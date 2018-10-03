Бывший защитник «Локомотива», который участвовал в последней победе железнодорожников над немцами в еврокубках, уверен, что Юрий Семин преодолеет кризис старта сезона-2018/19.

«СО «ШТУТГАРТОМ» НЕ ПОВЕЗЛО»

- Вас не удивляет, что после мюнхенских 1:0 с «Баварией» в 1995 году «Локо» немцев в еврокубках не побеждал? - вопрос 45-летнему специалисту, ныне наставнику минского «Динамо».

- Ну как удивляет? Понятно, что немецкие клубы всегда славились своей организацией и дисциплиной. Раньше даже побольше котировались.

- Но в целом, никакой мистики? Многие же тогда признавали, что в Мюнхене «Локо» перебрал удачи с лихвой, после чего был разгромлен 0:5 в Москве…

- Когда удача от нас отвернулась, так это в полуфинале Кубка кубков со «Штутгартом». В первом матче вели 1:0, но на последней минуте пропустили дважды - и уступили 1:2. А дома проиграли 0:1, и совершенно не по делу. Доминировали весь матч, создали кучу моментов... Позже Дортмунду «Локомотив» проигрывал уже без меня.

А что касается победы над «Баварией»… Соперник нас недооценил, а мы были молодой, амбициозной командой, играли друг за друга, как одно целое. И кроме гола Женьки Харлачева создали еще моменты. Хотя, понятно, что немцы тоже много атаковали.

- Учитывая загрузку в Минске, за нынешним «Локомотивом» успеваете следить?

- Конечно, переживаю. За «Локомотив», за ребят, которые работают в команде. С тем же Гилерме мне еще вместе поиграть довелось. Наверное, он последний, кто остался из могикан.

«ДВА ГОДА ПОДРЯД ВЫЖИМАТЬ ТЯЖЕЛО»

- Как относитесь к публичным разногласиям Семина с гендиректором клуба Ильей Геркусом?

- Ситуация развивается не первый месяц, поэтому, конечно, в курсе. На пользу команде это не идет. Нужно садиться и разбираться друг с другом, работать совместно во благо.

- Не у всех укладывается в голове, что босс в принципе может конфликтовать с тренером.

- Такое случается. И не сомневайтесь, что футболисты все чувствуют.

- Есть версия, что игрокам не выплатили все деньги за чемпионство. Хорошо зная Семина, не сомневаетесь, что он будет настаивать на выплатах игрокам, может, где-то и в ущерб себе?

- Вот на этот вопрос как раз ответить не могу. У нас при Валерии Николаевиче Филатове не было ни одного случая, чтобы команде недоплатили. При Николае Наумове – тоже самое. Всегда все платилось в срок. «Локо» всегда отличался таким подходом.

- Можно поверить, что тот же Мануэл Фернандеш играет хуже, чем в чемпионский год, из-за сложной ситуации с новым контрактом?

- Мотивация может снизиться. Но надо понимать, что в прошлом сезоне Юрий Палыч выжал из команды максимум, а два года подряд выжимать не так просто.

«СЕМИН ВСЕГДА УХОДИЛ ОТ КОНФЛИКТОВ»

- При вас в «Локо» случалось, что после удачного сезона команда проваливала старт, но потом поднималась. Почему так происходило?

- По подбору игроков мы практически никогда не были фаворитами. А психологический спад после больших побед происходит однозначно. «Локо» всегда набирал ход через трудные победы – на жилах, на неимоверных усилиях. И сейчас похожая ситуация… В непростом матче одолели «Балтику», дожали «Ахмат». Думаю, потихоньку ситуация выправится. Еще пара удачных матчей вернет «Локо» в группу лидеров.

- В Лиге чемпионов команда как-то вышла из группы, имея очко после четырех туров…

- Вот именно. Поэтому и сейчас не надо раскисать. Поражение 0:3 в Турции – не самое важное. Надо просто готовиться к «Шальке» и набирать очки. Все по силам. Тем более «Шальке» сейчас не очень удачно выступает в чемпионате Германии и уж точно не является непобедимой командой.

- Мы помним вашу бурную реакцию после недавних матчей с «Зенитом» в Лиге Европы. Хлебнув тренерской доли, наверное, на 71-летнего Семина смотрите с большим уважением, что он в таком возрасте и тренирует, и конфликтует, и даже инстаграм ведет?

- Семин - точно не конфликтный человек, от такого он, наоборот, всегда уходил. Просто ему небезразличен клуб, небезразлична ситуация. А возраст… Юрий Палыч вообще не меняется. Таким заводным он был еще игроком.

- На матч с «Шальке» пожелаете такой же удачи, какая сопутствовала в 1995-м в Мюнхене?

- (Смеется.) Удача – удачей, но пожелаю победы. Надо продлить приятную серию, начавшуюся на той неделе.