Легендарная хорватка, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту прокомментировала успехи своего брата – 20-летнего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который во вторник забил победный гол в ворота «Реала» в Лиге чемпионов.

«БРАТ МЕЧТАЛ ОБ ЭТОМ С ДЕТСТВА»

– Смотрели матч ЦСКА – «Реал»?

– Я сейчас в США, у нас было три часа дня, и, конечно, я не могла пропустить. Первые десять минут матча искала трансляцию в интернете и пропустила гол. Узнала, благодаря сообщению из дома. Жена моего другого брата, а у меня их трое, написала мне: «Никола забил на второй минуте». Я подумала: «Да ладно, обалдеть!».

– Получается, не надо уточнять, насколько вы близки к футболу, и понимаете ли вы, кому забил брат?

– (Смеется.) Естественно, я в курсе. У нас футбольная нация. Вся моя семья смотрела игру вместе в нашем доме в Сплите, старший из моих братьев сорвал голос от счастья. А потом нам стали приходить сообщения с поздравлениями чуть ли не со всего мира. Особенно папе. Вы не представляете, как мы горды – это же то, к чему Никола шел с детства. Думаю, любой ребенок, начинающий заниматься футболом, мечтает забить победный гол «Реалу» в важной игре.

– Обидно, что пропустили возможность получить такие эмоции в реальном времени? Это же особый кайф!

– Совсем нет. Конечно, мне бы хотелось увидеть в прямом эфире, но раз не получилось, что теперь об этом думать? Я и так всегда надеюсь на лучшее, поэтому мне очень приятно просто получать такие хорошие новости.

– С «Реалом» – понятно, а вообще, как часто смотрите игры с участием брата?

– Когда получается. У нас дружная семья, мы все стараемся следить за жизнью друг друга. Тем более сейчас, когда так легко найти любую информацию в интернете.

«А ВАШИ ПРЫГУНЬИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ «СПАРТАК»?»

– У вас ничего не екнуло, когда Никола отправился в Россию, – страну, которую представляли ваши многолетние конкурентки в прыжковом секторе Анна Чичерова и Елена Слюсаренко?

– Не поверите, но об этом даже не думала. Я, наоборот, просто порадовалась, ведь Россия – спортивная страна, и не было никаких сомнений, что к Николе у вас хорошо отнесутся, а самое главное рассчитывала, что у него будет много игровой практики. Вот что самое важное. А моя карьера и мои конкурентки не имеют никакого отношения – разделяю эти моменты.

– Попробуем вас удивить: ЦСКА – не только футбольный клуб, общество охватывает большинство видов спорта, и Чичерова и Слюсаренко тоже его представляли.

– Ха-ха. Не знала. А кто-нибудь из ваших прыгуний представлял «Спартак»? «Спартак» же главный конкурент ЦСКА.

– Вроде бы нет. Но, видимо, вы знаете, что Никола стал героем для болельщиков ЦСКА еще до гола «Реала», забив в дерби «Спартаку».

– Конечно. Рада за болельщиков ЦСКА. Это здорово, что у брата получается дарить им улыбки и счастье. Очень важно суметь завоевать любовь болельщиков, тем более за такой короткий срок. А когда побеждаешь такие команды, как «Реал», начинаешь понимать, что все возможно и мечты могут стать реальностью. Команда, болельщики, сам Никола получили огромный заряд уверенности и мотивации.

– А как вообще он стал футболистом в семье, где родители и сестра добивались успеха в индивидуальных видах спорта?

– В Хорватии каждый ребенок после школьных занятий играет в футбол на площадке. Все мальчишки растут с мячом. Отец увидел в нем потенциал и начал заниматься с ним индивидуально. Вот так шаг за шагом становление Николы как футболиста и продвигалось.

«ГРОМКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ НЕГО НЕ УСЛЫШИТЕ»

– Вы не советовали переключаться на легкую атлетику? Судя по его росту и генам, Никола мог бы сделать карьеру в тех же прыжках.

– Никогда. Легкая атлетика очень тяжелый вид спорта в плане тренировок. Пусть лучше играет в футбол.

– Но примером же наверняка являлись вы? Он рассказывал в интервью официальному сайту ЦСКА, как болел за вас, как они с братьями сочиняли песенки, что Влашич победит Слюсаренко.

