– Кто виноват в неудачах «Спартака»?

– Надо начать с матча с «Ростовом». «Спартак» в этой игре вообще ничего не создал. Это ж надо было так развалить команду! Массимо Каррера принял уже сложившейся коллектив. В него только нужно было добавить эмоций, это Каррера сделал. А вот дальше уже нужно было выводить команду на новый уровень. Этого он сделать не смог. А вот Виктор Гончаренко в ЦСКА смог все наладить, лишившись больше половины основного состава.

Каррера не справился. Но решение должны принимать руководители клуба, им виднее, может ли он еще что-то дать команде или нет? Но мне кажется, он вряд ли способен выправить ситуацию.

– Поражение «Зенита» в Махачкале – случайность?

– В прошлом году падение «Зенита» началось с ничьей с «Анжи». Это я вспомнил после матча. Ну никак и ни при каких обстоятельствах нынешний «Зенит» не может проигрывать «Анжи»! Питерцы ведь уже получили одну сильную оплеуху, я имею в виду матч Лиги Европы в Минске. Тогда вышли из ситуации с честью.

Кто-то скажет, что отрыв в 7 очков расслабил футболистов. Тогда у меня возникает вопрос: почему «Ювентус» никогда не теряет очки в матчах с итальянскими аналогами «Анжи»? Потому что это и есть показатель класса. Артему Дзюбе или Олегу Шатову надо доказывать не Роберто Манчини а, прежде всего, себе. И доказывать в каждом матче. То же самое касается Клаудио Маркизио, который не играл целый год, или аргентинцев, которых не вызывают в сборную.

Но не думаю, что это поражение станет каким-то ударом для «Зенита». Там два состава, конкуренция серьезная. Она не позволяет расслабиться.

– «Краснодар» разгромил «Динамо», незаметно прокрался к «Зениту». Логичное развитие событий?

– Сергей Галицкий (владелец ФК «Краснодар». – Прим. ред.) всегда говорил, что он никуда не торопится. Вначале нужно создать академию, построить стадион. Затем только думать о рывке. И мы видим, что в команде уже появились свои воспитанники. Все знают, как Галицкий любит футбол. Но у него до недавнего времени был свой большой бизнес. Теперь он этот бизнес продал, и главным в его жизни стал футбол. И то, что команда будет прогрессировать, в ней будут появляться молодые ребята, я в этом не сомневаюсь.

Что касается взятого «Краснодаром» темпа, то впереди у команды два очень важных матчах с сильными соперниками – с «Севильей» в Лиге Европы и «Зенитом» в чемпионате России. Они и покажут, насколько серьезны амбиции «Краснодара».

– «Ростов» забрался на 3-е место, команда пропустила всего три гола в чемпионате. Заслуга Валерия Карпина очевидна?

– Безусловно. Кто-то может сказать, что Карпин едет на наследии Курбана Бердыева, но это не так. Карпин сам набирал этот состав, у него совсем новая команда, по сравнению с бердыевским «Ростовом».

Конечно, Валерий растет, как тренер, это очевидно. Он набирался опыта в «Спартаке», в Испании, набивал шишки, но без этого не бывает тренерского роста. Сейчас его команда, где нет выдающихся исполнителей, идет на третьем месте – результат говорит сам за себя.

– Игорь Акинфеев неожиданно заявил об уходе из сборной. Почему он не объявил об этом сразу после ЧМ-2018?

– Потому что продолжалось празднование, возможно, в тот момент Игорь об этом еще не задумывался. Видимо, затем посоветовался с семьей и принял такое решение. Я его понимаю. Человек с 16 лет в основе ЦСКА, затем долгие годы был бессменным вратарем сборной. Сейчас у ЦСКА матч Лиги чемпионов, затем очередной тур чемпионата, а затем нужно отправляться в сборную, вместо того, чтобы отдохнуть, провести время с семьей. Игорь живет в таком графике уже много лет. Усталость накопилась.

Есть и еще один момент. Откровенно говоря, не верю, что сказка с нашей сборной будет долго продолжаться. На ЧМ команда сыграла здорово, но этому способствовала домашняя атмосфера, эйфория. Однако мы все понимаем, что у нас не самая выдающаяся команда. Начнутся отборочные матчи к Евро-2020, проиграет сборная кому-нибудь крупно. И опять всех собак будут вешать на Игоря. Акинфеев тоже это понимает. Надо уходить на пике успеха своем и своей левой ноги, которой он отбил пенальти в матче с Испанией.

И если уж совсем серьезно, то Акинфеев – лучший наш вратарь ХХI века. Он все эти годы был безоговорочным № 1. Надо ему сказать большое спасибо за все.