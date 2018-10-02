Бывший капитан «Зенита», а ныне исполняющий обязанности главного тренера второй команды питерцев прокомментировал последние события в премьер-лиге и сборной России.

«В СПОРЕ С ГЛУШАКОВЫМ МАТЧИ ДУБЛЕЙ НЕ СЧИТАЮТСЯ»

- Поражение «Зенита» от «Анжи» стало главной сенсацией девятого тура. До этого команда Сергея Семака в РПЛ не проигрывала. Могли представить, что удачная серия прервется именно в Каспийске?

- Я, честно говоря, матча не видел. «Зенит-2» начинал свою игру в четыре часа дня, мы ехали в автобусе, потом установка... А на стадионе смотреть было негде. Конечно, удивился, когда узнал итоговый счет. История неприятная, что говорить. Но если посмотреть на ситуацию в целом для чемпионата, то это замечательно. Интрига! Что касается «Зенита», то очередные три очка были бы очень кстати, но все выиграть невозможно.

- До этого «Анжи» победил в Москве «Динамо». Это уже был для «Зенита» тревожный звоночек?

- Сравнивать две эти команды - «Зенит» и «Анжи» - бесполезно. Понятно, что первая из них выше классом. И намного. Но «все будет хорошо» - это только на бумаге. Когда начинается игра, совсем другая история. Насколько я понимаю, махачкалинцы весь матч оборонялись, грамотно перекрывали зоны, давали «Зениту» минимум пространства для создания моментов. Собственно, другой тактики и не могло быть. Исходя из подбора исполнителей у тех и других.

- «Зенит» опережает преследователей после девяти туров на три очка. А по игре лидерство заслуженное?

- «Зенит» - самый стабильный, скажем так. Длинная скамейка, да, но этим надо еще уметь грамотно пользоваться. У «Спартака» вон тоже возможности для ротации есть, но они в дубль игроков отправляют!

- Кстати, да. А у вас ведь с Денисом Глушаковым был спор на исход очного противостояния команд в РПЛ-2018/19. Теперь еще и матчи дублирующих составов будете считать?

- (Смеется.) Нет, только матчи основных составов! В первом было 0:0. А к игре второго круга Денис уже наверняка вернется в основную команду. Разум возобладает.

- Разум Массимо Карреры?

-Наверное, его и всего руководства «Спартака». Я вообще плохо понимаю, зачем Глушаков и Ещенко играют за дубль. Там должны выступать молодые пацаны. Очень жаль, что Денис и Андрей занимают места двух дублеров. Вот это главная проблема.

- Это в традициях «Спартака» - десять лет назад ваш друг Егор Титов также был сослан Станиславом Черчесовым в дубль... Вместе с Максимом Калиниченко и Моцартом.

-У меня тоже была история - я, когда заканчивал игровую карьеру, имел в «Зените» мало практики. Можно было выступать за дубль. Но я и тогда, и сейчас считаю, что за вторую команду должна играть молодежь. Ветеранам там не место.

«ЗАДАЧА «ЗЕНИТА» - НЕ ШЕСТЬ ПОБЕД В ГРУППЕ»

- «Спартак» выпал из числа конкурентов «Зенита» в борьбе за золотые медали в связи с последними скандалами?

- В прошлом году «Спартак» начинал еще хуже. А на «Зенит» тогда заранее повесили золотые медали. И чем в итоге все закончилось?.. Вот и сейчас команду называют основным претендентом на золото, а она проигрывает «Анжи». Я вчера случайно открыл таблицу - не до премьер-лиги было… Смотрю, у «Зенита» всего одна ничья, теперь еще одно поражение, а отрыва нет. «Краснодар» уже в трех очках.

- В следующем туре «быки» приедут в Санкт-Петербург. Опять будет осторожная нулевая ничья, как со «Спартаком», который в начале сентября наступал на пятки синие-бело-голубым?

