в пять защитников. Ждали, что ростовчане станут выбегать в контратаки, в итоге упустили один момент и получили мяч в свои ворота.

– Почему эта контратака вообще стала возможна?

– Потому что мы пытались забить мяч, ошиблись, и получили контратаку. Я, честно говоря, уже не помню этот момент.

– У «Спартака» в последних пяти матчах всего одна победа. Насколько такая ситуация давит на команду?

– Конечно, неприятно, когда команда не выигрывает. Тем более это «Спартак». Все обсуждают ситуацию, везде пишут, что у нас нет моментов в матче, что мы играем плохо. Но наша задача – двигаться дальше, работать, чтобы было как можно меньше провалов, чтобы выиграть ближайший матч. Надо забыть эту игру, ведь впереди «Вильярреал». Будем готовиться к этой встрече.

– Есть понимание, что именно у команды не получается, ведь практически все соперники играют со «Спартаком» от обороны? Это невезение или есть такое ощущение, что когда получаешь мяч, не знаешь, что делать с ним дальше? Какое у вас вообще было задание на поле?

– С «Ростовом» была задача пытаться играть через края, чтобы мяч доходил до нас, а мы пытались уже находить передачу вперед. Но не всегда были варианты.

– Находить передачу вперед, это значит делать проникающие пасы?

– Ну да, на нападающего или игрока под нападающими. То есть в атаку. Но соперник очень быстро перекрывал зоны, и мяч не доходил до наших футболистов.

– С одной стороны «Спартак» проигрывает, с другой – вы играете и набираетесь опыта. Этот период для вас скорее положительный или отрицательный?

– Конечно, положительный. Тяжело, когда давят болельщики и качество игры не всегда хорошее. Но это полезный опыт для меня.

– На матче присутствовал Джон Терри. Знаете об этом?

– Я видел его на экране.

– Он не общался с командой?

– Нет.

– Он нужен «Спартаку»?

– Раз не пришел, значит, оказался не нужен.