Если вы по каким-то причинам не смотрели футбол минувшим летом и текущей осенью, а теперь готовы уделить время только одному матчу из всех сыгранных за это время и мучительно выбираете между встречей России с Испанией на чемпионате мира и игрой ЦСКА с «Реалом», я бы посоветовал выбрать матч клубов. Просто потому, что у ЦСКА было то, что, при всем уважении, сложно было высмотреть у сборной. Да, команда Станислава Черчесова тогда восхитила характером, дисциплиной, волей, выдержкой. Но выбрать и оставить на память что-то футбольное, а не ментальное, давайте признаем, вряд ли представлялось возможным.

Понятно, ЦСКА значительную часть матча с «Реалом» тоже провел в противодействии сопернику. Но! При каждом подходящем случае он шел на мадридские редуты и – внимание! – действовал в этих своих репликах как равный с равным. А ведь так нахально себя вели не Дзюба, не Жирков, не Головин и не Самедов, достаточно закаленные всевозможным международным опытом. Нет, все это проделывала, по-простому выражаясь, вчерашняя футбольная пацанва. Довольствовавшаяся до сей поры самой что ни на есть сермяжной практикой в недрах РПЛ, а то и ФНЛ.

Как дерзко неслись на штурм редутов «Реала» Обляков и Ахметов! Накручивая двоих-троих оппонентов, среди которых попадались увенчанные мировой славой. Да не просто неслись с шашкой на танки, а стремились совершить прорыв затейливо и слаженно. А как прочитывал Модрича Ефремов!

Мой опыт наблюдателя, да, призывает умерить восторженный пыл. Известно: «Реал» в Москве хронически неудачлив. Знаем: приехал он не вполне в составе. Догадываемся: заменить Зинедина Зидана, у которого, похоже, долгосрочное соглашение о сотрудничестве с футбольным Богом, возможно, сложнее, чем поставить под ружье абсолютно новый состав ЦСКА.

И тем не менее - не могу отделаться от ощущения, что Виктор Гончаренко в лице этого нового ЦСКА готовит будущих покорителей клубной Европы. Он ведь со своей тренерской стороны еще в прошлом сезоне дал понять, что для него, не в пример предшественнику, нет крепостей, которые нельзя взять. Гостевые победы над «Базелем» и «Лионом», храбрая выступка в обеих встречах с лондонским «Арсеналом»(да и исход той двухматчевой схватки удалось-таки на какое-время поставить под вопрос!).

Притом тот ЦСКА не был свободен от инерции. Слишком долго он жил приземленными задачами. По принципу «Бери свое и не рыпайся». Плюс сильно устаревшая линия обороны, о чем несколько лет не твердил только ленивый, ощутимо сковывала и реальные возможности, и полет фантазии.

А сейчас, по впечатлению от матча с «Реалом», определенно скажу одно: прошлогодний ЦСКА не вытянул бы такую игру «на ноль»! В его тылах просто не содержалось столько проворства и цепкости, сколько команда предъявила теперь.

Да и с инерцией, в чем все убедились, покончено бесповоротно. Этот ЦСКА только-только родился, он еще только раскрывается, только начинает осознавать себя силой. И по тому, как команда себя повела, завидев напротив не кого-нибудь, а трехкратного кряду чемпиона клубной Европы, перспектива впереди открывается – бешеная!