- Не могу даже представить, каким будет этот матч. В прошлом году было интересно - открытый, атакующий футбол. «Краснодар» - молодцы, все делают правильно, по уму, отдаются работе, все там выстроено очень хорошо. Хотя, когда в начале чемпионата они продали Федора Смолова, своего лучшего бомбардира, я думал, им будет уже сложно претендовать на что-то серьезное. Но в последних матчах краснодарцы с такой легкостью забивают голы, что Смолова уже и не вспоминают.

- А вот у Федора дела в «Локомотиве», напротив, не очень. Голов мало. Теперь еще и травма.

- Подождите, проблемы со здоровьем - это еще не значит, что «не очень». Думаю, свои 15 мячей в этом сезоне он все равно забьет. Хотя против «Локо» сейчас стали играть более строго, от обороны. И железнодорожникам стало труднее вскрывать защиту соперников.

- Второй преследователь «Зенита» - «Ростов» во главе с Валерием Карпиным. Команда победила в Москве и ЦСКА, и «Спартак». Как расцениваете шансы ростовчан на длинной дистанции?

-У «Ростова» очень четко выстроена командная игра - это самое главное, что удалось сделать Карпину. Его аналитические способности и то, как он умеет готовить команду психологически, давно известны. Победа над «Спартаком» не сильно удивила, судя по тому, сколько красно-белые придумали сами себе проблем.

- В четверг «Зениту» предстоит матч Лиги Европы против пражской «Славии». Опять ждем от Семака ротации состава?

- Вполне возможно, на поле появятся те, кто не имеет много игрового времени. С «Волгарем» на Кубок ребята вышли и показали, что умеют играть. Силу «Славии» оценить не возьмусь, но, как мне кажется, это самая слабая команда нашей группы. Но это опять же только на бумаге. Главная задача «Зенита» - не шесть побед в группе Лиги Европы, а выход в весеннюю стадию турнира.

«К ДЮПИНУ НАДО ТОЖЕ ПРИСМОТРЕТЬСЯ»

- С недавнего времени вы вернулись на пост тренера «Зенита-2». С Семаком наверняка проще обсуждать перспективы своих подопечных, чем было с тем же Мирчей Луческу...

- Конечно, он лучше знает игроков, но на данный момент им надо повышать свое мастерство, чтобы претендовать на попадание в основной состав. У «Зенита» сейчас столько футболистов в обойме… Конкуренция бешеная. Понятно, что Семаку я могу позвонить в любое время дня и ночи, пообщаться на любую тему.

- И часто звоните?

-Мы и на базе регулярно встречаемая, у нас тренировки параллельно. На наши игры Семак ходит нечасто, но для этого у него есть помощники. Я вообще плохо понимаю, как Сергей справляется с таким количеством информации - мало того, что полно работы, так у него еще столько детей!

- Как вам дается возвращение к тренерской деятельности? Вроде бы одно время вы были категорически против этого...

- Я же пока временно исполняю обязанности. Вспоминаю потихоньку. Тяжело дается. Хотелось бы, чтобы результаты были получше. Но делаем все, что знаем и умеем. Какие это даст результаты, покажет время.

- Нет ничего более постоянного, чем временное...

- Я делаю то, что в данный момент от меня требуется. Все остальное будет потом. На данный момент не было разговора о том, как долго я буду исполнять обязанности главного тренера «Зенита-2». Задачи сохранения команды в ФНЛ никто не озвучивал, но какой тогда смысл играть, если не ставить для себя турнирных целей?

- Главное событие наступившей недели - решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России. Не рановато ли в 32 года?

- Акинфеев - взрослый человек. Мы должны поблагодарить Игоря за все, раз он принял такое решение. Думаю, ему просто стало тяжело работать на два фронта. И логично, что главным преемником Акинфеева в сборной называют Андрея Лунева из «Зенита».

- А Дюпин в «Анжи» какую феерию в последних двух турах показал!

- Надо и к нему присмотреться.