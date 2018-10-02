Главный тренер «Шальке–04» Доменико Тедеско и полузащитник Даниэль Калиджури на пресс–конференции рассказали о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

– Знаете ли вы русский язык? – вопрос Тедеско.

– К сожалению, пока нет.

– Какое настроение в команде после победы над «Майнцем»? Приподнятое?

– Мы смогли добиться победы, но суть футбола такова, что позитивные эмоции после победы – это хорошо, но на следующий день нужно вставать на тренировку и настраиваться на другую игру, чтобы добиваться успеха.

– Есть ли у вас какие-то тактические мысли и зарисовки на игру с «Локомотивом»?

– Да, конечно, мы готовимся к встрече с «Локомотивом» тактики. Знаем, что у соперника очень хорошая команда. Отдельно выделю братьев Миранчуков и Фернандеша. Также отмечу высокорослых футболистов, способных вести верховую борьбу, и среднюю линию. Команда у соперника сбалансированная и почти без слабых мест.

– Не экономит ли команда силы в чемпионате Германии или Лиге чемпионов, чтобы подойти какому–то одному из турниров в оптимальной форме?

– Нет, конечно. Мы ко всем турнирам относимся с одинаковой ответственностью. В субботу нам предстоит игра с «Вердером», и мы знаем, как распределить нагрузку так, чтобы хватило сил на все турниры.

– В составе «Локомотива» есть Фарфа ни Хеведес, которые раньше играли за «Шальке». Знаете их?

– Да, я, конечно, знаю про прошлое этих игроков. Рад видеть их снова. Завтра не сможет сыграть Фарфан из–за травмы, но все равно я рад его видеть.

– У «Шальке» завтра не сыграют Амин и Шепф. У первого повреждение заднее поверхности бедра, второй простудился. Что об этом думаете?

– Нам их будет не хватать. Шепф принес нам победу в последнем туре в матче с «Майнц», но в составе нашей команды есть другие квалифицированные футболисты, которые получат игровое время и практику, что тоже очень ценно.

– Какой следующий шаг нужно сделать вашей команде на пути к оптимальной форме?

– Нужно поправить реализацию моментов. Поступательное движение вперед в командной игре есть. В каждом матче мы имеем достаточное количество ударов по воротам, но забиваем мало мячей. Над этим команда будет работать в ближайшее время.

– Вы сказали о проблемах с реализацией моментов. У «Локомотива» тоже есть такие проблемы. Завтра ожидаете много голов, или наоборот?

– Я ожидаю открытой, страстной игры от ножа, потому что «Локомотив» в первом раунде Лиги чемпионов Стамбуле проиграл, поэтому ему нужна победы и очки, также как и «Шальке», поэтому еще раз подчерку, что жду открытой игры.

«Мы неудачно начали чемпионат, но приехали в Москву с позитивным настроем»

– Учитывая плохой старт «Шальке» в чемпионате Германии, с каким настроением приехали в Москву? – вопрос Калиджури.

– Да, команда неудачно начала чемпионат, имеет всего четыре очка в своем активе, но сюда мы приехали в приподнятом настроении, учитывая недавнюю победу над «Майнц». Мы приехали сюда с позитивным настроем, и не будем держать в голове матчи чемпиона и постараемся показать максимум и продемонстрировать хорошую форму.

– Хочется спросить про двух игроков, которые раньше играли за «Шальке», а теперь за «Локомотив», Фарфана и Хеведеса. Вы с ними знакомы?

– Да, мы с ними отлично знакомы, успели поговорить, но, тем не менее, завтра команда выйдет на поле и речь ни о каких дружеских отношениях не пойдет. Все надо составлять за полем, а к дружеским отношениям надо возвращаться после финального свистка.