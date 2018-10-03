Вчерашняя победа ЦСКА над “Реалом” сразу воскресила в памяти события шестилетней давности.

Минск. БАТЭ - “Бавария”, 3:1. Тренер - Гончаренко.

Шутки по поводу того, что Виктору Михайловичу стоит тренировать лишь клубы с короткими названиями - ходят не первый год. БАТЭ, “Урал”, “Уфа”, ЦСКА. Была в этом списке “Кубань”, но чем дальше - тем больше смеха вызывает формулировка отставки тренера из нее “за мягкость в работе”. Из команды, шедшей 5-й с отставанием в одно очко от второго места. Впрочем, что теперь о “Кубани”? Ее больше нет.

Я комментировал тот самый матч БАТЭ - “Бавария”. И помню его так, будто он был вчера. Думаю, прямые параллели не будут уместны. БАТЭ в тот момент представлял собой набор лучших игроков Белоруссии, в нем играл опытнейший Александр Глеб, натурализованный бразилец Брессан (вот тут аналогия с Марио Фернандесом может быть). До “Баварии” та команда, которую Гончаренко строил почти 5 лет - не проигрывала “Ювентусу” (дважды) и “Милану” (однажды). Помучился с ними “Зенит”. В общем, это была уже опытная, многое повидавшая команда. Если угодно - банда. В день матча с “Баварией” Глебу был 31 год, вратарю Горбунову - 29, защитнику Лихтаровичу - 34, полузащитнику Павлову и нападающему Родионову - по 28. К тому же БАТЭ, в отличие от нынешнего ЦСКА играл не в таком интересном чемпионате, у него не было соперников вроде “Спартака”, “Зенита” или “Краснодара”. Для борисовского клуба еврокубки были глотком свежего воздуха, своеобразным бонусом к обычной, не яркой жизни.

Сегодняшний ЦСКА - совершенно иной. Во-первых, он очень молод. Во-вторых, почти не сыгран (уж в сравнении с БАТЭ-2012 - точно). Тут заметно больше легионеров, тут более требовательный болельщик. Тут более конкурентный и интересный чемпионат. ЦСКА имеет большую еврокубковую историю, и в ней есть победа в турнире. У БАТЭ ничего подобного не было, да и быть не могло. До появления Гончаренко на посту главного тренера клуб ни разу не попадал в основную стадию еврокубков. ЦСКА же сейчас играет в групповом турнире Лиги чемпионов в 6-й раз подряд.

Связь между тактическим рисунком БАТЭ и ЦСКА тоже вряд ли однозначна. БАТЭ не терял столько лидеров одномоментно, как это случилось с ЦСКА летом. Могу ошибаться, но и столь многочисленных трансферных кампаний там тоже не было. То есть одна команда тщательно и вдумчиво выстраивалась, вторая - сейчас рождается заново в “турборежиме”.

А вот игровые принципы, которые используют команды Гончаренко - они весьма схожи. Причем тут можно добавить к рассматриваемым примерам и другие клубы, пусть они и не играли в Европе. Во-первых, Гончаренко очень любит и чтит компактность игры. Разрывы между линиями, переходы на длинные передачи - все это для его команд редкость. Разумеется, для такой игры нужна соответствующая общекомандная подготовка. И Гончаренко умеет создавать необходимый фундамент.

В том самом матче с “Баварией” порой казалось, что БАТЭ играет в большинстве. И не только мне, об этом же говорил и Анатолий Тимощук, смотревший ту игру со скамейки запасных мюнхенского клуба. Борисовцы замучили будущего победителя Лиги чемпионов интенсивным, агрессивным и довольно изматывающим футболом. Вчера в Лужниках картина была иной, и ссылки “Реала” на невезение вполне уместны. Но и спрос другой - не случайно сам Гончаренко уже открыто называет свою команду “пионерским отрядом”.

Можно вспомнить еще один знаковый для БАТЭ матч, который не очень известен в России. Осенью 2010-го белорусы приехали в Киев играть в Лиге Европы с “Динамо” Валерия Газзаева (кажется, тогда мы с Гончаренко и познакомились). Киевляне смотрели на соперника свысока, белорусы отметились задиристым “панчем” защитника Шитова: у киевского “Динамо”, дескать, все в прошлом.

Матч был огненный, белорусы открыли счет уже на 3-й минуте, в ответ Милевский не забил пенальти, затем “Динамо” все же вышло вперед, но победу не удержало. Газзаев заговорил об отставке: “Все очень плохо. А раз так, то виноват один человек – главный тренер. Завтра попытаюсь связаться с президентом для того, чтобы принять решение”. Гончаренко комплименты принимал сдержанно, и жалел, что не выиграл матч.

Успех БАТЭ был построен на том же, на чем и будущий против “Баварии”, и нынешний в ЦСКА. Компактность, умение создавать сопернику “зоны тесности”, всякое отсутствие страха, и раскатывания мяча просто так, ради владения. Если соперник попадается в несконцентрированном состоянии (а так было и с “Динамо”, и с “Баварией”, и вчера с “Реалом”) - возникает благодатная почва для подвига.

Тогда сложно было представить себе, что через 8 лет Гончаренко будет тренировать ЦСКА, о схожести некоторых его тренерских взглядов (возвращение к расстановке с 3-мя центральными защитниками) с взглядами Газзаева будут говорить специалисты, а свидетелями его громкого успеха в “Лужниках” будут более 70 000 зрителей.

Мы часто говорим о том, что футбол, как и большой спорт в целом бывает несправедлив. Но в случае с Виктором Гончаренко это совершенно не так. Он весьма предан футболу, не стесняется учиться новому, не улетает в небеса. И совершенно справедливо получает от этой игры бонусы. Можно спорить насколько по игре была победа над “Реалом”, но она точно не была случайной. И глядя на растущую буквально на глазах армейскую молодежь, можно констатировать: самое интересное у этой команды еще впереди. А мы имеем возможность наблюдать за прекрасной работой Гончаренко.

Возможно, ЦСКА не выйдет из этой группы. Может быть, по весне окажется в другом турнире. Но он точно не будет просто его участником. Гончаренко знает, что делает, из каждой игры он и его футболисты выносят необходимый опыт. Будущее этого ЦСКА может быть очень светлым. Как было и при Гончаренко в БАТЭ.