«Советский спорт» – о новом ЦСКА, который во вторник в «Лужниках» обыграл «Реал» (1:0) в группе Лиги чемпионов.

НОВАЯ КОМАНДА ЗА 12 МИЛЛИОНОВ

В конце прошлого сезона все понимали: ресурсы ЦСКА истощали. Три легенды закончили с футболом, два лидера уехали из России, а денег на создание новой команды практически нет. Это лучше всех понимали главный тренер Виктор Гончаренко и селекционная служба. Гончаренко вообще знал все наперед, поэтому еще по ходу прошлого сезона подтягивал к основе молодежь (Гордюшенко, Хосонов, Жамалетдинов и пр.) и не забывал об отданных в аренду. В итоге практически полностью обновив состав (9 новичков + 6 вернулись из аренд) и потратив на трансферы 12 миллионов евро менеджеры ЦСКА вместе с Гончаренко за пару месяцев создали самую интересную на данный момент российскую команду.

Во вторник против «Реала» армейцы вышли в любимом сочетании 4-2-3-1. Место в воротах как всегда занял Игорь Акинфеев (Георгий Кырнац, 90), в обороне слева направо расположились Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Никита Чернов и Марио Фернандес. Опорников исполнили Ильзат Ахметов и Яка Бийол, за креатив и движение отвечали Никола Влашич, Алан Дзагоев (Дмитрий Ефремов, 65) и Иван Обляков. Федор Чалов (Арнор Сигурдссон, 78) сыграл на острие атаки.

С МИРУ ПО НИТКЕ – И У ЦСКА НОВАЯ КОМАНДА

Где же были все они еще полгода назад, до того, как Игнашевич, братья Березуцкие, Александр Головин, Понтус Вернблум и многие другие покинули команду? Разберем только новичков и вернувшихся из аренд.

Никола ВЛАШИЧ, 20 лет – протирал скамейку «Эвертона»

В прошлом году перспективный хорват осваивался в «Эвертоне» после родного «Хайдука». Но не пошло. Всего 13 матчей во всех турнирах за «ирисок», ни одного гола или передачи.

Иван ОБЛЯКОВ, 20 лет – был игроком обоймы в «Уфе»

На протяжении двух последних сезонов Иван стабильно проводил за «Уфу» по 20 матчей. В команде Сергея Семака у Обляков часто выходил по ходу матча, чтобы придать резкости и вариативности средней линии.

Дмитрий ЕФРЕМОВ, 23 года – выходил с «Оренбургом» в РПЛ

Полузащитник не попадал в состав ЦСКА еще в 2016-м, и чтобы не тормозить карьеру, ушел на два года в аренду в «Оренбург». Команда Владимира Федотова по итогам прошлого сезона вышла из ФНЛ в РПЛ, а Дмитрий сыграл в 29 матчах и забил один мяч.

Ильзат АХМЕТОВ, 20 лет – прозябал в отделе кадров «Рубина»

Весной из-за конфликта в «Рубине» футболиста отзаявили и не перевели в новое учреждение (МАУ «Рубин» официально заменен на ООО «ФК Рубин»), выгнали с тренировочной базы и задним числом оформили в отдел кадров.

Яка БИЙОЛ, 19 лет – был основным в «Рударе»

Прошлый сезон молодой опорник провел в «Рударе». В высшей лиге Словении Яка провел 30 матчей и забил три гола.

Арнор СИГУРДССОН, 19 лет – выходил на замену в чемпионате Швеции

До перехода в ЦСКА юный исландец выступал за «Норчепинг», где за относительно недолгое время обратил на себя внимание армейских скаутов. За «Норчепинг» Арнор провел 17 игр, забил три гола и сделал один ассист. Больше 20 минут за матч Сигурдссон не провел ни разу.

Родриго БЕКАО, 22 лет – сидел в глубоком запасе «Баии»

Совсем не фотогеничный бразилец задыхался на скамейке запасных «Баии». За последние два года Родриго сыграл только 16 раз, но никогда при этом не считался основным защитником родного клуба.

Никита ЧЕРНОВ, 22 года – не всегда играл за «Урал»

Когда-то блеснувшего молодого защитника отдали в аренду «Уралу», где у Никиты получалось не всегда. 13 матчей в премьер-лиге, две игры за вторую команду в ФНЛ и одна встреча в молодежном первенстве.

Георгий КЫРНАЦ, 20 лет – скучал в молодежке ЦСКА

Голкипер редко играл за молодежный состав москвичей – всего 36 матчей за три предыдущих сезона. Средний показатель – 0,42 пропущенного мяча за матч.