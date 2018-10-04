И немного о топ-клубах.

РАЗОЧАРОВАННОЕ ТУШИНО

«Спартак» (Россия) – «Вильярреал» (Испания)

4 октября. Москва. Стадион «Спартак», 22:00 (мск)

Полтора месяца назад спартаковские фанаты надеялись, что их клуб квалифицируется в Лигу чемпионов. Болельщики мечтали увидеть в Тушине европейские гранды и клубы-одноклассники. А получили крепышей среднего уровня: «Вильярреал», «Рейнджерс» и «Рапид». Хотя последние на своей поляне красно-белых уработали как следует. Ну не разочарование ли?

Настал первый лигоевропейский день в этом сезоне для стадиона «Спартак». В гости приедет «Вильярреал» Хавьера Кальехи. Команду трясет с начала сезона, о стабильности нет и речи. Как можно обыграть на выезде «Атлетик» (3:0) и провалиться дома с «Вальядолидом» (0:1)? В этом «Вильярреал» даже чем-то похож на «Спартак». Но в испанском клубе лайки куда не нужно никто не ставит.

Главная проблема «Вильярреала» - слабая опорная зона, где уже больше года нет Бруно Сориано. Двое других опорников Хави Фуэго и Сантьяго Касерес также травмированы. Зато все в порядке с атакующими игроками. Здоровы и готовы зажигать Санти Касорла, Карлос Бакка, Жерар Морено, Мануэль Тригерос и другие. У разобранного «Спартака» по неспортивным причинам не сыграют любители соцсетей Андрей Ещенко и Денис Глушаков, а также попавшийся на кокаине Роман Еременко. Травмированы защитники Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Марко Петкович и вингер Педро Роша.

«КРАСНОДАР» ПРОТИВ ПРОМЕСА

«Краснодар» (Россия) – «Севилья» (Испания)

4 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 22:00 (мск)

«Севилья» в последние недели считается самой побеждающей командой Европы. Головорезы Пабло Мачина набрали нереальную форму, а теперь еще недавно списанный Андре Силва сводит всех с ума (7 голов в 7 матчах). Немного обидно, что Квинси Промес к результатам своего нового клуба не имеет никакого отношения. Экс-игрок «Спартака» пока не влился в игровую модель «Севильи», на его счету пять матчей и ни одного результативного действия. С поправкой на взгляды тренера, блеклое начало Промеса связано с наибольшей ориентированностью Квинси на фланговую игру. Ему не нужно смещаться и забивать, это прекрасно делают другие.

«Краснодар» конечно не «Севилья», но тоже очень хорош. Второе место в чемпионате России после девяти туров, шесть побед подряд, в том числе против «Акхисара» (1:0), феноменальная форма Виктора Классона (4+1) и Ари (3+1) – и все это остается без должного внимания! Хорошее настроение и домашние трибуны должны помочь «быкам» побороться с «Севильей» хотя бы за ничью. Хотелось бы прошлогодней истории, как в Москве со «Спартаком» (5:1), но пока испанцы выглядят просто убийственно. Особенно после выноса «Реала» (3:0) вперед бутсами.

У «Краснодара» под вопросом появление Ивана Игнатьева. У «Севильи» список недоступных гораздо обширнее. В конце августа левый защитник Серхио Эскудеро получил жуткую травму локтя, еще четыре человека сломались в сентябре: защитник Габриэль Меркадо, опорники Ибрагим Амаду и Максим Гоналон, а также вингер Алеиш Видаль.

«ЗЕНИТ» БЕЗ МАРКИЗИО – ЭТО НЕ СТРАШНО

«Зенит» (Россия) – «Славия» (Чехия)

4 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург», 19:55 (мск)

Несмотря на потерю Клаудио Маркизио, за «Зенит» как-то не страшно. Справлялись же раньше без опытного итальянца и ничего. Говорят, что много интересного о «Славии» Сергею Семаку рассказали бывший футболист питерцев Мигель Данни (играл за «Славию») и бывший тренер Властимир Петржела (тренирует «Фастав»).

Питерцы извлекли минские уроки? Возможно. Но на выходных в премье-лиге они получили по высоко задранному носу от почти обанкротившегося «Анжи» (1:2). Слишком много нравоучений за короткий период, не находите? Да еще и неважный старт в Лиге Европы против «Копенгагена» (1:1), который можно было обыгрывать. Такие истории имеют накопительные эффект, «Зенит» должно прорвать. Тем более в кои то веке в команде классная дружеская атмосфера. Плюс играют дома и восстановился Александр Кокорин!

Кроме Маркизио питерцам не помогут Юрий Жирков и Кристиан Нобоа. У «Славии», которая как «Зенит» идет на первом месте в своем чемпионате, не будет вингера Мика ван Бюрена, хавбека Якоба Хромады и центрфорварда Станислава Тецла.

В ДРУГИХ МАТЧАХ ТОЖЕ ЕСТЬ ИНТРИГА!

Выбрать несколько матчей с участием больших клубов все-таки удалось. Одной из центральных встреч в туре будет игра конкурентов «Зенита» за плей-офф – «Бордо» и «Копенгагена». Кроме того, яркой точно окажется рубка «Милана» и «Олимпиакоса». Лондонские «Арсенал» и «Челси» проведут матчи против «Карабаха» и «Види» соответственно. Вот, наверное, и все.