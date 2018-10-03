Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сам виноват в своем удалении в матче с «Реалом» (1:0).

- Что думаете о работе румынского арбитра Овидиу Хацегана, удалившего Игоря Акинфеева в концовке матча с «Реалом»?

- В данном эпизоде не хочу обсуждать действия арбитра, потому что считаю, что проблема не в нем, а в Акинфееве. Могу только порекомендовать Акинфееву покопаться в себе и самому ответить на вопрос, был ли он прав в том эпизоде. А мы поднимаем волну о том, как отработал арбитр. При чем тут вообще арбитр? Арбитр – это конечная инстанция наказания игрока за поведение.

- Поведение Акинфеева заслуживало красной карточки?

- Мяч ушел за линию ворот, назначен удар от ворот. Откуда у Акинфеева взялись эти эмоции? Пусть он сам ответит, что на него так влияет – назначение удара от ворот?

- В чемпионате России мы таких эпизодов не видим?

- Вот отсюда и начинается проецирование. Это попытки оправдать Акинфеева, их обсуждать неинтересно.

Я вам подскажу другую версию. Место Акинфеева в воротах на 98-й минуте занял молодой Георгий Кырнац. Думаю, он вошел в сговор с арбитром и попросил его на минуту выпустить его против «Реала». Теперь он может говорить, что играл против «Реала», а «Реал» ему не забил. Это же память на всю жизнь. Вот где надо покопаться. Но это шутка, конечно.

- Удивились ли такой концовке матча?

- Нет, для меня не стала неожиданной глупость, допущенная Акинфеевым. Своими действиями он подставил команду. Вот это несомненно.

- Еврокубковый сезон для российских клубов только начался. Какие выводы они должны сделать из этого эпизода?

- Надо соблюдать правила игры. Там написано – игрок не имеет права апеллировать к арбитру по его решениям.

- Но ведь это происходит в каждом матче.

- Это происходит в любой стране, и не только в футболе. В любом государстве мы должны жить по закону, но существуют воры, убийцы, хулиганы и другие нехорошие люди.

- При применении как футбольных законов, так и государственных важно понятие трактовки.

- Правильно. В уголовном суде есть вилка – от двух до восьми лет. Вот судья и определяет, сколько надо дать в каждом отдельном случае.

- Если перенести эту логику на футбол, что надо сделать российским футболистам, чтобы не получать «восемь лет»?

- Вести себя надо нормально. Еще раз повторюсь, мяч ушел за линию ворот, назначен удар от ворот. Кто должен думать о последствиях последовавшего эмоционального взрыва? Судья, что ли?

- В вашей практике бывали подобные эпизоды?

- Бывали.

- Как вы себя в них чувствовали?

- По-разному. Потому что живя в определенном обществе, приходится поступать не только по закону. Приходится включать или хитрость, или мудрость. Если мудрости нет, допускаешь глупость и живешь дальше. Но как живешь, большой вопрос.

- Можно ли опротестовать дисквалификацию Акинфеева?

- Нет, ее никак не опротестуешь.