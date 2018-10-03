Такого количества крутых матчей в один вечер не было давно.

ЛЧ В ЧЕРКИЗОВЕ 14 ЛЕТ СПУСТЯ

«Локомотив» (Россия) – «Шальке» (Германия)

3 октября. Москва. Стадион «Локомотив», 19:55 (мск)

После вчерашнего чуда в «Лужниках» хочется продолжения банкета. «Локомотив» наконец-то победил больше одного раза подряд, лидеры потихоньку набирают форму, а соперник выглядит просто ужасно. Сейчас «Шальке» захлебывается на дне бундеслиги после провального старта, и светлых пятен в игре гельзенкирхенцев почти нет. К тому же команду ослабили травмы. Летом сломались Бастиан Очипка и Бенджамин Стамбули, а в сентябре вылетели Уэстон Маккени и Стивен Скжибски. «Шальке» ослаб во всех линиях кроме вратарской.

На предматчевой пресс-конференции Юрий Семин признался, что Бенедикт Хеведес рассказал ему про «Шальке» много интересного. Защитник «Локо» провел в немецком клубе 11 лет и даже пересекался там с еще одним футболистом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном. Скорее всего Хеведес рассказал Семину о нынешней нестабильности немецкой команды и нюансах о ключевых игроках. Также не забывайте, что бывший спортивный директор «Шальке» Эрик Штоффельсхаус нынче работает в «Локомотиве» на аналогичной должности и тоже много знает о возможностях соперника.

В этом году «Шальке» играет по схемам 3-5-2, 4-2-3-1 и 4-2-1-2, но не от хорошей жизни. Доменико Тедеско продолжает искать наиболее успешное сочетание. Пока получается плохо: три поражения в последних пяти матчах при одной ничьей. Оптимизм вряд ли внушит и минимальная победа над «Майнцом» (1:0) на выходных. «Локомотив» без сомнения считается фаворитом встречи, у москвичей для успеха есть все: дисциплина, домашний стадион и хорошая общекомандная форма.

ГОЛОВИН ПРОТИВ «БОРУССИИ». ЖАРДИМ В НЕГО ВЕРИТ

«Боруссия» Д (Германия) – «Монако» (Франция)

3 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк», 22:00 (мск)

Александр не появился в основе «Монако» в матче лиги 1 против «Сент-Этьена» (0:2). Леонарду Жардим дал россиянину только полчаса, чтобы тот не терял форму к важнейшей игре с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Монегаски и дортмундцы поспорят за второе место в группе, где лидером скорее всего будет «Атлетико», а пассажиром окажется «Брюгге». Хотя кто знает.

Состав «Монако» будет приближен к тому, что проиграл «Анже» (0:1) две недели назад. В средней линии вместе с Головиным скорее всего сыграет Юри Тилеманс, в нападении неизменно выйдет Радамель Фалькао. Конечно «Монако» испытает большие сложности из-за выезда в Дортмунд. Не забудем про травмы лидеров. Вторая проблема уже настолько сильно надоела, что о ней не хочется говорить.

«Боруссия» тоже не идеальна. Результаты внутри страны в разы лучше, команда Люсьена Фавра идет на первом месте, дортмундцы еще ни разу не уступили в чемпионате Германии и всего дважды сыграли вничью. Однако почти перед матчем с «Монако» проблемы со здоровьем возникли у Жереми Толяна, Лукаша Пишчака и Себастьяна Роде. В начале сентября с травмой слег Омер Топрак. Но даже несмотря на это шансы немцев на победу куда выше. Но мы-то ждем успеха от команды Головина, правда?

ЧТО НЕ МАТЧ ТО ПРАЗДНИК!

«Тоттенхэм» (Англия) - «Барселона» (Испания)

3 октября. Лондон. Стадион «Уэмбли», 22:00 (мск)

Наконец-то мы дожили до момента, когда «Тоттенхэм» может сыграть с «Барселоной» на равных. Относительно дома – хотя бы в своем городе – и против соперника, который вне кондиций. Но даже при этом фаворитом встречи явно будет «Барса». Почему? Во-первых, скажется наиболее высокий класс. Во-вторых, еврокубковый опыт. В-третьих, «Тоттенхэм» по-прежнему испытывает страх в матчах с топ-клубами. Именно поэтому в прошлом сезоне не был пройден «Ювентус».

«Наполи» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)

3 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло», 22:00 (мск)

Неаполь с выходных дышит предстоящим матчем, на каждом углу продают двойные шарфы с датами игр против «Ливерпуля». Этот матч интригует, заставляет сравнивать исполнителей. Этот матч волнует и вызывает огромный интерес. На стареньком «Сан-Паоло» в этот вечер встретятся на данный момент одни из самых изящных команд мира, да под руководством каких тренеров! Противостояние Карло Анчелотти и Юргена Клоппа – это что-то с чем-то. Тренерские идеи пойдут внахлест, волны скоростных атак накроют болельщиков с первых минут. Если в матче будет зафиксирована яркая ничья вроде 2:2 или команды в целом забьют четыре или более мяча на двоих, это никого не удивит.

ПСВ (Нидерланды) – «Интер» (Италия)

3 октября. Стадион «ПСВ Арена», 22:00 (мск)

Возвращение «Интера» в Лигу чемпионов – это круто. Тем более если в первом туре была добыта сумасшедшая победа над «Тоттенхэмом» (2:1) менее чем за десять минут. Миланцы на подъеме (4 победы подряд), Иван Перишич продолжает демонстрировать фантастическую форму после ЧМ-2018. В порядке и другие лидеры: Мауро Икарди, Марцело Брозович, Антонио Кандрева, Кейта Бальде и Маттео Политано. ПСВ как всегда непредсказуем. Тем интереснее!

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Также сегодня встретятся «Порту» (Португалия) и «Галатасарай» (Турция), «ПСЖ» (Франция) и «Црвена Звезда» (Сербия), «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Бельгия).