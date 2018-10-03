Накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала» состоялась традиционная пресс-конференция, в которой приняли участие наставник красно-белых Массимо Каррера и полузащитник Роман Зобнин. Большинство вопросов, как обычно, были адресованы итальянскому специалисту.

- Все ли футболисты смогут принять участие во встрече с «Вильярреалом»?

- Все те, кто тренируется в группе, смогут сыграть, за исключением Самуэля Жиго, Ильи Кутепова и Педро Роши.

- Понравился ли вам эксперимент со схемой 4-2-3-1 в матче с «Ростовом»? Собираетесь ли вы завтра его продолжить?

- Матч с «Ростовом» был немного странный. Нелегко играть против команды, которая плотно обороняется. Мы совершили определенные ошибки. Сегодня и завтра у нас есть время, чтобы подготовиться к матчу и подумать, что будет лучше для «Спартака».

- Какова психологическая обстановка в команде? Как вы ее готовите в этом аспекте?

- Конечно, когда нет позитивных результатов, команда находится в волнении. Моя задача – дать понять команде, что неудачные матчи остались в прошлом. Надо работать, исправлять ошибки. Настраиваю команду на лучшее, - сказал Каррера.

- У каждой команды бывает такое, - включился в разговор Зобнин. – В жизни всегда бывают черные и белые полосы. Сейчас в «Спартаке» не лучшее время, мы все вместе стараемся это исправить. Надо быстрее забывать, что было в прошлых матчах, и с позитивом настроиться на игру с «Вильярреалом».

- Смотрели ли матч ЦСКА с «Реалом» (1:0)? Надо ли «Спартаку» брать пример с ЦСКА?

- Каждая команда имеет свой стиль, состав и подход к матчам. И к сопернику каждая команда подходит, исходя из тех футболистов, которые есть в их распоряжении. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в своей штрафной все 90 минут. Стараемся играть так, чтобы затруднить жизнь соперника, - отметил итальянский тренер.

- Вообще не понимаю вопроса, - засмеялся Зобнин. – Мы «Спартак». Вчера играл ЦСКА. Не вижу смысла сравнивать две команды. У нас своя история и свой путь.

- В чем сильные стороны «Вильярреала»? На что вы будете делать упор в этой встрече?

- Мы должны уделить особое внимание умению «Вильярреала» сыграть на контратаках. У них быстрые нападающие и фланговые полузащитники. Мы должны сыграть таким образом, чтобы ограничить их возможности выходить в контратаки.

- На днях спартаковцы получили бронзовые медали за прошлый сезон. Мероприятие прошло тихо. У вас не было желания сделать это более торжественно, чтобы добавить команде положительных эмоций?

- Организация проходила не через меня.