– Не думаю, что дело в моих успехах. Просто поймите, что наша семья всегда была вместе со спортом. Это большая часть нашей жизни. Конечно, он был моим фанатом, радовался моим победам, но в футболе у него сразу начало получаться. Когда он понял, что любит эту игру, о какой легкой атлетике могла идти речь? Это же простое решение: делай, что ты любишь.

– Когда в детстве Никола решил посвятить себя спорту, он не делал громких заявлений, что станет еще более знаменитым, чем сестра?

– Он с детства твердо стоял на земле, а не витал в облаках. Всегда был очень аккуратен в высказываниях, даже когда был ребенком. И таким и остался. Все его мысли, прежде всего, об успехе команды, а не о себе. Вы никогда не услышите от Николы каких-то громких заявлений, даже голос повышать не будет. Но когда он выходит на поле, отдает себя полностью. Он предпочитает молчать, но делать. Мне нравится эта черта. Так что не ждите от него частых интервью, Никола будет говорить, только когда есть, что сказать. Вы спросите – он ответит, не более.

– Понятно. Только вот точно не поверим, что он никогда не интересовался у вас, насколько тяжело забраться на самую вершину в спорте.

– И будете не правы. Объясню, какие у нас отношения. Как старшая сестра, я позволяю себе давать советы, только когда чувствую, что у него тяжелый период в карьере. Да, были сообщения, в которых я писала ему: успех в спорте дается нелегко, иногда надо пройти через трудности, чтобы стать еще лучше, и, только справившись со всем, в конце ты станешь победителем. В остальное время, как и любой близкий человек, просто подбадриваю его, желаю удачи, и, конечно, поздравляю с каждым успехом.

И я, кстати, понимаю, почему вы спрашиваете о наших отношениях именно в плане спорта. Однако просто поверьте: Никола всегда был очень тихим и не задавал вопросов. В долгие диалоги о спорте мы не вступали никогда. Когда считала нужным что-то сказать – говорила, но в форме короткого совета.

«ОН НИКОГДА НЕ ПРОСИЛ АВТОГРАФЫ ШУКЕРА И ПРОСИНЕЧКИ»

– По-вашему, в каком случае он станет самым великим хорватом по фамилии Влашич в мире? Для этого надо выиграть «Золотой мяч»? Забить в финале чемпионата мира?

– Никакой «Золотой мяч» для этого не нужен. Вполне возможно, что уже сейчас он более известен, чем я.

– Вы серьезно?

– Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Все знают футболистов. И, если не сегодня, то совсем скоро Никола станет популярнее меня. И я буду первой, кто этому порадуется!

– А когда он еще был менее популярен, не пользовался знакомствами сестры? Вы же пересекались с такими знаменитыми футболистами, как Давор Шукер, Роберт Просинечки… Брат, когда был подростком, пользовался вашими знакомствами, просил достать автографы или футболки?

– Я действительно знакома с нашими футбольными звездами, но таких просьб не помню.

– В том же интервью Никола говорил, что вы стали фанатом ЦСКА, и он обязательно привезет вас на одну из игр армейцев в Москве.

– И я, конечно, приеду. Не знаю, правда, когда именно. Постараюсь приехать на матч с «Ромой», но сейчас у меня есть дела в США, поэтому не могу быть уверена. Но обязательно посещу какой-нибудь матч. Кстати, когда он играл за «Эвертон», я очень часто бывала в Ливерпуле. Обязательно посещу и Москву.

– Сможете назвать хоть одну фамилию игрока ЦСКА, кроме Влашич?

– Нет-нет, не спрашивайте (смеется). Мы же только начали. Но вы зря пытаетесь меня поймать, в лицо я узнаю многих, но выучить фамилии не так просто.

– Сейчас, когда он стал звездой и о нем заговорили в Европе, не думали, что сестре пора дать короткий совет, как пройти испытание славой?

– И тут отвечу отрицательно. Уж звездности в Николе точно не было и нет. Успех никогда его не поменяет. Его круг друзей в Хорватии остается прежним с самого детства, он близко общается с теми же ребятами, с которыми ходил в школу и играл во дворе мальчишками. Брат просто хочет играть в футбол, и очень счастлив, что у него есть такая возможность.

– А как с вашей возможностью выступить на Олимпиаде-2020 в Токио? Вы же пропустили Рио-2016 и пока не реализовали мечту стать олимпийской чемпионкой.

– Да. Токио-2020 – это мой план.